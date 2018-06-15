Атмосфера лучше футбола. Как Иран победил Марокко в Петербурге

Иран победил Марокко до игры

Шумные и яркие болельщики из Ирана и Марокко заполнили центр Петербурга накануне первого матча этих двух сборных на чемпионате мира. По численности они заметно превосходили фанатов из других стран, хотя на улицах Северной столицы можно было встретить достаточно много и мексиканцев, перуанцев, бразильцев. Иранцы явно победили марокканцев в противостоянии вне футбольного поля. Они притащили огромный флаг, поставили на уши находящийся у фан-зоны район от храма Спаса на Крови до Казанского собора и даже останавливали движение на Невском проспекте. Но, кажется, всё было в рамках дозволенного. При этом самые смелые иранские мужчины знакомились с россиянками, среди которых нашлась как минимум пара-тройка тех, кого явно не зацепил призыв депутата Госдумы Тамары Плетнёвой.

Запрещено ходить на футбол? Значит, надо ехать в Россию!

По пути на стадион «Санкт-Петербург» корреспондент «Чемпионата» пообщался с поклонниками сборной Ирана. Судя по тому, что большая часть из них была в футболках с 20-м номером и надписью Sardar, самый популярный футболист страны – нападающий «Рубина» Сердар Азмун. Меня же помимо всего прочего интересовала тема похода на футбол женщин, ведь в Иране это запрещено. Одна из болельщиц выразила уверенность, что скоро ужасный закон отменят.

«Запрет ходить на футбол в Иране – причина, по которой я прилетела сюда», – призналась другая болельщица. «Это глупость, и надеюсь, что однажды всё изменится, – добавил от себя её спутник. – Что касается первых впечатлений о России, то мы находимся в вашей стране всего пару часов, но уже понимаем, насколько здесь красиво. У нас нет особых ожиданий от сборной Ирана. Просто надеемся увидеть три хорошие игры на чемпионате мира и хотим помочь команде своей энергией».

Бенатиа сдержал Азмуна

В сборной Ирана три представителя РФПЛ – попавший сегодня в основу Азмун, а также оставшиеся в запасе защитник «Ахмата» Милад Мохаммади и полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи. Несмотря на то что Сердар выдал посредственный сезон в чемпионате России, забив лишь пять голов, в Иране он настоящая звезда. На предматчевой пресс-конференции капитана сборной Марокко защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа спросили, каков его план нейтрализации Азмуна. Судя по ответу, Бенатиа видел игру молодого иранца только по нарезкам, сделанным тренерским штабом перед ЧМ-2018. Мехди отделался общими словами про уверенность в себе и бойцовский дух.

В первом тайме у Азмуна была пара моментов. Сперва он неточно пробил, приняв мяч спиной к воротам и находясь под давлением как раз защитника «Ювентуса». Потом загубил лучший шанс иранцев до перерыва: убежал один на один, но проиграл дуэль вратарю. Во втором тайме Азмун стал ещё менее заметен, потерялся на фоне большого количества стыков и грешил браком.

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Иран переволновался

Вообще, поначалу казалось, что сборная Марокко разорвёт своего соперника. Чувствовалось превосходство команды Эрве Ренара в индивидуальном мастерстве игроков, кроме того, похоже, иранцы в дебюте переволновались. Опорный полузащитник из «Эстеглала» Омид Эбраими точно «поплыл», и по первым минутам было сложно понять, как такого игрока можно предпочесть Эззатоллахи. Марокканцы создали несколько подряд моментов. О степени растерянности футболистов сборной Ирана свидетельствовали, к примеру, их действия на стандартах: при первом же угловом сборной Марокко мяч был доставлен с углового прямо в район полукруга на абсолютно свободного игрока! Тот просто не попал по мячу. Однако постепенно номинальные гости пришли в себя, пережили прессинг, успокоили игру и перед перерывом едва не повели в счёте, когда к воротам Мунира Эль-Кажуи улетал Азмун.

Жалоба фаната из Марокко

Второй тайм тоже прошёл с преимуществом сборной Марокко. На правом фланге своими опасными подключениями создавал численное преимущество Нуреддин Амбарат из «Леганеса», слева «взрывался» острый 20-летний хавбек «Шальке» Амин Арит. В центре всегда были готовы что-то придумать экс-«железнодорожник» Мбарк Буссуфа и уходивший в полуфланг плеймейкер «Аякса» Хаким Зиеш. Именно Зиеш имел лучшую возможность забить победный гол, однако его удар парировал голкипер Али Бейранванд. За пару минут до финального свистка ко мне подскочил болельщик сборной Марокко и стал жаловаться на то, что иранцы тянут время, показывая антифутбол. Что ж, команда Карлуша Кейруша действительно сильнее хотела ничью, а неожиданно для всех победила. После навеса со штрафного забил 20-й номер. Вот только это оказался не Азмун, а поразивший собственные ворота Азиз Бухаддуз! В эту секунду марокканский фанат заплакал…

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

На трибунах «Санкт-Петербурга» шум не смолкал все 90 минут. Но не из-за песен и кричалок, а из-за безостановочного гудения труб. Совершенно не похожая на Премьер-Лигу атмосфера. Через такие и куда более приятные для мозга детали чемпионата мира мы узнаём другие культуры. И не имеет никакого значения, что уровень футбола в каких-то матчах не потрясает воображение даже на фоне российского.