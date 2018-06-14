«В победе России уверен». Прогнозы на матч открытия чемпионата мира

По давней традиции любой крупный турнир мы сопровождаем конкурсом прогнозов. Как обычно, борьбу между собой будут вести команды специалистов, читателей «Чемпионата» и журналистов нашего портала. За угаданный счёт начисляется 5 баллов, за разницу 3 балла и 1 очко за предсказанный итог.

Поехали!

Москва сошла с ума. Крутые истории от журналистов «Чемпионата» Наши корреспонденты будут ездить по всей России. И делиться с вами самыми интересными историями. Вот первая порция.

Прогноз специалистов

Максим Деменко, бывший футболист сборной России

Россия – Саудовская Аравия — 1:0

Делая прогноз, колебался между 1:0 и 2:0, потому что наши могут убежать в концовке и забить второй. В минимальной победе России я уверен. Конечно, первые минут 10-15 у наших ребят будет волнение. Если справятся психологически, за счёт болельщиков победят. Ключевым фактором будет этот «12-й игрок». Негативный фон в СМИ, про который говорил Артём Дзюба, может даже подстегнуть наших ребят. Кстати, я посмотрел историю чемпионатов мира и заметил, что в последнее время хозяева зачастую выигрывали с минимальным счётом в первых матчах. Предполагаю, что и сегодня эта традиция продолжится.

Россия — это не я, Россия — это мы. ЧМ даёт шанс это понять О главном в последнюю секунду перед началом.

Прогноз читателей

Пётр Портянский (Тула):

Россия – Саудовская Аравия – 2:0

Саудовская Аравия – объективно слабейшая команда в нашей группе, несмотря на рейтинг ФИФА и весьма симпатичную игру в товарищеских матчах против Италии и Германии. Но если нам на главном стадионе страны не обыгрывать такого соперника, то лучше было оставаться смотреть чемпионат на горном австрийском курорте. Класс наших футболистов всё-таки выше, у саудовцев, в отличие от египтян, нет в загашнике даже травмированного Салаха. А сухая победа необходима для уверенности в двух следующих матчах, в которых без этого самой уверенности придется совсем тяжко.

Но и на случай поражения есть хороший вариант. Заявляем, что Черчесов в обход РФС заключил контракт с ФК «Тамбов», с треском его увольняем и назначаем главным тренером вице-премьера по культуре и спорту Ольгу Голодец (ей по должности отвечать, да и на зарплате сэкономим), которая по конспектам дяди выводит нас из группы. Может, конечно, и не получится, но будет весело.

Всех порвём! Время верить в Черчесова, Дзюбу и сборную (видео) Пост позитива. И очень много дикого видео.

Прогноз журналистов

Григорий Телингатер, корреспондент «Чемпионата»:

Россия — Саудовская Аравия — 1:0

От этих команд не стоит ждать много голов. Предсказываю низовой результат. Кроме того, Черчесов намекнул, что его команда может начать в 4 защитника, а поведя в счёте, перестроиться на 5 защитников. Вполне в это верю.