И это всё о ней. Полный набор статей о фееричной победе сборной России – тут

Первому матчу чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия предшествовал старт конкурса прогнозов на нашем портале. Кто из экспертов оказался прав, узнаете, прочитав эту статью.
Если кто-то по каким-то причинам не сумел посмотреть матч-открытие или хочет восстановить эмоции, бушевавшие в режиме онлайн, может перечитать текстовую трансляцию этой фантастической игры.
По ходу матча наш обозреватель Олег Лысенко то и дело пытался ущипнуть себя, не веря, что всё это происходит с ним наяву. А прямо с финальным свистком отправил в редакцию обстоятельный отчёт о победе сборной России.
Наиоперативнейший Дмитрий Егоров отреагировал на успех нашей сборной еще до того, как Станислав Черчесов пришел на послематчевую пресс-конференцию.
Оказалось, что по дороге в пресс-центр Станиславу Саламовичу пришлось задержаться, дабы ответить на звонок главы страны. Ну а потом он пообщался с журналистами.
Чуть переведя дух и отойдя от радостного шока, наши читатели могли полюбоваться красивейшими фотографиями с церемонии открытия чемпионата мира и его стартового матча.
Главной темой мемов и шуток после матча Россия – Саудовская Аравия стали предполагаемые диалоги глав государств, команды которых выясняли отношения на поле «Лужников».
Приз лучшего игрока матча ФИФА вручила автору дубля Денису Черышеву, однако по совокупности действий на поле качественней всех выглядел Александр Головин, которого в этом поединке просматривали представители «Ювентуса».
Иван Карпов собрал мнения о победе сборной России игроков, экспертов и родственников футболистов. Получился объёмный и интересный материал.
После финального свистка Станислава Черчесова хвалили все, включая именитого и особенного Жозе Моуринью. Об этом можно прочитать в нашем «Вопросе дня».
Ну, а завершить это увлекательное чтиво на еще более позитивной ноте помогут остроумные комментарии ваших «коллег» — читателей «Чемпионата».