Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Уругвай
Египет
Саудовская Аравия
B
Иран
Португалия
Испания
Марокко
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ — 2018. День второй. Лучшие фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
«Чемпионат»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Сочи без ума от Роналду, а Салаху испортили праздник. Главные фото дня
Магия Роналду, самые колоритные болельщики и неожиданный поворот в матче Марокко – Иран – в подборке лучших фото дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Контраст дня: многие болельщики остались недовольны тем, что центральные сектора «Екатеринбург Арены» оказались не заполнены, хотя билетов в продаже не было.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Зато на матче Марокко – Иран в Санкт-Петербурге была потрясающая поддержка – болельщики соскучились по атмосфере мундиаля-2010 в ЮАР и принесли с собой дудки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все египетские болельщики без ума от Мохамеда Салаха. Увы, в день его рождения сборная Египта не смогла победить Уругвай.

Женщины из Ирана активно борются за своё право посещать футбольные матчи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трогательный кадр дня.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Курьёзный автогол Азиза Бухаддуза помог сборной Ирана одержать победу над Марокко. Команда радовалась так, будто уже вышла в плей-офф турнира.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иногда реакция после подката бывает и такой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матч Португалия – Испания уже претендует на звание лучшего противостояния турнира.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главным героем встречи стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик и помог своей команде уйти от поражения.

Некоторые египтяне до сих пор не могут забыть, как Серхио Рамос травмировал Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Третий гол Криштиану Роналду определённо подсмотрел у Александра Головина.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Конечно же, чемпионат мира не может обойтись без колоритных болельщиков.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фото ЧМ-2018 •••
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент