Криштиану заблокировал трансфер Де Хеа. Вся суть матча Португалия – Испания

– Справа в обороне сборной Испании вышел Начо – не самый сильный игрок не только чемпионата своей страны, но даже своего собственного клуба. Сильнейший остался на скамейке.

– Сильнейший бы никогда не забил такой гол, какой положил Начо. Не факт, что он и сам еще раз такой забьет.



– Непонятно, как им это удалось, но испанские болельщики сидели в основном многочисленными организованными группами. Как будто 50 человек собирались и покупали билеты вместе на соседние места.

– Самый неожиданный болельщик у стадиона – мужчина из Казахстана в форме сборной Бразилии. Признался, что мечтал приехать на ЧМ. Но не сможет попасть ни на один матч своей любимой сборной.



– В Сочи невероятно вкусный шашлык.

У него есть барабан. И они не расстаются уже 10 чемпионатов мира Как живёт самый известный болельщик сборной Испании.

– И невероятно красивые закаты.



– И вообще здесь сложно сосредоточиться на футболе. Если Испанию с Португалией смотрели все, то два других матча дня болельщики спокойно обменивали на пляж и пиво.

– Начо завалил Роналду в своей штрафной после простейшего финта. Интересно, сколько раз на тренировках «Реала» отрабатывали такую ситуацию?

– Огромное количество китайцев болеет за Португалию. Точнее, они просто тащатся от Роналду.



– Смотреть на игру Криштиану надо только со стадиона. В сборной это невероятно мощный бизон.



– Самые опасные для Испании угловые подавались у ворот Португалии. Это неприлично высокий уровень контратак.



– Диего Коста заслуживает места на Олимпе и в аду. Трижды уложить соперников и забить гол. Но перед этим двинуть в борьбе локтем оппоненту.

– Самый смешной и бесполезный способ давления на Роналду – петь «Месси». Испанцы поддержали.

– Роналду, возможно, похоронил шансы Давида Де Хеа перейти в «Реал».

Зачем испанцам тренер? Эти девушки мотивируют лучше Лопетеги Жёны и подруги игроков сборной Испании на ЧМ-2018.

– Что такого происходило в перерыве матча на «Первом» канале, и почему это обсуждали больше любого эпизода игры?



– Этим вечером в России официально начался чемпионат мира по футболу.



– Как он это делает?