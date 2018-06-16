Просыпайтесь и празднуйте! Иначе пропустите лучшую вечеринку в истории

Очень странно получается. В Москве за три дня футбол заразил всех. Местные приезжали на Никольскую улицу после работы: посмотреть на необычных людей, потусить самим, познакомиться. В итоге места на всех перестало хватать, толпа вышла за пределы одной улицы и быстро распространилась на весь центр Москвы. А перуанцы сейчас, кажется, вообще есть в каждом районе города.

Местные смотрят на эти добрые безумия, заражаются интересом к новой культуре. И сегодня за Аргентину будут болеть не только тысячи приехавших психов. Петь «Maradona es mas grande que Pele» научились все, кто хотя бы раз побывал в центре за эти дни.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



А теперь вопрос: почему это происходит только в Москве и отчасти в Санкт-Петербурге (там просто всегда весело)? В Екатеринбурге тьма пустых мест на игре Египта и Уругвая. Никому не было интересно смотреть на Суареса и Салаха (кто же зимой знал, что он не сыграет)? Никому не хотелось ехать в далекий Екатеринбург? Или дорогие билеты на игру? Кто виноват в том, что не самый скучный по вывеске матч чемпионата мира не собирает болельщиков? Допустим, есть объективные причины – например, это спонсорские места, на которые не приехали партнеры ФИФА. Почему им предоставили именно те зоны, которые почти все время в кадре? Заполнять первой центральную трибуну напротив основной камеры – элементарное правило.

Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Екатеринбурге? Что посмотреть в столице Урала, какое блюдо, помимо пельменей, попробовать и за сколько дней до матча приехать, чтобы всё успеть.

Почему из Екатеринбурге нет сотни видео с танцующими уругвайцами? В Москве они всех проходящих угощали пивом из огромного бокала – доехали до Урала и стали другими?

Ладно Екатеринбург, но что с Сочи? Атмосфера стадиона классная, но в городе как будто ничего не происходит. Испанцы ходят скромными группами за гидами. Португальцы изучают сочинский квас. Даже мексиканцы забывают про своё настроение и желание спаивать окружающих. Потому что спаивать некого. Самые активные жители Сочи – сотрудники морского вокзала, которые зовут кататься на яхте.

Гиды по городам чемпионата мира: гостеприимный Сочи Вкуснейшая кавказская кухня, ласковое море, домашнее вино и, конечно же, футбол. Рассказываем, что посмотреть и попробовать в Сочи.

В фан-зоне в первой половине дня было громко со сцены, но тухло перед ней. Испанцы немного потанцевали под хиты на своём языке, после чего скрылись под навесами охлаждаться. Допустим, во всем виноват рабочий день (хотя это же Сочи – курорт, отдыхающих тьма). Вечером до фан-фестиваля тоже практически никто не дошёл. Хорошо, что хотя бы после матча у «Фишта» началась характерная для чемпионата мира межкультурная тусовка.

В Россию приехали замечательные и веселые пацаны и девушки, с которыми весело и интересно. Через месяц они улетят, а мы и дальше останемся с повышением пенсионного возраста и НДС. Каждый новый день чемпионата мира – шанс получить невероятный опыт. Ищите иностранные тусовки, говорите с ними, пойти их песни и учите нашим. Помогайте им с такси и в магазинах. Если вдруг не купили билеты на игру в своём городе или как-то поблизости – гоните на сайт ФИФА. Там появляются в том числе и доступные варианты на большинство матчей (за пределами Москвы и Питера – на все). Берите друзей и ходите с ними в фан-зоны – это вообще бесплатно. Будьте, как эта юная барышня:

Если мы сами не захотим менять отношение к футболу как спорту быдла, ни одна толпа аргентинцев не сделает это за нас.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

