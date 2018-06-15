Испанская и итальянская пресса поёт дифирамбы Черышеву и Головину, а британцы ворчат об уровне турнира.

Супер Головин! В Италии его сравнивают с Баджо и ещё сильнее ждут в «Юве»

Главные герои, о которых трубит вся зарубежная пресса после впечатляющего матча открытия чемпионата мира, — Александр Головин и Денис Черышев. Едва ли не каждое издание в той или иной форме отмечает выступление российских игроков.

«Российским защитникам не пришлось даже вставать с дивана»

Материалы о матче сборной России в испанской газете Sport не удостоились первой полосы, но страница, посвящённая нашей группе, пестрит фамилиями.

Sport.es:«Головин и Черышев успокаивают восторженных», AS:«Черышев и Головин реабилитировались с Аравией»

«Сборная России, загруженная ответственностью и неудачами, тянущимися с Евро-2008, смогла наконец-то выдохнуть и этой ночью будет спать с лёгким сердцем. Команда выдержала психологическое давление и показала невиданный характер. Единственным неприятным событием в этом матче оказалась травма Алана Дзагоева – какая уже по счёту, даже и не вспомнить. В первом отрезке игры чувствовалось, что хозяева нервничают, но благодаря мастерству Черышева это ощущение улетучилось. Саудовцы пытались противостоять и даже создали пару моментов, которые, впрочем, едва ли потревожили Акинфеева – россияне полностью диктовали игру. Третьим голом уже Дзюба «передал привет» Манчини. Затем снова отличился Черышев, а Головин забил пятый мяч – со стандарта. Такая красота вполне может приблизить его к одному из больших клубов Европы», — рассыпается в комплиментах автор.

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Впрочем, как отмечает другая испанская газета, AS, гости матча открытия сами виноваты в крупном поражении: «Российской команде даже не пришлось вставать с дивана, чтобы отбить возможные атаки гостей, а Головина и Черышева было вполне достаточно, чтобы оформить голы. Создалось ощущение, что у саудовцев на столь высоком футбольном уровне кружится голова и не хватает кислорода».

The Guardian: «Игра Черышева радует Путина и приносит разгромную победу России»

Британское издание The Guardian выбирает своего фаворита: «Несмотря на то что талантливый Александр Головин организовал два гола и сам исполнил отличный удар со стандарта, в итоге лучшим был выбран Денис Черышев, который вышел на замену и дважды поразил ворота соперника. При этом второй его гол шведой по красивой дуге будут ещё долго вспоминать и показывать».

А вот итальянцы остались довольны Головиным, особенно на фоне слухов, сватающих молодого хавбека ЦСКА в «Ювентус». «В «Лужниках» Головин заставил восхититься: такое выступление в матче открытия определённо впечатлило», — радуется Calcio Mercato.

La Gazzetta dello Sport: «Головин — для Юве»

У ведущего итальянского издания La Gazzetta dello Sport один из разворотов посвящён исключительно Александру. На фото изображена траектория полёта мяча после удара Головина со стандарта, неизбежно завершающаяся попаданием в «Ювентус».

Другие газеты тоже не отстают. «Супер Головин» — заголовок Corriere dello Sport. «Юве» наслаждается русским талантом, который отметился ударом в стиле Баджо и сделал две голевые передачи с Аравией». А в заголовке Tuttosport – словесный каламбур: «Золото «Юве» — к их ногам». Речь идёт, конечно, о недвусмысленном интересе к Головину и Жуану Канселу.

Головину нужно в «Ювентус». И футбол здесь ни при чём Статья о том, что Аршавин был прав. Наши ожидания – всё ещё проблема.

Английская газета Daily Mail смотрит на ситуацию с другой стороны: по мнению автора колонки, поражение Саудовской Аравии – главный индикатор того, что миру не нужна реформа мундиаля, ведь с 2026 года на чемпионате мира выступят уже 48 команд. «Бесполезные саудовцы во всей красе показали, что такой турнир нам не нужен», — замечает таблоид.

Daily Mail: «Молоды сердцем: раскалённая докрасна Россия уничтожает саудовцев»; The Times: «Лучшая победа на открытии ЧМ с 1934 года»

«Аббревиатура Саудовской Аравии на латинице выглядит как KSA, но, честно говоря, россиянам лучше противостояла бы даже команда KFC. «К» в этой аббревиатуре обозначает королевство, но в игре саудитов не было ничего даже издалека напоминающего достоинство», — пишет Mail.

«Честно говоря, крупная победа России, едва ли не с рекордным счётом в матчах открытия, на фоне такого соперника даже не делает хозяевам чести. Россияне до этого момента находились в плохой форме и страшно боялись опозориться на мировой арене, будучи принимающей стороной. Но беспокоиться им не стоило: лёгкая победа и ужасное, унизительное неравенство сил, которое не должно радовать никого, кроме местных болельщиков. Нужны ли нам такие команды на чемпионате мира?» — продолжает нагнетать автор, а далее и вовсе делает выпад в адрес президента ФИФА Инфантино, который сидел на трибуне в компании арабского шейха и Владимира Путина и «предпочитает крутиться там, где есть большие деньги».

Ещё пуще таблоидам позволил разгуляться жест Робби Уильямса в телекамеру во время церемонии открытия чемпионата мира. Газета Daily Star решила, что средний палец певца был адресован Владимиру Путину. «Добавить гламура» — так звучит заголовок таблоида, который получился созвучным с фамилией президента.