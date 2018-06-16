Магия Роналду, самые колоритные болельщики и неожиданный поворот в матче Марокко – Иран – в подборке лучших фото дня.

Сочи без ума от Роналду, а Салаху испортили праздник. Главные фото дня

Контраст дня: многие болельщики остались недовольны тем, что центральные сектора «Екатеринбург Арены» оказались не заполнены, хотя билетов в продаже не было.

Зато на матче Марокко – Иран в Санкт-Петербурге была потрясающая поддержка – болельщики соскучились по атмосфере мундиаля-2010 в ЮАР и принесли с собой дудки.

Все египетские болельщики без ума от Мохамеда Салаха. Увы, в день его рождения сборная Египта не смогла победить Уругвай.

Женщины из Ирана активно борются за своё право посещать футбольные матчи.

Трогательный кадр дня.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Курьёзный автогол Азиза Бухаддуза помог сборной Ирана одержать победу над Марокко. Команда радовалась так, будто уже вышла в плей-офф турнира.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иногда реакция после подката бывает и такой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матч Португалия – Испания уже претендует на звание лучшего противостояния турнира.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главным героем встречи стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик и помог своей команде уйти от поражения.

Некоторые египтяне до сих пор не могут забыть, как Серхио Рамос травмировал Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Третий гол Криштиану Роналду определённо подсмотрел у Александра Головина.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Конечно же, чемпионат мира не может обойтись без колоритных болельщиков.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»