Россия стартовала на ЧМ-2018 с блестящей победы! Как это было

Церемония открытия чемпионата мира получилось яркой, но лаконичной. Известный британский певец Робби Уильямс исполнил свои лучшие хиты, а также спел дуэтом с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.
Во время песни «Feel» танцоры выложили на поле слово «любовь».
Одним из символов церемонии открытия стала Жар-птица.
Мяч на поле вынесла Виктория Лопырёва, посол чемпионата мира – 2018 в России.
Также в церемонии открытия поучаствовал Роналдо, который нанёс первый удар по мячу вместе с юным футболистом Гришей, который символизирует будущее российского футбола.
Трогательный момент произошёл во время исполнения национального гимна России — 11-летняя Полина Хаеретдинова с помощью Игоря Акинфеева встала с инвалидного кресла.
Первый гол турнира точным ударом головой забил Юрий Газинский.
Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и, скорее всего, не сможет продолжить участие в мундиале.
Лучшим игроком матча был признан Денис Черышев, который вышел на замену после повреждения Алана Дзагоева и отличился дублем.
Артём Дзюба сделал счёт разгромным, забив гол чуть больше чем через минуту после выхода на поле.
После такого даже главный тренер сборной Станислав Черчесов выплеснул свои эмоции и отдал Дзюбе честь.
Жирную точку в матче на 94-й минуте поставил Александр Головин, забив со штрафного. Нельзя было представить лучшего расклада стартового матча турнира.
78 011 зрителей собрались посмотреть матч на стадионе «Лужники».
Эта победа стала для сборной России первой на чемпионате мира за 16 лет и должна придать команде уверенность для дальнейшей борьбы за выход в плей-офф.