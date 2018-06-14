Черчесов: я сейчас «релакс» — чего мне напрягаться?

Главный тренер сборной Саудовской Аравии и не думал скрывать разочарования от старта своей команды на ЧМ-2018. Получить пятёрку от России Хуан Антонио Пицци совершенно не рассчитывал, поэтому в его словах явственно сквозила досада на своих игроков.

— Сегодняшний матч не показательный, — подчеркнул аргентинский Мистер. — Мы играли совершенно не так, как планировали. Матч показал, какие вещи можно и нужно улучшать. В настоящее время нужно восстановиться, зарядиться позитивом и готовиться к следующей игре.

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— Может быть, дело в плохой подготовке вашей команды?

— Мы приехали хорошо подготовленными. Просто показали себя не так хорошо, как в предыдущих матчах.



— Мы увидели очень слабую сборную Саудовской Аравии. Вы хотя бы анализировали игру российской команды?

— Конечно анализировал, и не только её. С тех пор как принял команду, мы тщательно разбирали и Россию, и Египет, и Уругвай. Мы хорошо знаем противника и прекрасно понимали, как они будут играть. Не могу сказать, что русские нас удивили, нет. Но такой крупный счёт предопределили прежде всего наши слабые действия.



— Вы точно не лукавите, говоря, что соперник не удивил?

— Аргентина, Испания, Франция – мы смотрели все эти матчи россиян. Сегодня они играли так же, как в предыдущих шести матчах: так же теряли мяч, пытались играть высоким пасом. Так что мы знали их сильные стороны. Но первый пропущенный гол застал нас врасплох. Повторюсь, я не увидел больших сюрпризов в игре России.

В промежутке между тренерами с журналистами пообщался один из героев вечера. Благодаря двум голам Денис Черышев стал «игроком матча».



— Опишите свои эмоции сейчас – не ожидали такого?

— Нет слов, чтобы описать свои чувства. Просто рад, что команда выиграла, что получилось помочь ей. Рад за команду и за свою семью. Она долго мучилась с моими травмами и тоже заслужила эту победу. Тем не менее останавливаться нельзя. В любой момент, если расслабишься, тебя могут выгнать.



— Сегодня сбылась ваша мечта?

— Я прекрасно себя почувствовал, уже когда узнал, что могу сюда приехать в составе команды. Ни о чём подобном даже не мечтал.

Не сон ли это?! Россия громит Саудовскую Аравию – 5:0! Признайтесь, вы и представить себе такого счёта не могли.

— Что чувствовали, не попав в стартовый состав? Разочарование?

— Я всегда уважаю решения тренера. Не имею права обижаться. Если тренер выпустит даже на минуту, я должен выкладываться в полную силу. Я очень доволен быть в числе 23 игроков сборной.



— Показалось, что вы очень легко забили свой первый гол. Обманчивое впечатление?

— Момент прошёл очень быстро. Пас немножко коротким оказался, и мне оставалось только так обыграть. Хорошо, игроки прокатились. Ударил, как смог, куда попало, и очень доволен, что так вышло.



— Второй гол – заготовка?

— Мы такое отрабатываем на тренировках. Я знал, что Дзюба выиграет мяч. Он выиграл, я проконтролировал и ударил. Даже подумать не успел – просто забил.

Прежде чем пообщаться с журналистами, Станислав Черчесов ответил на один телефонный звонок. Первый вопрос напрашивался сам собой – хотя фамилию абонента и без уточнений многие догадались.



— Позвольте узнать, кто вам сейчас звонил? И можно ли сказать, что сегодня вы заткнули рты критикам?

— Звонил глава страны. Поздравил и просил передать всем футболистам спасибо за игру. Что касается второго вопроса, то мы никому ничего не затыкаем, а просто делаем свою работу.



— Каково состояние Алана Дзагоева?

— Пока ничего [доктора] не говорят. Судя по тому, как резко остановился, боль была такая, что нельзя было бежать. Как подсказывает опыт, травма может быть достаточно неприятной, футболист может выпасть. Не хочу вводить никого в заблуждение. Завтра будет обследование – тогда всё и сообщим. Не хотелось бы терять игроков – ведь турнир только начался. Тем более что таких игроков, как Дзагоев, немного.



— Не придётся сбивать спесь с игроков после такой победы?

— Думаю, такой опасности нет, потому что чётко понимаем, для чего здесь собрались. И сегодня на установке, и утром на прогулке говорили, что чемпионат мира одной игрой не заканчивается. Это – турнир. Даже если бы, не дай бог, сыграли 1:1, по большому счёту ничего не изменилось бы. У нас есть опыт Кубка конфедераций: так же выиграли первую игру, но это нам не помогло. Сегодня мы получили доказательство, что находимся на правильном пути. Теперь нужно забыть эту игру и делать следующий шаг. Завтра посмотрим сборную Египта. Соперники у нас идут по нарастающей. Следующая команда будет на порядок сильнее. Не знаем, будет ли играть Салах. С ним это одна команда, без него – другая. Следующая игра будет сложнее. Чуть что – сразу скажете, что все с коронами ходят.



— Скажите честно, вы нас водили за нос в контрольных матчах?

— Столько людей водить за нос сложно даже для таких больших мастеров, как мои футболисты. Мы просто занимались своей работой, чётко понимая, что нас ждёт. Быть хорошим – это одно, а быть хорошим, когда надо, в конкретный момент, – другое.

Черчесов – красавчик! Его Россия вынесла Саудовскую Аравию Страна, учи имена игроков «самой слабой сборной». Они – супер!

— Вы были расслабленны на пресс-конференции вчера и сегодня только после двух голов сделали жест рукой…

— Двумя руками.



— Хорошо, двумя. Что было у вас в голове в это время?

— Вы и в следующие дни будете видеть меня таким, какой я есть. Работа у нас такая: иногда она доставляет удовольствие болельщикам, иногда – нет. Мы верим в себя, мне доставляет удовольствие работать с этими игроками, как они выполняют поручения и делают свою работу. Поэтому я и «релакс» – чего мне напрягаться?



— Вы говорите, «надо забыть о победе». Но сейчас целая страна и мир будут говорить про эти пять голов.

— Нет проблем.



— Для вас – нет, но игрокам абстрагироваться от похвал будет сложнее.

— Это в любом случае лучше, чем если бы звонили и говорили: вы плохие. Забывать такую победу не надо – её надо отложить в сторону и сконцентрироваться на следующей игре. У нас нет кнопок «плей», «стоп», «пауза». Дайте футболистам поужинать, пообщаться, а уже завтра будет делать выводы. Хочу подчеркнуть: у нас нет основного состава – есть стартовый состав. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. Если кто-то наденет корону, постараемся её сбить. А если нет, стадионы у нас большие, места всем с коронами хватит.

* Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

— Вашего коллегу Пицци, с его слов, Россия совершенно не удивила. Согласны?

— Отчасти согласен. Своего коллегу я поздравил – это сильный, уважаемый тренер. Я понимаю, что он имел в виду. Мы играли, как и раньше – прессинговали, со стандарта забили. Единственное, на что он не обратил внимания, – более компактно и дисциплинированно играли. А так желаем ему успехов – это большой тренер.



— Хотелось бы услышать детали замен. Казалось, после травмы Дзагоева напрашивался выход Миранчука, а вы выпустили Черышева. И почему отдали честь Дзюбе?

— Мы друг другу отдали честь, чтобы обидно никому не было (усмехается). Теперь по замене. Это для вас какие-то вещи могут быть неожиданными, а мы знаем объективное состояние игроков. Черышев скорость имеет, что сегодня и доказал. Что касается Дзюбы, то по сравнению с прошлым он находится в другом состоянии и отлично об этом знает. Мы с ним разговаривали, я вижу, что он в хорошей форме.



С Черышевым мы тоже кое-какие вещи обсудили – наверное, он просто постеснялся об этом сказать. Я его вчера вызвал, поговорили, и сегодня Денис отблагодарил страну голами. Не удивляйтесь, если в следующих матчах состав будет меняться. Тем более одного игрока мы, возможно, потеряли.



— Ничья в следующем матче, наверное, устроила бы и вас, и египтян.

— С Египтом будет другая игра, другой стадион. В математике мы все разбираемся — умеем прибавлять, вычитать, делить — но в футболе этого делать нельзя. Нужно готовиться и играть.