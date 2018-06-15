Ну и зачем мы часами смотрели на шагающего человечка?

Пустые места на матче ЧМ. ФИФА, как же так?!

Чемпионат мира разгоняется, и все вокруг вроде бы счастливы. Никаких вам расистов и сумасшедших фанатов, даже Линекер до сих пор не написал ни одного твита с возмущением об организации турнира. Тем удивительнее видеть проблему там, где мы ждали её меньше всего. На матче Египет — Уругвай в ТВ-трансляцию попали пустые места на центральной трибуне.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Это удивительно, учитывая, что на турнир было невозможно купить билеты уже за несколько месяцев. То же касается этого конкретного матча. Вот скриншот с официального сайта ФИФА за 89 дней до турнира.

Ощущение телезрителя не обмануло. На матче и впрямь возникли проблемы с посещаемостью. И это сильно опечалило любителей футбола. Вот что рассказал нашему корреспонденту Даниле Паливоде болельщик из Челябинской области: «Конечно, болельщики расстроены, увидев пустые места. Люди из соседних областей хотели купить билеты даже первой категории, но ни на сайте ФИФА, ни в билетном центре не смогли это сделать».

Этой же теме уже сейчас посвящено множество постов в соцсетях.

Горячие головы сразу начал обвинять во всём спекулянтов. И действительно, в последнее время работало очень много сайтов, которые предлагали втридорога купить билет на турнир. Об одном из таких мы писали вот здесь:

Как спекулянты наживаются на билетах ЧМ-2018. Наше расследование ФИФА и Кремль запрещают спекуляцию билетами на ЧМ, но это не останавливает перекупщиков.

Но неужели спекуляция билетов поставлена на поток? Ведь билеты на турнир распространялся самой ФИФА, в обход оргкомитета.

Вот как отреагировала организация на происходящее в Екатеринбурге:

«Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость матча Египет – Уругвай в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей. Официальная вместимость стадиона – 33 061. Тот факт, что число зрителей отличается от количества распределённых билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА».

Организация в недоумении. Или удивление всё же наиграно?

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По информации «Чемпионата», спекулянты здесь совсем ни при чём. Дело в том, что ФИФА на каждый матч распространяет огромное количество спонсорских билетов. И в данном случае это как раз те четыре-пять тысяч человек, которых не досчитались на матче. Причём на тех самых местах, которые видны на ТВ-трансляции: абы кто на такие места не ходит.

Понятно, что партнёры с удовольствием посетят матч топовых сборных где-нибудь рядом с Москвой. Затащить их в Екатеринбург на матч Египта с Уругваем куда сложнее.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Выходит, что оргкомитет ЧМ-2018 вообще не причастен к появившейся проблеме.

Инфантино неоднократно говорил, что в России его ещё ни разу не подвели при организации ЧМ. Вот только ФИФА, не предусмотрев такой риск, сейчас жёстко подводит Россию. В британской прессе наверняка уже печатают статьи о России, в которой не любят футбол.

Но больше обидно за тех людей, которые искренне хотели поехать на турнир, но видели на сайте лишь этого безумного человечка, который шёл, и шёл, и шёл. Лучше бы дома остались спонсоры.