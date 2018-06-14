Москва сошла с ума. Крутые истории от журналистов «Чемпионата»

Дмитрий Егоров и Иван Карпов отправились в центр Москвы, на Никольскую улицу. Там сейчас настоящий Вавилон.
На самом деле Егоров за рулём.
Потрясающая история человека, чей путь в Россию вышел долгим и трудным.
Алёна Сахарова бродила по Москве с фотоаппаратом. Вот результаты.
Денис Целых не бродил по городу ночью, он выспался и поехал общаться со Златаном. Настоящим. И даже заставил его почеканить.
Григорий Телингатер вчера пребывал в шоке от увольнения главного тренера сборной Испании. Так это выглядело.
И Павел Пучков гулял по городу. Гулял и ворчал.
На депутатов…
И ОМОН…
Дарья Тубольцева негодует. Ей не понравилось на тренировке сборной Англии.
Уже после матча Россия — Саудовская Аравия наши корреспонденты разъедутся по разным городам. Они будут путешествовать на самолётах, поездах, автомобилях. Они будут видеть потрясающе красивые места и знакомиться с хорошими людьми изо всех уголков мира. И, конечно, вам об этом расскажут. Максимально интересно и остроумно!