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Египет — Уругвай, Марокко-Иран, Испания — Португалия. Прогнозы на матчи ЧМ

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Криштиану Роналду, сборная Португалии
«Чемпионат»
Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images
«Роналду забьёт, но с испанцами будет ничья». Прогнозы на матчи ЧМ
Египет — Уругвай, Марокко — Иран, Испания — Португалия. Прогнозы на матчи ЧМ
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В первый игровой день чемпионата мира никто из участников, конечно же, не угадал счёт матча Россия — Саудовская Аравия.

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Максим Деменко и Григорий Телингатер назвали счёт 1:0, наш читатель из Тулы Пётр Портянский предсказал результат 2:0. Команды дружно получают по одному баллу, а мы двигаемся дальше.

Прогноз специалистов

Дмитрий Булыкин

Египет – Уругвай — 1:2
Уругвай в этой встрече будет смотреться посимпатичнее. Благодаря опыту и мастерству он обыграет сборную Египта. Конечно, Салах скажет своё слово, но у уругвайской сборной есть Суарес и компания.

Марокко – Иран — 1:0
Не знаю, кто в этом матче фаворит. Эти команды мне не особо знакомы, поэтому не могу сказать, как всё сложится. Но что-то мне подсказывает, что сегодня Марокко одержит минимальную победу.

Португалия – Испания — 1:1
Это будет первая игра по-настоящему высокого уровня, которая соберёт очень большую аудиторию. Испанцы сейчас находятся в шоке от смены главного тренера. Но это не должно помешать им выйти и сыграть с португальцами вничью. За свою сборную в этом матче отличится Криштиану Роналду. На данный момент он лучший игрок мира, поэтому забьёт гол, и команды сыграют 1:1.

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Прогноз читателей

Алексей Поливанов (Москва):

Египет – Уругвай — 0:2
В нашей группе, как мне кажется, у Уругвая не будет проблем ни с одним соперником.

Марокко – Иран — 3:1
Мало что знаю про эти команды, но из того, что читал, Марокко — это скорее подобие Египта, а Иран по уровню ближе к Саудовской Аравии. Ставлю на африканцев.

Португалия – Испания — 0:1
Эта Португалия очень мало пропускает, но испанцы, думаю, один забьют. Встряска со сменой главного тренера должна пойти на пользу, а не во вред. Но это только предположение.

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Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

Египет – Уругвай – 1:2
В этом году африканцы ещё не побеждали – ну прямо как Россия! – но оборвать эту серию здесь и сейчас им вряд ли удастся. Видел я этот «бессалаховый» Египет – ничего особенного, середняк середняком (по меркам Кубка мира, разумеется). Уж парочку-то мячей 45-летнему «дедушке» Суарес, Кавани и компания как-нибудь да отгрузят.

Марокко – Иран – 0:0
У Марокко очень внушительная оборона, а иранцам голы натужно даются. По классу команды примерно равны, боязнь ошибки будет одинаково сильно давить на обе – короче, все предпосылки к ничьей налицо. Скорее всего – нулевой.

Португалия – Испания – 1:1
После публичного признания в давней привязанности к испанскому футболу было бы странно взять и поставить на Португалию. Поэтому возьму ничью – в стратегическом отношении она фаворитов группы, полагаю, устроит.

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