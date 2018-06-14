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Как болельщики зажигали в Москве за день до начала ЧМ-2018. Лучшие фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Москва сходит с ума перед началом ЧМ-2018. Лучшие фото болельщиков со всего мира
Столица России по полной окунулась в атмосферу настоящего праздника футбола. Самые яркие фанаты – в нашей фотоленте.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу-2018. Болельщики со всего света уже заполнили улицы Москвы и готовятся к самому главному футбольному турниру.

Смотрите фотографии самых ярких болельщиков, подготовленные специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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