Фанаты, которые поют в любой непонятной ситуации

Безумные парни из Ирландии – вот о ком мы расскажем сегодня в рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное». За последние годы случилось немало запоминающихся историй, связанных с футбольными фанатами. Чего только не было! Однако ирландцы выделились даже на таком фоне, благодаря чему стали задавать тон всему миру. Притом что население Ирландии – всего 4,5 млн (121-е в мире).

Во-первых, ирландцы максимально общительны – знакомятся при любой возможности. Даже в тех случаях, когда остальные стесняются. Например, приехав во Францию, они спели песню для женщины-полицейского.

Вообще, полиция для ирландцев – как приманка. Других сотрудников правопорядка они убедили приседать вместе с ними под строчки: «Стой за французскую полицию! Присядь за французскую полицию!». Такую игру они регулярно затевают с прохожими.



А встретив красивую блондинку, ирландцы спели персонально для неё. Просто окружили девушку и исполнили серенаду. Ей оставалось лишь изумлённо снимать происходящее на телефон. Этот ролик собрал более трёх миллионов просмотров. Но дело не в них, а в эмоциях.

А вот ещё более трогательная ситуация. В метро ирландские фанаты наткнулись на отца с младенцем. Громкие песни сразу сменились на тихую колыбельную. Только представьте: едете вы в вагоне метро с ребёнком, и тут куча мужиков начинает петь специально для малыша. Он, правда, не уснул, но и плакать не стал – лишь разглядывал дядек в зелёных майках.

Да, массовые гуляния всегда имеют последствия. В той же Франции ирландские фанаты столько веселились, что помяли одну из машин на улице. Кто-то в такой ситуации поскорее ушёл бы, но ирландцы начали засовывать деньги в машину в качестве компенсации! Причём все вместе, а не только те, кто помял крышу.

Но и это ещё не всё. Дальше они начали руками (и кулаками) выправлять крышу. И всё это под скандирование: «Fix the car for the boys in green» («Чини машину ради парней в зелёном» – в переводе с английского). Каким-то образом вмятины удалось убрать! Правда, это вызвало такую бурную радость, что машину тут же щедро облили пивом сразу несколько человек. Не удержались. Но всё-таки по сравнению с другими ситуациями эта – исключение. Ирландские болельщики славятся не пивом, а дружелюбием.



