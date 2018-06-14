Столица России по полной окунулась в атмосферу настоящего праздника футбола. Самые яркие фанаты – в нашей фотоленте.

Москва сходит с ума перед началом ЧМ-2018. Лучшие фото болельщиков со всего мира

14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу-2018. Болельщики со всего света уже заполнили улицы Москвы и готовятся к самому главному футбольному турниру.



Смотрите фотографии самых ярких болельщиков, подготовленные специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.