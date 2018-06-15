И это всё о ней. Полный набор статей о фееричной победе сборной России – тут

Первому матчу чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия предшествовал старт конкурса прогнозов на нашем портале. Кто из экспертов оказался прав, узнаете, прочитав эту статью.

«В победе России уверен». Прогнозы на матч открытия чемпионата мира Вместе с чемпионатом мира стартует наш традиционный конкурс прогнозов.

Если кто-то по каким-то причинам не сумел посмотреть матч-открытие или хочет восстановить эмоции, бушевавшие в режиме онлайн, может перечитать текстовую трансляцию этой фантастической игры.

ЧМ-2018. Сборная России выиграла 5:0 в матче открытия ЧМ. Как это было Невероятно. До сих пор не укладывается в голове.

По ходу матча наш обозреватель Олег Лысенко то и дело пытался ущипнуть себя, не веря, что всё это происходит с ним наяву. А прямо с финальным свистком отправил в редакцию обстоятельный отчёт о победе сборной России.

Не сон ли это?! Россия громит Саудовскую Аравию – 5:0! Признайтесь, вы и представить себе такого счёта не могли.

Наиоперативнейший Дмитрий Егоров отреагировал на успех нашей сборной еще до того, как Станислав Черчесов пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Черчесов – красавчик! Его Россия вынесла Саудовскую Аравию Страна, учи имена игроков «самой слабой сборной». Они – супер!

Оказалось, что по дороге в пресс-центр Станиславу Саламовичу пришлось задержаться, дабы ответить на звонок главы страны. Ну а потом он пообщался с журналистами.

Черчесов: я сейчас «релакс» — чего мне напрягаться? Кто звонил Черчесову, что случилось с Дзагоевым и кому посвятил свои голы Черышев.

Чуть переведя дух и отойдя от радостного шока, наши читатели могли полюбоваться красивейшими фотографиями с церемонии открытия чемпионата мира и его стартового матча.

Россия стартовала на ЧМ-2018 с блестящей победы! Любуйтесь этими фотографиями Сборная России впервые за 16 лет победила на мундиале. Лучшие кадры матча и красивой церемонии открытия.

Главной темой мемов и шуток после матча Россия – Саудовская Аравия стали предполагаемые диалоги глав государств, команды которых выясняли отношения на поле «Лужников».

«Кто первый пропустил, тот отдаст всю нефть!» Тоже в шоке от разгромной победы сборной? Рассказываем, как в соцсетях отреагировали на первый матч нашей команды на чемпионате мира.

Приз лучшего игрока матча ФИФА вручила автору дубля Денису Черышеву, однако по совокупности действий на поле качественней всех выглядел Александр Головин, которого в этом поединке просматривали представители «Ювентуса».

Вари, Голова. Он ещё далеко не звезда О лучшем игроке матча Россия – Саудовская Аравия.

Иван Карпов собрал мнения о победе сборной России игроков, экспертов и родственников футболистов. Получился объёмный и интересный материал.

«Сбылась мечта». Игроки и их близкие — о разгроме Саудовской Аравии Головин, Черышев, Дзюба — в сборной России в матче открытия ЧМ оказалось сразу несколько звёзд. Они и их близкие комментируют исход игры.

После финального свистка Станислава Черчесова хвалили все, включая именитого и особенного Жозе Моуринью. Об этом можно прочитать в нашем «Вопросе дня».

Ну что, зря ругали Черчесова? Кайтесь те, кто поносил его почём зря. Или он ни при чём – всё сделали игроки?

Ну, а завершить это увлекательное чтиво на еще более позитивной ноте помогут остроумные комментарии ваших «коллег» — читателей «Чемпионата».