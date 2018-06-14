«Сбылась мечта». Игроки и их близкие — о разгроме Саудовской Аравии

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию – 5:0, и я знал, что так будет. В ходе одного из спецпроектов «Чемпионата» нужно было сделать ставку на матч открытия. Я поставил на победу России — 5:0. А за полчаса до начала матча подтвердил её в переписке с приятелем.

Первый шаг на пути к нашему общему успеху (и я, и они выиграли) сделал Юрий Газинский, который не спешит почивать на лаврах.



«Эмоции зашкаливают, тяжело говорить. Несмотря на счёт, матч был очень тяжёлым, поэтому задача — постараться как можно скорее его забыть и готовиться к следующей игре.



Нашей задачей было – забить как можно больше мячей, что нам и удалось сделать. Всегда приятно забивать, особенно на таких крупных турнирах. Очень рад, что забил, хорошая подача, и я был на дальней штанге. Мечта сбылась, мечта детства, к тому же на домашнем чемпионате мира. Есть доля везения, но в первую очередь — это моя работа, я трудился и шёл к этому.

Нам нельзя было расслабляться. 2:0 — скользкий счёт, и при своих трибунах мы были обязаны дожимать соперника. Атмосфера — фантастика. Очень здорово нас поддерживали, гнали вперёд. Безусловно, это очень приятно.



Впереди матч с Египтом, необходимо хорошо к нему подготовиться.Травма Дзагоева — это потеря, как и любого футболиста из нашей команды, который получает травму. В следующем матче нужно сыграть качественно. Победа над Саудовской Аравией — это сильные эмоции, поддержка болельщиков, и пока это тяжело переварить. Давление на сборную было колоссальным, нам нельзя расслабляться — впереди ещё два матча».

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Супруга автора первого гола сборной России на чемпионате мира призналась, что не смогла сдержать эмоций.



«Матч смотрела, переживала, плакала, — рассказала Александра. — В тот момент, когда супруг забил гол, я просто не понимала, что происходит. Это какая-то невероятная эйфория, гордость за команду, страну и, конечно, за супруга в первую очередь. Ощущения, что можно расслабиться, не было, поскольку муж приучил, что футбол не шутит и результат на первых минутах абсолютно ничего не значит. Поэтому я болела до конца».



Жена защитника Юрия Жиркова Инна после разгрома саудитов верит, что Россия выйдет из группы.



«Сейчас футболисты помоются и будут звонить своим любимым, делиться впечатлениями. Это нереально — 5:0! Мы сидели, и нам даже хотелось плакать от счастья. Игра сегодня была просто сумасшедшая, и дай бог, чтобы так было дальше. До этого ребята просто силы берегли, а теперь вся страна знает, как наши могут играть.



Обязательно поедем в Санкт-Петербург и Самару, будем поддерживать дальше. Дай бог, чтобы впереди у нас было больше двух матчей», — сказала Жиркова в эфире Первого канала».

Не сон ли это?! Россия громит Саудовскую Аравию – 5:0! Признайтесь, вы и представить себе такого счёта не могли.

Сам Жирков был более сдержан.



«Хорошо, что выиграли первый матч. Показали хорошую игру, забили много мячей. Так что надо продолжать в том же духе. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать игру, ошибки в обороне.



Не знаю, был ли Головин лучшим на поле – все хорошо сыграли и были героями. И Черышев, и Головин, и остальные, кто забивал. Черчесов после игры сказал, что мы молодцы, но это только первая игра, надо продолжать. В чемпионате России тоже собирается много болельщиков: и в Питере, и на других стадионах, на том же «Спартаке». Волнение в первой игре у всех присутствовало, но, думаю, мы с этим справились.



Дзагоев? Плохо, что в первой игре получили травму. Не знаю, опасался ли он получить повреждение. Всё было нормально до игры.



Знаете, можно не выиграть второй матч, и проиграть третий, и в итоге не выйти из группы. Так что будем надеяться, что все следующие матчи будем проводить так же, как первый. Конечно, выдохнули после первого – всё-таки смотрит весь мир. Хорошо, что так сложилось».



Денис Черышев впервые забил за сборную, и сразу два мяча. После матча он написал в твиттере. «Вся слава только тебе, Господи», — опубликовав фотографию с празднованием одного из забитых мячей.



В смешанной зоне наш легионер (он играет за «Вильярреал») был более словоохотлив.

«Перед матчем я верил, что всё будет хорошо. Мы с отцом много общались перед игрой. Папа очень переживал из-за меня. Эту победу я посвящаю отцу и всей своей семье. Не знаю, как описать свои чувства сейчас. Я счастлив. Слава богу, всё прошло хорошо. Мы постараемся вывести команду как можно дальше на этом турнире.



