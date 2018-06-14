«В день проезжал около 90 км, а тратил всего 5 евро»

Исландцы добираются до Москвы на «Ниве», немец едет на тракторе, португальцы – в разукрашенном вагончике. Болельщик из Аргентины выбрал ещё более изощрённый способ: Сантьяго Реале добирался в Россию на велосипеде.

Двое в лодке и пёс. Аргентинцы ехали на чемпионат мира 2,5 года Безумные приключения болельщиков сборной Аргентины.

— Три месяца назад я прилетел из Буэнос-Айреса в Барселону, — рассказывает путешественник. — Отдохнул 10 дней и отправился в путешествие. Я проехал через всю Францию, Швейцарию, Германию, Австрию, Чехию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и Финляндию. Из Хельсинки я отправился в Санкт-Петербург, а оттуда уже в Москву. Правда, на поезде. 4000 километров на велосипеде – это для меня более чем достаточно!

По словам Сантьяго, он особо к путешествию не готовился – только покрасил свой велосипед.

— Я решил, что хочу сделать что-то сумасшедшее. Для меня это первый чемпионат мира, и я очень рад, что сделал это. Многие мои друзья в один голос твердили: «Да ну, ты не сможешь!». Но я здесь. Чума! Друзья, кстати, рады.

Каждый день Сантьяго преодолевал около 90-120 километров. Если было очень жарко или шёл дождь, километраж немного уменьшался. Дни напролёт он крутил педали, сменяя страну за страной.



— За всё путешествие у меня ни разу не возникло никаких проблем. Так уж получилось, что люди по пути попадались хорошие. Единственное, было трудно в Альпах: там пришлось поднапрячься!

У Себастьяна есть с собой всё необходимое. Над передним колесом в двух сумках сложены вещи и фотоаппарат, над задним – кухонная утварь и палатка. Даже есть маленький чайничек.

— В день я тратил около 5 евро. А на что мне? За всё это время я лишь дважды остановился в хостеле. Всё остальное время жил либо в лесу в палатке, либо у кого-то. Так забавно, что люди, увидев меня на улице, подходили и спрашивали: «А вы где ночуете? В лесу?! Давайте к нам!». И бесплатно пускали к себе, так ещё и кормили. В Швейцарии ещё удалось заработать. Семья, которая меня приютила, узнала, что я фотограф, и свела с одним клиентом.

Первые два месяца Себастьян путешествовал один, но в Праге он случайно встретился с таким же безумцем. Оказалось, что они едут по одному маршруту. Немудрено, что дальше они поехали вместе.

В России его приютила русская семья – у них он будет жить весь чемпионат мира.

— У меня есть билет только на один матч – с Нигерией. Больше достать не удалось, — с лёгкой грустью говорит Себастьян. – Но ничего – это всё равно очень весёлое путешествие, которое я никогда не забуду!