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ЧМ-2018. Португалия – Испания. 15 июня 2018. Обзор. 3:3. Хет-трик Роналду

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Португалия — Испания — 3:3
Павел Пучков
Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images
Криштиану заблокировал трансфер Де Хеа. Вся суть матча Португалия – Испания
Предсказуемо, но пока это – лучшая игра чемпионата мира-2018.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

– Справа в обороне сборной Испании вышел Начо – не самый сильный игрок не только чемпионата своей страны, но даже своего собственного клуба. Сильнейший остался на скамейке.

– Сильнейший бы никогда не забил такой гол, какой положил Начо. Не факт, что он и сам еще раз такой забьет.

– Непонятно, как им это удалось, но испанские болельщики сидели в основном многочисленными организованными группами. Как будто 50 человек собирались и покупали билеты вместе на соседние места.

– Самый неожиданный болельщик у стадиона – мужчина из Казахстана в форме сборной Бразилии. Признался, что мечтал приехать на ЧМ. Но не сможет попасть ни на один матч своей любимой сборной.

– В Сочи невероятно вкусный шашлык.

У него есть барабан. И они не расстаются уже 10 чемпионатов мира
Как живёт самый известный болельщик сборной Испании.

– И невероятно красивые закаты.

– И вообще здесь сложно сосредоточиться на футболе. Если Испанию с Португалией смотрели все, то два других матча дня болельщики спокойно обменивали на пляж и пиво.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
15 июня 2018, пятница. 21:00 МСК
Португалия
3 : 3
Испания
1:0 – Роналду – 4 (пен), 1:1 – Коста – 24, 2:1 – Роналду – 44, 2:2 – Коста – 55, 2:3 – Начо – 58, 3:3 – Роналду – 88

– Начо завалил Роналду в своей штрафной после простейшего финта. Интересно, сколько раз на тренировках «Реала» отрабатывали такую ситуацию?

– Огромное количество китайцев болеет за Португалию. Точнее, они просто тащатся от Роналду.

– Смотреть на игру Криштиану надо только со стадиона. В сборной это невероятно мощный бизон.

– Самые опасные для Испании угловые подавались у ворот Португалии. Это неприлично высокий уровень контратак.

– Диего Коста заслуживает места на Олимпе и в аду. Трижды уложить соперников и забить гол. Но перед этим двинуть в борьбе локтем оппоненту.

– Самый смешной и бесполезный способ давления на Роналду – петь «Месси». Испанцы поддержали.

– Роналду, возможно, похоронил шансы Давида Де Хеа перейти в «Реал».

Зачем испанцам тренер? Эти девушки мотивируют лучше Лопетеги
Жёны и подруги игроков сборной Испании на ЧМ-2018.

– Что такого происходило в перерыве матча на «Первом» канале, и почему это обсуждали больше любого эпизода игры?

– Этим вечером в России официально начался чемпионат мира по футболу.

– Как он это делает?

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