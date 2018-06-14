Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Саудовская Аравия
Египет
Уругвай
B
Португалия
Испания
Марокко
Иран
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Что происходило в Москве накануне первого матча

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
«Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Москва сошла с ума. Крутые истории от журналистов «Чемпионата»
Наши корреспонденты будут ездить по всей России. И делиться с вами самыми интересными историями. Вот первая порция.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Дмитрий Егоров и Иван Карпов отправились в центр Москвы, на Никольскую улицу. Там сейчас настоящий Вавилон.

На самом деле Егоров за рулём.

Потрясающая история человека, чей путь в Россию вышел долгим и трудным.

Алёна Сахарова бродила по Москве с фотоаппаратом. Вот результаты.

Денис Целых не бродил по городу ночью, он выспался и поехал общаться со Златаном. Настоящим. И даже заставил его почеканить.

Григорий Телингатер вчера пребывал в шоке от увольнения главного тренера сборной Испании. Так это выглядело.

И Павел Пучков гулял по городу. Гулял и ворчал.

На депутатов…

И ОМОН…

Дарья Тубольцева негодует. Ей не понравилось на тренировке сборной Англии.

Уже после матча Россия — Саудовская Аравия наши корреспонденты разъедутся по разным городам. Они будут путешествовать на самолётах, поездах, автомобилях. Они будут видеть потрясающе красивые места и знакомиться с хорошими людьми изо всех уголков мира. И, конечно, вам об этом расскажут. Максимально интересно и остроумно!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент