Вари, Голова. Он ещё далеко не звезда

ФИФА вручила приз «Man of the match» Денису Черышеву. Обложечная логика понятна – футболист «Вильярреала» забил два чудесных мяча. Первый — подсечкой отправив в сторону нефтяных месторождений двух катившихся защитников. Второй – подрезав шведой в девятку уникальным стилем Рикардо Куарежмы.

Но игру сделал другой человек – Александр Головин. И дело даже не в двух передачах и классном голе со штрафного, случившемся на 95-й минуте. Если уж цепляться к конкретным результативным моментам, то куда важнее и характернее было его действие перед первым голом Черышева.

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В тот период Россия, лишившись из-за травмы Алана Дзагоева, немного сбилась, а Саудовская Аравию уже не смотрелась безнадежно. И вот в этой череде взаимных ошибок Головин выдал необыкновенный рывок из центра поля за неприметным рикошетом, съел защитника, сохранил мяч, дождался вторую волну и выкатил мяч Роману Зобнину. Этой работой, этой нацеленностью, это четкостью 22-летний парень из Калтана и загубил вальяжных и отчего-то барселонистых аравийцев. Головин создавал ключевую разницу в неприметных эпизодах, и машина новой футбольной пропаганды, о которой мы писали, нашла героя для патриотической раскрутки. Да, шутки о кривоногих к тому моменту закончились.

В программе «Пусть говорят» начались комплименты.

— Сегодня произошло рождение новой русской звезды, и это Александр Головин, — рассказывал мужчина, когда Саша вышел в прямой эфир из микст-зоны. — Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят, что «Ювентус» за него борется, что «Милан» на него смотрел сегодня со стадиона. И звезды проверяются именно так – под давлением. И Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство…

«Царь «Юве»! Что итальянские СМИ пишут о переходе Головина Ведущие спортивные издания Италии уверены в переходе Головина в «Ювентус». Капелло, Манчини, Каррера и Луческу не скупятся на комплименты.

Мужчина продолжал бы еще долго, но Головин снял наушник, прошептал что-то вроде: «Не могу слушать», сконфузился и ушел. И это, возможно, было самым показательным его действием в этот вечер.

Саша – еще не звезда. Он действительно сыграл хорошо и, в отличие от того же Фёдора Смолова, в конкретный вечер показал «Ювентусу», чего стоит. Но, во-первых, это была всего лишь недисциплинированная Саудовская Аравия, так похожая, например на тульский «Арсенал». Во-вторых, Головин довольно часто ловит кураж в матчах со слабыми, не очень жесткими и не то что бы скоростными соперниками. В-третьих, уровень игрока должен проявиться хотя бы в матче с Уругваем, а до этого нам надо еще обыграть Египет.

И хорошо, что Саша все это понимает. Ему нужно съесть всю сладость оды и пережить новую, народную славу. Пусть у него всё получится.

Голова, вари!