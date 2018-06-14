Сборная России впервые за 16 лет победила на мундиале. Лучшие кадры матча и красивой церемонии открытия – в нашем фотообзоре.

Россия стартовала на ЧМ-2018 с блестящей победы! Как это было

Церемония открытия чемпионата мира получилось яркой, но лаконичной. Известный британский певец Робби Уильямс исполнил свои лучшие хиты, а также спел дуэтом с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

Во время песни «Feel» танцоры выложили на поле слово «любовь».

Одним из символов церемонии открытия стала Жар-птица.

Мяч на поле вынесла Виктория Лопырёва, посол чемпионата мира – 2018 в России.

Также в церемонии открытия поучаствовал Роналдо, который нанёс первый удар по мячу вместе с юным футболистом Гришей, который символизирует будущее российского футбола.

Трогательный момент произошёл во время исполнения национального гимна России — 11-летняя Полина Хаеретдинова с помощью Игоря Акинфеева встала с инвалидного кресла.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Первый гол турнира точным ударом головой забил Юрий Газинский.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и, скорее всего, не сможет продолжить участие в мундиале.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучшим игроком матча был признан Денис Черышев, который вышел на замену после повреждения Алана Дзагоева и отличился дублем.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Дзюба сделал счёт разгромным, забив гол чуть больше чем через минуту после выхода на поле.

После такого даже главный тренер сборной Станислав Черчесов выплеснул свои эмоции и отдал Дзюбе честь.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Жирную точку в матче на 94-й минуте поставил Александр Головин, забив со штрафного. Нельзя было представить лучшего расклада стартового матча турнира.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

78 011 зрителей собрались посмотреть матч на стадионе «Лужники».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Эта победа стала для сборной России первой на чемпионате мира за 16 лет и должна придать команде уверенность для дальнейшей борьбы за выход в плей-офф.