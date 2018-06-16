Сборные России и Аргентины встретятся в Москве

17 июня любительская сборная России проведёт товарищеский матч с национальной команды Аргентины, в составе которой будет немало известных в прошлом футболистов во главе с Роберто Айялой. Тем самым Айялой, который дважды выигрывал чемпионат Испании с «Валенсией», первенствовал в Италии с «Миланом», играл в финале Лиги чемпионов и дважды — в финалах Олимпиады.

Для сборной России это будет первый сбор в рамках подготовки к чемпионатам мира по футболу в форматах 6х6 и 7х7, в которых наша команда примет участие в этом году. При этом встреча с аргентинцами пройдёт в традиционном для нас формате – 8х8. Именно на проведение чемпионата мира в этом виде футбола в 2020 году Россия уже подала заявку.

«Ростер аргентинской сборной действительно впечатляет. За плечами многих футболистов славная профессиональная карьера во многих известных клубах Европы и Америки, — рассказал главный тренер российской сборной Дмитрий Смирнов. — Представители Аргентины сами вышли на нас через ЛФЛ, предложили спарринг. Всё дело в том, что некоторые из наших соперников будут работать во время чемпионата мира для своего национального телевидения, другие посетят нашу страну в качестве туристов и болельщиков, ну и, конечно, игроков своей национальной сборной, теперь уже любительской, но с богатым профессиональным прошлым».

Рассказал наставник нашей команды и о том, какими критериями руководствовался его штаб при формировании состсава: «Я вызываю тех, кто выиграл последний мундиаль в Гватемале (в формате 7х7. – Прим. «Чемпионата»), плюс ряд игроков, которые в Америку не поехали, но побеждали в той же Чехии [6х6], например. Один из новичков, Кирилл Бирюков, выиграл с ЦДКА Континентальную футбольную лигу, был признан самым ценным игроком. Хватает новых лиц и в расширенном списке кандидатов. Кто-то, как тот же Бирюков, и раньше ходил «под сборной», кто-то ярко проявил себя в последней Континентальной футбольной лиге. Например, ребята из Дагестана, Ставрополя. Но в основном в списке те, за кем мы следим на протяжении долгого времени, многие и раньше приглашались на сборы или даже играли за сборную".

Матч со сборной Аргентины будет не единственным для российской сборной на этом этапе подготовки. В том же «Сетунь Парке» наша команда встретится со сборной Западной лиги Москвы, которая готовится к «Финалу четырёх» в чемпионате столицы.