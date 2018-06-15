Футбольный заряд, помогавший выжить и побеждать

Изучая культуру фанатов других стран вместе с Балтикой 7 «Безалкогольное» и проектом #футболеем, мы рассказали о трампетах нигерийцев, о том, как аргентинские ультрас поменяли пиротехнику на шарики, о датских ролиганах и их отличии от хулиганов и о том, почему мексиканцы приходят на матчи в масках. Ссылки на все материалы – в конце статьи. Сегодня – история о том, как одна кричалка стала символом страны, надежды и футбола.

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Никто не знает, откуда вообще пошла эта страсть – кричать «Чи-Чи-Чи». Затем набирать побольше воздуха, чтобы продолжить: «Ле-Ле-Ле». И на выдохе гаркнуть: «Вива Чиле» во весь объём лёгких. Даже сами чилийцы не могут объяснить, кто, когда и зачем придумал эту кричалку. Они просто рождаются с ней. И с миссией заставлять всех вокруг кричать вместе с тобой.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Легко понять, легко подпевать – идеальный чант для всех иностранцев. В 2017 году чилийцам хватило двух недель в России, чтобы даже русские выучили «Вива Чиле». При этом у чилийцев есть и полноценные песни для стадионов, но все знают только один заряд. В какой-то момент писать «Chi Chi Chi Le Le Le» стали вообще про всё, что связано с Чили. В таком варианте кричалка стала фирменным знаком страны. Хотя на самом деле она немного больше и требует для исполнения минимум двух болельщиков.



1: Ce, hache, i…

2: Chi!

1: Ele, e…

2: Le!

Оба: Chi, chi, chi, le, le, le..., viva Chile!

(Ты говоришь «Чи», он говорит «Ли»).

Всё это идёт от бесконечного патриотизма и любви к родине, которой отличаются все чилийцы. Говорят, что первые упоминания о «Сеачи» (название чанта) относятся аж к 1920 году. У кричалки есть и совсем не футбольные истории. В 2010 году на шахте в Сан-Хосе произошла авария. 33 шахтёра оказались под землей. Угадайте, что первым делом эти смелые мужчины закричали, когда смогли выбраться на поверхность? Потом они снялись в мотивационной рекламе для команды.

Или просто посмотрите, как одно упоминание Чили превратило концерт Foo Fighters в футбольную фан-зону.

Когда играют чилийцы, флаги повсюду. Машины сигналят «Вива Чиле», а прохожие танцуют и много пьют независимо от времени суток. В 2010 году на чемпионате мира, который проходил в ЮАР, матчи чилийцев начинались в 10 или 12 утра по местному времени, но это не мешало жителям городов собираться в кафе и на площадях. В какой-то момент правительство смирилось и просто сделало эти дни выходными. Путешественники с восторгом пишут в своих отзывах о Чили: «Не переживайте, если у вас нет возможности посмотреть игру. Если команда забивает, весь город начинает реветь – вы точно будете в курсе».



Последние 10 лет стали достаточно успешными для чилийской команды. Она отбиралась на международные турниры, побеждала на континентальных. Благодаря этому кричалка Viva Chile стала частью местной поп-культуры. Вот так люди на концерте реагируют на заряд. Да, Viva Chile – это больше чем футбол.

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