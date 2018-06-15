Праздник, который мы ждали. Москва шумно отметила победу сборной

До сих пор не верится, что это происходит у нас.

Фан-зона чемпионата мира в Москве сложилась сама собой и не там, где планировали организаторы. С первого дня иностранцы заняли пространство на небольшой Никольской улице рядом с Кремлём. На вторые сутки к ним присоединились небольшие группы российских болельщиков, а ещё через 24 часа россияне дали мощный ответ гостям, придя туда с дудками и барабанами. Всего три дня понадобилось аргентинцам, колумбийцам, египтянам и перуанцам, чтобы объяснить Москве правила настоящего боления. Даже полицейские впервые в истории страны реагировали на футбольных фанатов без привычного жеста «руки на дубинке».

Не сон ли это?! Россия громит Саудовскую Аравию – 5:0! Признайтесь, вы и представить себе такого счёта не могли.

С фан-зоной у МГУ изначально было сложно – против неё протестовали и студенты, и преподаватели, и местные жители. Главное отличие от безумия на Никольской – угрюмая организованность. Сюда идти нельзя, там проход только по билетам, здесь не стойте. До фан-фестиваля добрались тысячи болельщиков других стран, но русских среди них всё-таки было больше. А те иностранцы, что приехали, в основном лежали на траве и трепались между собой под пиво. Особых развлечений для всех болельщиков не было – перед началом матча был концерт. Весьма странный: казачий хор отлично исполнял не самый понятный репертуар. Например, «Шли казаки по Берлину». Просто зачем? И для кого?

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018



«Победит Россия – она лучше. А ещё у вас играет Фарфан», – на тему капитана своей сборной и форварда «Локомотива» перуанцы сводят все разговоры о футболе. «Выиграете 2:0, забьёт Марио Фернандес», – у Бразилии были свои герои в этот вечер.

Мексиканцы прогнозов не делали – вместо этого поили других болельщиков текилой из непонятной бутылки. «Bien?» – удовлетворенно интересовался мексиканец у парня с Сахалина. И удивлялся, что тот даже не морщится.

Футбол фан-зона смотрела в целом спокойно: реагировали только на ключевые события типа голов и травмы Дзагоева. Первое внезапное волнение случилось только при выходе на замену Артёма Дзюбы.

А гол форварда тульского «Арсенала» разогрел болельщиков максимально. Локально начались танцы под «Катюшу» и крики: «Подавайте англичан – будем их рвать».

«Отлично, что выиграли, но даже после такого я в Черчесова не верю», – самая неожиданная, но все ещё честная реакция сразу после финального свистка. Если менять позицию после каждого матча, можно сойти с ума. У России впереди две проверки, и радоваться надо адекватно.

Главная проблема фан-зоны – близость к «Лужникам». Фактически одновременно на минимальном расстоянии друг от друга с объектов выходит почти сотня тысяч людей. Пускать их всех в метро невозможно, потому что боятся травм и давки. Из-за этого с фан-зоны отправляли в непонятный и трудный обход до другой ветки метро – пешком пару километров. Таксисты в огромном количестве предлагали решить проблему за х3 к стандартному тарифу. С наземным общественным транспортом тоже не сложилось.

Лучше всех сделали те, кто остался на Dj-сет Пола ван Дайка. Тут уж веселились все: даже те, кто большую часть матча провёл молча, стоя в сторонке.

В целом, если придётся выбирать между просмотром игры в официальной фан-зоне или любой другой популярной у болельщиков локацией Москвы, – выбирайте второе. Болельщиков других стран и эмоций получите не меньше.



А после – сразу на Никольскую. Ведь именно там и начинается настоящий праздник, которого мы так долго ждали. Весь вечер после победы сборной России там так шумно гуляли, что создалось впечатление, будто мы стали чемпионами.

Болельщики пели, кричали, танцевали, обнимались и клялись, что это лучший момент в их жизни. Ещё бы.



«Мы не верили, что будет 5:0, но верили в сборную! Мы верим в Египет, мы верим в Уругвай – всё будет хорошо!» — полны оптимизма болельщики.

Вместе с россиянами отжигали иностранцы: казалось, что это не только наш праздник, но и их. Они прыгали среди российских флагов, дудели в дудки наших болельщиков и скандировали с лёгким акцентом: «Рас-си-я!».

Да, ребята. Это лучшее, что могло с нами произойти.