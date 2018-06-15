Купи в «Декатлоне» мяч, и такой же они подарят сиротам

Звучит песня «We Are the Champions», взрыв золотых конфетти осыпает чемпионов мира по футболу из России. В серии пенальти повержены французы. Утопия? Нет. Мечту каждого россиянина два года назад воплотила в жизнь команда воспитанников красноярских детских домов «Тотем». Зимой Путин пригласил её в Сочи на встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, где обещал представить как действующих и будущих чемпионов мира.

Возможность попробовать свои силы на взрослом уровне совсем скоро представится сборной России, составленной из профессионалов. У них пока складывается не так хорошо, как у сирот. Хотя в жизни обычно бывает наоборот. Но мы всё равно надеемся на них, верим в нашу национальную сборную и будем болеть за неё, несмотря ни на что. А что же дети, которым повезло меньше, чем взрослым футболистам? Им оставалось довольствоваться малым — следить за Черчесовым и компанией по старенькому телевизору.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Французская компания «Декатлон» не согласна с таким положением вещей и задалась целью помочь детям стать чуть ближе к футболу. С 1 мая по 15 июля за каждый купленный в «Декатлоне» мяч они подарят такой же ребёнку из детского дома. Теперь каждый болельщик, который хочет внести реальный вклад в развитие футбола в России, может сделать это. И кто знает, может, через несколько лет благодаря в том числе вашим усилиям во взрослой сборной России появится ещё один или даже несколько игроков, когда-то не имевших практически ничего. Даже того, что дано практически всем, — родителей.

«Чемпионат» поддержал эту акцию и поехал в один из магазинов «Декатлона», чтобы купить десяток мячей. Добавив к этому 10 подарочных мячиков, мы направились в Подольский детский дом. К сожалению, сейчас этих учреждений становится всё меньше и меньше. Вовсе не потому что от малышей перестали отказываться. Просто детские дома укрупняют и постепенно закрывают, объединяя детей в одном месте побольше. В таких условиях им тем более нужно помогать.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В кабинете директора нас встречает улыбчивая дама с платиновыми волосами. Она внимательно слушает нас и объясняет, что просто так подарить мячи нельзя — придётся заплатить налог. Выход из положения находится быстро, но, как в том анекдоте, «осадочек остался». Странно, что благотворительность в России сталкивается с примитивной бюрократией. Хотя по персональному распоряжению Путина, например, специально для «Тотема» в прошлом году в Красноярске был построен спортивный комплекс.

Самая приятная часть нашего приезда — раздача подарков. Выходим на баскетбольную площадку, которую, кстати, тоже возвела одна из компаний-благотворителей. Футбольного поля здесь пока нет, но это в ближайших планах руководителя детского дома. Высыпаем мячи, дети с интересом их изучают. Футболом из них интересуются немногие. Наверное, потому, что наша сборная пока не радует их результатами. Или просто потому, что раньше у них не было мячей, чтобы увлечься этим видом спорта. Однако «Спартак» несколько человек знают. Один парень даже расстроился, что Глушаков не едет на чемпионат мира.

Предлагаем ребятам игру: сделать передачу игроку сборной и пожелать чего-то хорошего. Дети выбирают топовую тройку: Дзюбу, Акинфеева и Игнашевича. Форварду «Зенита» пожелали сразу победы на чемпионате мира. Голкиперу ЦСКА — не пропускать свои голы (видимо, как на ЧМ-2014). А Игнашевичу — чтобы просто не подвёл.

Игроки сборной, услышьте детей, поверьте в свои силы и знайте: как бы вас ни ругали — вас всё равно любят. Удачи вам, и не забывайте дарить тепло не только своим близким, но и тем, кому его недостает. Например, воспитанникам детских домов. А пока это сделают обычные люди, когда купят мяч для себя в «Декатлоне». Не забывайте, такой же достанется сиротам.