Даже не мечтал о таком как сегодня. Был очень рад выйти на поле, постарался выполнять требования тренера. Слава богу, получилось забить, а самое главное, что команда выиграла. Мы должны быть довольны, но на этом не останавливаться, поскольку нам ещё предстоит провести два очень тяжёлых матча. Мы должны их выигрывать, чтобы выходить из группы.



Перед заменой Черчесов сказал мне, чтобы я компактнее играл в обороне и постарался на контратаках забить. Слава богу, получилось. Свой гол я так не задумывал. Получился быстрый момент: Дзюба скинул, и я быстро не смог подумать – просто ударил и попал. Много эмоций. Я очень доволен. Хотел бы сказать спасибо всем, кто верил в меня до конца.Я очень рад за команду и семью. Она долго мучилась с моими травмами и тоже заслужила эту победу. Тем не менее останавливаться нельзя. В любой момент, если расслабишься, тебя могут выгнать.



Сегодня сбылась мечта? Я прекрасно себя почувствовал, когда узнал, что могу сюда приехать в составе команды. Ни о чём подобном даже не мечтал.Что касается непопадания в стартовый состав, я всегда уважаю решения тренера. Не имею права обижаться. Если тренер выпустит даже на минуту, я должен выкладываться в полную силу. Я очень доволен быть в числе 23 игроков, которые попали в заявку на чемпионат мира.



Какой гол больше понравился? Первый был более эмоциональным – даже слов нет, чтобы описать то, что сегодня произошло. Теперь выходной? Завтра нам его не дадут. Надо готовиться к следующей игре. Нам предстоит матч против Египта. Это будет очень сложная игра. Салах, очевидно, один из лучших футболистов мира в этом году. Нам нельзя расслабляться после первой победы, потому что первая же ошибка может стоить места на турнире. Набранные очки не дают нам права выйти из группы, так что надо продолжать бороться.Мой второй гол будет лучшим на турнире? Нет! Надеюсь, что самый красивый мне ещё предстоит забить».

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Отец полузащитника, сам известный в прошлом футболист, Дмитрий Черышев коротко и ёмко описал свои эмоции от игры сына.



«Я самый счастливый человек на свете. Когда сын забивает в первой и такой важной игре на домашнем чемпионате мира, да ещё и делает дубль – это счастье».



Далер Кузяев не считает, что соперник сам позволил забить в свои ворота аж пять мячей.



«Соперник, считаю, был непростой. Но оставлял много зон в обороне, и мы этим воспользовались. Установка на эту игру была – достойно выступить и победить. Мы изучали соперника, ожидали такой игры с их стороны: они мяч редко выносят, пытаются сохранить. Эмоции будут после того, как группа закончится. А пока у нас впереди ещё два важных матча. Нужно готовиться».



Вратарь Андрей Лунёв, который наблюдал за игрой со скамейки запасных согласен с своим одноклубником (оба выступают за «Зенит»).



«Соперник, считаю, был непростой. Но оставлял много зон в обороне, и мы этим воспользовались. Установка на эту игру была – достойно выступить и победить. Мы изучали соперника, ожидали такой игры с их стороны: они мяч редко выносят, пытаются сохранить. Эмоции будут после того, как группа закончится. А пока у нас впереди ещё два важных матча. Нужно готовиться».

Черчесов: я сейчас «релакс» — чего мне напрягаться? Кто звонил Черчесову, что случилось с Дзагоевым и кому посвятил свои голы Черышев.

А вот защитника Илья Кутепов саудиты не удивили.



«Игра по счёту. Приятно играть, когда полный стадион. Волновались перед чемпионатом мира, но всё сразу ушло. Быстрый гол помог, почувствовали уверенность.



Саудовская Аравия ничем не удивила. Мы просматривали её игры, подготовились, а результат на табло. Нагрузка на нас, защитников, сегодня была не больше, чем с любой другой командой. Мы сразу почувствовали уверенность и пошли вперёд. Не растрачивали силы на пустую беготню. Спокойно ждали, когда соперник потеряет мяч, и проводили свои контратаки. Настраивались на победу: выйти и выигрывать.



Очень приятные впечатления от атмосферы, болельщиков и игры на заполненном стадионе. Конечно, волновались, это же чемпионат мира. Но потом по ходу игры волнение прошло.Что касается моего настроения, то я уже всеми мыслями в Петербурге на игре с Египтом. Всё, матч прошёл, свисток был — готовимся к следующей встрече. Будем так же серьёзно и ответственно готовиться. Мы можем побеждать и показывать хороший футбол. Всё в наших ногах».



На счету ног Дзюбы как минимум один гол на чемпионат мира. Артёму хватило двух активных действий (первый был наш аут после его прессинга защитника соперника), чтобы увеличить счёт.



