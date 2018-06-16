Сочи без ума от Роналду, а Салаху испортили праздник. Главные фото дня

Контраст дня: многие болельщики остались недовольны тем, что центральные сектора «Екатеринбург Арены» оказались не заполнены, хотя билетов в продаже не было.
Зато на матче Марокко – Иран в Санкт-Петербурге была потрясающая поддержка – болельщики соскучились по атмосфере мундиаля-2010 в ЮАР и принесли с собой дудки.
Все египетские болельщики без ума от Мохамеда Салаха. Увы, в день его рождения сборная Египта не смогла победить Уругвай.
Женщины из Ирана активно борются за своё право посещать футбольные матчи.
Трогательный кадр дня.
Курьёзный автогол Азиза Бухаддуза помог сборной Ирана одержать победу над Марокко. Команда радовалась так, будто уже вышла в плей-офф турнира.
Иногда реакция после подката бывает и такой.
Матч Португалия – Испания уже претендует на звание лучшего противостояния турнира.
Главным героем встречи стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик и помог своей команде уйти от поражения.
Некоторые египтяне до сих пор не могут забыть, как Серхио Рамос травмировал Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов.
Третий гол Криштиану Роналду определённо подсмотрел у Александра Головина.
Конечно же, чемпионат мира не может обойтись без колоритных болельщиков.