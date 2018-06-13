Это будет его чемпионат. Хамес Родригес

«В июне мы должны сильными. Нам никого не нужно бояться», – сказал Хамес Родригес после сложного камбэка против Франции (3:2 после 0:2). На словах Хамес нарисовал сахарное будущее сборной Колумбии, но результаты других товарняков в календарном году – 0:0 с Австралией, 0:0 с Египтом – остудят игрока. Более того, на финише южноамериканской квалификации Колумбия выдала 4-матчевую безвыигрышную серию. Из соперников, обыгранных Los Cafeteros за последние полтора года – Боливия, Камерун, Китай. Ну и французы.

Хамес – пожалуй, единственный, кто излучает абсолютный оптимизм насчёт перспектив Колумбии на чемпионате мира. Постепенно переходя от 4-4-2 к 4-2-3-1 и минимально тасуя состав, Хосе Нестор Пекерман не заметил, как затянул все ниточки вокруг одного игрока. Такого влияния на атаку своей команды, как у Хамеса, нет больше ни у кого из участников чемпионата мира – даже в альянсе Хорхе Сампаоли и Лео Месси свободная роль звезды органично вписана в командную тактику. Пекерман же строит атаку конкретно вокруг Хамеса.

Откуда такое влияние?

Ни на ЧМ-2014, когда Хамес открыл себе дорогу в «Реал», ни на Кубках Америки влияние Хамеса Родригеса не было таким серьёзным. Думаю, здесь две причины расширения полномочий:

1. Отношение Хосе Пекермана. Тренер сборной Колумбии вообще всегда оберегает Хамеса от критики – когда он плохо играл, ныл из-за роли запасного или переживал тренерскую отставку. По ходу первого сезона Пекерман открыто удивлялся, что Хамес нестабильно начал карьеру в Мадриде, по ходу второго – приветствовал отставку Рафы Бенитеса (эй, а как же тренерская солидарность?), после третьего – косвенно винил Зинедина Зидана в недостаточной поддержке.

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Пекерман раскусил тонкую психику Хамеса – в отличие от других игроков, с ним надо сюсюкаться, ежедневно выражать поддержку и максимально развязывать руки. На ЧМ-2014 Хамес, будучи номинально левым полузащитником, активно смещался под розыгрыш мяча в глубину поля (причём не так активно, как сейчас), чтобы лучше чувствовать мяч. Авторы Thefalse9.com называют такую роль «ложной десяткой» – как сказал Юрген Клопп, в таких случаях людям удобнее, чтобы несистематизированный процесс был назван хоть как-то. С того момента роль Хамеса пересматривалась только в сторону увеличения свободы действий.

2. Тактические задачи в «Баварии» Юппа Хайнкеса. Изначально Карло Анчелотти брал Хамеса в той роли, в которой его использовал Пекерман четыре года назад – левого инсайда с постоянным движением в центр для плеймейкинга. Хайнкес же поставил Хамеса в треугольник полузащиты в 4-3-3. «Он хочет, чтобы я играл немного ниже, чем обычно. Меня попросили очистить игру команды», – рассказывал Хамес колумбийскому El Pais. Здесь нужен не совсем дословный перевод: «очистить» здесь – вероятно, от брака, сделать более «чистым» контроль мяча.

При Хайнкесе Хамес получил разнородную роль. В матчах, где «Баварии» нужно было доминирование на флангах, колумбиец дополнительно насыщал фланговые зоны в глубине – из-за этого билд-ап был более разбитым, но на краях создавалось численное преимущество. Так было в матчах с «Байером» (в Бундеслиге) и «Севильей». Когда требовалось держать нити игры в центральной зоне, Хамес сосредотачивался в центре. В таких случаях возникали ювелирные перфомансы, как оба против «Реала»: 160 передач вообще, 5 ключевых и 1+1 за два матча. Здесь нужно отдать должное Хайнкесу – перед Хамесом команда расставлялась так, что у колумбийца всегда возникали варианты с продвижением мяча вперёд после пары касаний.

Резкая смена стиля Хамеса в сборной Колумбии видна хотя бы на точках, откуда плеймейкер делает конструктивные передачи (т.е. продвигает мяч вперёд). Ниже две карты точек передач: слева – по товарищеским матчам Колумбии в 2018 году, справа – по матчам ЧМ-2014.