«Надеюсь, мой манифест сыграл позитивную роль. Конечно, все мы вместе, все выигрываем и проигрываем. Поэтому огромное спасибо, что услышали. Было много пожеланий, люди откликнулись, и огромное спасибо всем, кто сегодня пришёл на стадион, кто болел у телевизоров и смотрел на нас через Интернет.



Чувствовалась поддержка, и я надеюсь, что дальше она будет всё сильнее и сильнее. Мы постарались отблагодарить своей игрой, и у нас получилось. Сегодня мы порадуемся, все счастливы. Сами не ожидали, что получится так крупно, но дальше надо будет готовиться, потому что соперники будут сильнее. Нам нужно обязательно выходить из группы.



Можно сказать, что забил первым касанием. Перед этим толком и не коснулся мяча. Получилось эффектно. Саша Головин выполнил великолепную передачу, и я люблю такие голы – в падении, головой. Когда увидел мяч в сетке, чуть не взорвался. Так ждал – выпустят меня или нет, нервничал, чувствовал, что могу помочь команде. Вроде момент был такой, что мы контролировали игру, но соперник перехватил мяч, начал придавливать. Я жду: ну когда же? Был такой злой, столько эмоций.

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Парни смеялись: так отпраздновал гол, что потом 10 минут не мог восстановиться, у меня зашкаливало всё. Думал, зачем так праздновал. Минут пять было плохо, в глазах всё потемнело. Но я безумно счастлив, что всё так получилось. Был злой на всех – на тренера, на себя, на всё, что получилось. Но в итоге всё вышло великолепно. Значит, так должно было случиться.



Чемпионат мира — это мечта детства. Всю жизнь к этому шел. Почувствовали, что за нас болеет весь стадион. Мы пока ехали до стадиона, столько людей махало нам радостно. Два центральных защитника соперника нагрузились еще в первом тайме. Подарили победу, но не обольщаемся. Счет чересчур крупный. Впереди Египет.



Жест? Я уже как на пороховой бочке. Думал: дайте шанс, дайте шанс. Когда забил гол, то уже на эмоциях показал, что должен быть здесь. Черчесов как бы сказал: да, теперь я понял. Тренер очень хорошо отреагировал, потому что футбол — это эмоции».

Отличный в прошлом нападающий и легенда «Спартака» Георгий Ярцев дал напутствие Дзюбе.



«Артём, я знаю твой характер. Ты, сынок, не сдавайся, потому что победить можно только сжатым кулаком, а не растопыренными пальцами. Если вы будете сильны и мощны, как сегодня, то вся страна будет только благодарна вам. Тебе удачи, дорогой мой.



Нашу сборную в последнее время критиковали, сегодня они показали, что достойны уважения, почитания и того, чтобы мы за них болели, переживали, несмотря ни на что. Давайте только не будем впадать в эйфорию, ведь впереди ещё два серьёзнейших матча.



Нужно выходить из группы, не разочаровывать своих болельщиков после первой игры. Безусловно, есть негатив — потеря одного из ведущих игроков, Дзагоева. Мы за них будем болеть изо всех сил.

«Кто первый пропустил, тот отдаст всю нефть!» Признайтесь, вы тоже в шоке от победы сборной? Рассказываем, как в соцсетях отреагировали на первый матч нашей команды на чемпионате мира.

А Дзюба рассказал ещё, почему побежал к запасным после гола.



«Сегодня надо всей стране праздновать, потому что открыли такой турнир, и сделали это так успешно. Кто бы мог подумать! Мы верили, надеялись, что победим. Но чтобы так уверенно, так красиво… Голы на любой вкус, и одно удовольствие было сегодня играть.



Спасибо огромное трибунам, болельщикам, всей стране. Сегодня празднуем, а завтра уже надо готовиться, потому что мы победили, это круто, но ещё предстоят важные игры.



После гола побежал к Габулову, Лунёву, Гранату и Кудряшову. Просто вместе сидели, обсуждали, и они мне — не кипи, жди своего шанса, терпи и забьёшь. Они верили, и у меня получилось забить. Сразу к ним побежал».



Но, очевидно, главный герой прошедшего матча — это Александр Головин. Сначала он ушёл с эфира «Первого канала», о чём в своей колонке рассуждает Дмитрий Егоров А потом много, очень много отвечал на вопросы журналистов в смешанной зоне.



«Главным героем сегодняшнего матча я себя не чувствую. Играла хорошо вся команда. Все выложились, подготовились и дали бой. Не сказать, что саудовцев прошли легко. Наверное, кто не смотрел матч, по счёту скажет, что легко, но они очень хорошо владели мячом, где-то моментами было очень тяжело вступать в отбор. Они очень техничные ребята, но мы подготовились. Знали, что они играют авантюрно, и прессингом их где-то накрывали. Понял, что это разгром, когда забил на 93-й минуте.



