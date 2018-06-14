Всех порвём! Время верить в Черчесова, Дзюбу и сборную (видео)

14 июня! Чемпионат мира! Сегодня ведь тот уникальный день, когда критика, раздражение и боль уходят – остаётся надежда. И эти часы до матча с Саудовской Аравией можно прожить в радости. А вдруг?!

Вдруг Черчесов не упрямый и самовлюблённый осетин, а очень сильный и разумный тренер, который уверенно и с иронией сдерживал громадное давление?

Вспомните, как мы всей страной любили действительно замечательного Леонида Слуцкого! Вспомните, как мы гладили ту не молодую, а сочную сборную! Вспомните, как были уверены, что уж с такой командой пройдём далеко!

И что с ними, хорошими, случилось на Евро?

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Конфликт с Жирковым в раздевалке до турнира и отказ от поездки одного из сильнейших защитников. Сейчас Юрий говорит, что не поехал из-за травмы, но в интервью год назад он объяснялся иначе.

Выданный комплект формы Артуру Юсупову, в последний момент переписанный на Романа Широкова, который так и не сработался с тренером.

Нервное поведение Слуцкого, сорвавшегося на первой же пресс-конференции и заявившего об отставке.

Драка во время командной посиделки перед решающим матчем с Уэльсом с участием Широкова, Глушакова и разнимавшего их Мамаева. Все три игрока через два дня вышли в основе в центре, и матч закончился 0:3.

А также тактические изыски и метания по ходу турнира, закончившиеся провалом.

Слуцкий испытания сборной не выдержал и, похоже, понял, что больше не хочет иметь дела с нашим футболом.

Так, может, видимая непробиваемость Черчесова – это для нашей страны как раз положительное качество? Где гарантия, что с вызовом Денисова не произошло бы то же самое, что два года назад с Широковым? Или где вы видите диссонанс, что тренер меняет тактику перед турниром, если ключевые исполнители ломались в последние полгода?

Черчесов прав – увидим, что он навыдумывал, в матче с Саудовской Аравией, и я лично имею право считать, что Россия уверенно победит.

Вдруг самое слабое поколение сборной окажется самым сильным?

Мы как-то по накатанной говорим о том, что хуже этой сборной не было, забывая о многом. О том, что ещё два года назад мы сами облили себя говном. О том, что после смены поколений в нашем футболе оставалась пустота. О том, что в товарищеских матчах все эти ребята знакомились с тем, каким может быть настоящий футбол.

«Все с усами — на стадион!» Черчесов призвал поддержать сборную России Иван Карпов сходил на пресс-конференцию сборной России и рассказал Черчесову про акцию #усынадежды. Наконец-то наш коуч научился веселиться.

И к чемпионату мира мы подходим в такой позиции, что Головин переходит в «Ювентус», Миранчука будет просматривать «Милан», Смолов, вполне возможно, укатит в Англию или Германию. Когда в последний раз мы так интересовали мир?

И разве у этих парней, чей потенциал заметили в топ-клубах, нет шансов выйти и показать себя?! Есть! И чем ближе турнир, тем больше страна в это верит. И пусть Дзюба не волнуется – в часы до матча с Саудовской Аравией он никому не враг.

Вдруг чемпионат мира поможет возродить наш футбол?

А ещё этот турнир покажет всей стране проблемы футбола.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Возможно, мы поймём, что игра может быть любимой, когда главные герои не молчаливо шатаются с кислыми лицами, обращая внимание лишь на тех, кто даёт деньги, а ярко показывают себя болельщикам.

Возможно, мы поймём, что бюджетные клубы должны работать с аудиторией, чтобы в момент банкротства тебя поддерживали не пять человек, а весь город.

В России губительная система футбольных лиг. «Тосно» — не последняя жертва Закрывайте Премьер-Лигу!

Возможно, мы поймём, что футбол – это территория праздника, где нет места расизму, ненависти и политике.

Мы можем. И Россия прямо сейчас это уже доказывает.

С чемпионатом мира всех вас. Мы всех порвём!