С переводом Хамеса на позицию номинальной «десятки» в 4-2-3-1 громадный прогресс в количестве передач за матч (44,3 против 20,2, если отмерять по двум картам) был предсказуем. При этом снизилось количество касаний Хамеса в финальной трети поля – 33,1% от общего числа по матчам в календарном году против 43,6% на предыдущем чемпионате мира. Как видно по графике, Хамес и раньше часто отходил под розыгрыш мяча в среднюю треть и редко заполнял «зону 14», но сейчас это качество эксплуатируется в сборной Колумбии намного сильнее.

Есть и ещё одна тенденция – сейчас акценты обострений Хамеса сместились к полуфлангам. В 2014-м у Хамеса было 5,6 конструктивных передач через центр, сейчас – 7,3. Это прогресс только на фоне цифр по продвижению мяча через полуфланги: 11,3 сейчас и 3,4 на прошлом чемпионате мира. Выходит, сейчас Родригес – гораздо более «ложная» десятка, чем четыре года назад.

Как Хамес объясняет атаку Колумбии?

Теперь главная задача Хамеса в сборной Колумбии похожа на баварскую в матчах, когда Юппу Хайнкесу нужно было доминирование на флангах. Родригес опускается в один из флангов к центральной линии, создавая численное преимущество, дожидается мяча и выполняет проникающую передачу под забегание – обычно такие забегания делают крайние защитники, Ариас и теперь безальтернативный слева Мохика.

Специально под Хамеса Пекерман продумал фланговые комбинации, заточенные под создание численного преимущества в зоне не только с помощью лидера. Одна из главных комбинаций – ловушка против команд с man-oriented-прессингом, популярным в Южной Америке. Хамес снова опускается к центральной линии, под него открывается инсайд, и крайний защитник ставится в неудобное положение: бежать за ним, распахивая зону, или давать спокойно принять? Обычно выбирают первый вариант. А Хамес выпиливает под это диагонали на ход инсайду.

Такие смещения в глубину под розыгрыш мяча из атакующей четвёрки делает только Хамес. Он постоянно уходит во фланги или полуфланги, вопрос только в выборе стороны – обычно Пекерман активнее использует правый край, с Куадрадо и Ариасом.

На финальной трети Родригес тоже разыгрывает мяч на флангах, что создаёт неминуемые проблемы – игрока, открывающегося между линиями, в «зоне 14», у Колумбии нет. Агилар или Урибе врываются в штрафную по центру только при навесах, а не при коротком розыгрыше, Фалькао чаще смещается в полуфланг, и его движение малополезно. Игрока, заполняющего пространство в центре перед штрафной, нет. Это проблема, но Пекерман, судя по товарищеским матчам, не придаёт ей большого значения.

Другие алгоритмы атаки сборной Колумбии, в которых участвует Хамес, используются ещё и опорным хавом Агиларом, просто игрок «Баварии» – главный ответственный за их выполнение:

1. Резкие диагонали на дальний фланг. Они всегда исполняются от центральной линии или ниже, немного на ход крайнему защитнику. Опять же задумка вертится вокруг флангов: насыщается один край – прилетает диагональ на другой – вероятно, удаётся перегруз (очень многие команды, в том числе сама Колумбия, уязвимы к этому приёму).

2. Помощь билд-апу. Причина тоже кроется в создании численного преимущества – правда, при начале атаки. Пекерман разделяет мысль, что при билд-апе у команды, владеющей мячом, обязательно должно быть хотя бы на игрока больше, чем у прессингующей. Хамес уходит ниже, чтобы помогать в разбивке первой линии прессинга, создавая 3v2 в центре. Именно рядом с центральными защитниками Хамес минимально рискует, но обычно принимает решение, сбрасывающее прессинг – пас поперёк на центрального защитника с менее плотной опекой.

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Ещё важный момент – создавая численное преимущество в глубине и двигая мяч вперёд, Хамес сам резко ускоряется на финальную треть, создавать перевес уже там. Исходя из этого, мы можем сформулировать роль Хамеса как superiority maker – он нацелен на создание численного преимущества буквально на всех участках поля.

Будущее сборной Колумбии на чемпионате мира выглядит очень таинственно. Пока сложно представить, что команда, настолько завязанная на одном лидере и из-за этого теряющая силу других лидеров (из-за такой роли Хамеса завял Хуан Куадрадо), сможет пройти далеко. Потолком сборной Колумбии видится 1/8 финала, где «кофейщиков» почти гарантированно будет ждать Бельгия или Англия. Пролезть в топ-8 поможет только озарение Хамеса – при своём лучшем качестве игры Родригес потащит Колумбию в одиночку.

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