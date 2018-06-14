Главная проблема мусульман на ЧМ – белые ночи. В остальном все отлично

В Россию приехали болельщики из 7 стран, в которых ислам исповедует большая часть населения. Чемпионат мира начинается в последние дни Рамадана, захватывая большой праздник Ураза-байрам. Все это затрагивает как болельщиков, так и футболистов.

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Конечно, меньше всего проблем будет у тех болельщиков, кто сразу полетел в Казань. Но фанаты из Саудовской Аравии говорят, что не испытывают никаких проблем с поиском халяльных продуктов в Москве. При этом сотрудники кафе и ресторанов столицы признавались, что никаких особых изменений в меню для чемпионата мира они не вносили. В городе изначально хватает заведений, где подают халяль. На стадионах и объектах чемпионата мира будет ограничена продажа пищи из свинины.

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Одним из партнеров ФИФА и Оргкомитета в работе с мусульманскими болельщиками стала Ассоциация предпринимателей-мусульман России. По их инициативе в Посольствах стран, из которых приезжают фанаты, можно найти молитвенные ковры, Коран, а также список заведений с халяльной едой. Говорилось о возможности организации отдельного празднования Ураза-байрам для футболистов.

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Болельщики Саудовской Аравии рассказывают, что многие решали вопрос с жильем с помощью знакомых, которые живут или учатся здесь. «Цены на гостиницы и съемное жилье в Москве слишком дорогие, поэтому мы договаривались с нашими друзьями из Саудовской Аравии, и организовывали им более выгодные варианты. Заранее искали квартиры, кто-то пускает переночевать к себе», – рассказывает один из болельщиков, который уже три года учится в Москве. На самом деле ребята из Саудовской Аравии скорее будут говорить на русском, чем на английском. Многие из тех болельщиков сборной, что тусуются в центре столицы, на самом деле давно уже здесь живут. «Понимаю, почему ты спрашивает про шансы вашей сборной… Плохая, да? Не знаю, мы просто верим, что небеса помогут нам одержать победу».



Точно проблем с жильем в Москве не испытает принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Английские СМИ сообщают, что он с делегацией забронировал целый этаж отеля Ritz Carlton около Кремля.

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Главный вопрос для мусульманских футболистов – Рамадан. Период жестких ограничений в еде и питье на фоне жестких физических нагрузок. Вообще ислам позволяет мусульманину получить разрешение на приостановку поста в случае



путешествия. И тогда закончить его нужно будет после возвращения домой. Но правильность паузы стала предметом критики и обсуждения после травмы Мо Салаха. Нападающий Египта ради финала Лиги чемпионов на несколько дней приостановил Рамадан – и получил травму, из-за которой чуть не пропустил ЧМ. И большинство футболистов говорит, что лучше продолжить соблюдать пост – организм привык к такому графику.

«Наши игроки знают, как справляться с нагрузками во время Рамадана, это не проблема. Мы играли матчи квалификации ЧМ-2018 против Австралии и Японии во время поста. Плюс матчи внутреннего чемпионата. Держать это под контролем для привыкшего человека не так сложно, поверьте. Вы увидите, что команда будет играть на высоком уровне и с максимальной отдачей», – говорит представитель сборной Саудовской Аравии.



Единственное, что делает жизнь футболистов из Саудовской Аравии немного сложнее – белые ночи в Санкт-Петербурге. В городе не темнеет, что еще больше затрудняет выполнение правил поста. Но сейчас саудовцы уже в Москве, тут полный порядок с наступлением темноты. А Рамадан заканчивается уже завтра.



Другие команды из мусульманских стран придерживаются схожей позиции. Только игроки сборной Туниса говорили, что ограничения поста усложняют подготовку. Вратарь команды даже изображал травму в отдельных товарищеских играх после захода солнца, чтобы партнеры могли перекусить и выпить воды. Да немецкий тренер Нигерии Гернот Рохр говорил, что соблюдающие Рамадан футболисты сборной, скорее всего, не сыграют в первом матче ЧМ: «Трудно восстановить всю энергию, утраченную за это время». Впрочем, в нигерийской команде пост соблюдают всего несколько футболистов, один из которых Ахмед Муса.