Игра сегодня давалась. После травмы Дзагоева мы немного перестроились. В левой зоне стал больше действовать Денис Черышев, а я сместился в центр. Но это не так важно. Главное, приносить пользу команде и побеждать. Сегодня это удалось сделать. Огромное спасибо болельщикам, которые заполнили сегодня стадион. Их поддержка сыграла важную роль.Гол со штрафного? Получилось обвести стенку и попасть в угол.



В первом матче было важно одержать победу. Она придаст психологической уверенности, хотя и до игры у нас особых сомнений не было. Спокойно готовились к турниру. С точки зрения дальнейшей борьбы в группе, тоже лучше начинать с победы и сразу набрать три очка.

Вари, Голова. Он ещё далеко не звезда О лучшем игроке матча Россия – Саудовская Аравия.

Давления особо и не было, только волнение. Мы ни о чём не думали и просто готовились к своей игре. Получилось так, как получилось. Сейчас будем готовиться к следующей игре, также ни о чём не думая. В матче с Египтом будем биться так же, как в этой встрече.



Добились ли мы максимального результата? Тут разницы нет – 5:0, 10:0 или 1:0, потому что это в любом случае три очка. Мы довольны игрой, что завоевали три очка, и спокойно готовимся к следующей игре. Нельзя придавать этому большое значение, потому что может случиться что-то не очень хорошее.



Мы очень рады, что президент появился, сказал хорошую речь перед матчем и перед открытием такого турнира. Думаю, это важно для всей страны и для нас. Бежать вперёд помогали болельщики, поддерживали нас. Мы бы хотели, чтобы это продлилось и дальше.



Черчесов всех поздравил, сказал, что молодцы, готовимся к следующей игре. Мы будем думать, как остановить всю сборную Египта, а не только Салаха. Египет – очень сильная команда, а не только Салах. У них много сильных игроков».



Правда, от темы об интересе «Ювентуса» Головин активно уходил.



«Слухи о своём переходе куда-либо я оставил в стороне. Вообще об этом не думал, не обращаю внимания. Так как сейчас чемпионат мира идёт и я нахожусь в сборной, все мысли только об этом.



Первый тренер Головина так оценил игру своего воспитанника.



«Ждал от Саши такой яркой игры. По контрольным матчам видел, что он один из немногих в команде, кто готов к чемпионату мира. Был уверен, что он будет вести игру, организовывать её, как разрушать, так и созидать. Считаю, после такой игры его переезд в Европу – дело времени. Вся мысль атаки сборной была в руках у Саши. Он организовывал атаки, бился за каждый мяч. Не хочу обидеть авторов голов, но там оставалось только голову подставлять после передач Головина: филигранные навесы, мастерство высокого класса. Если вся сборная будет отдаваться игре, как Головин, можно ждать результат даже лучше, чем выход из группы.



С таким лидером, как Головин, выход из группы – вполне реальная цель. Однако главное – психологическая устойчивость команды. Сейчас сборная поймала кураж, но не знаю, как пойдёт дело, встреть они сопротивление в игре с Египтом. При счёте 1:0 сегодня было тревожно на душе. Но Черчесов – очень хитрый, восточный человек, всё хранил в себе и знал, что делает.

Единственный кто остался расстроен — это Алексей Миранчук.

Главная звезда сборной России после Головина (по крайней мере прямо сейчас ) остался на скамейке и поэтому с прессой не общался. Мама футболиста была удивлена, не увидев фамилию сына в стартовом протоколе, а девушка Алексея после матча поддержала своего возлюбленного.



«Поздравляю всех с победой, призываю всех верить, болеть за нашу команду. Очень жаль, что не увидели ни Алексея, ни Антона на поле, но, думаю, всё впереди. Верим, что выйдем из группы. Думаю, Лёша сохранил силы для следующего матча».



Другим человеком, оказавшийся вне сборной (только в отличии от Миранчука без шансов на появление на поле) — Денис Глушаков.



«С победой, Россия! Вовлекайте жен, детей, друзей, врагов – всех! И болеем за Родину! Жаль, что меня нет рядом с ребятами, но я люблю свою страну и буду поддерживать всегда и во всем!»



Так и мы, давайте поддерживать сборную при любых обстоятельствах. И особенно эта поддержка сейчас нужна Фёдору Смолову. Похоже, он потерял место в основе. Но не стал от этого слабее, только сильнее. Голы лучшего бомбардира сборной ещё пригодятся национальной команде. А пока пробил звёздный час Александра Головина, Дмитрия Черышева (дважды), Юрия Газинского и Артёма Дзюбы. Ну и, конечно, Станислава Черчесова.