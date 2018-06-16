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Франция—Австралия, Аргентина—Исландия, Перу—Дания, Хорватия—Нигерия. Прогно

Лионель Месси
«Чемпионат»
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images
«Месси потащит. Хет-трик Криштиану — вызов для него». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Франция — Австралия, Аргентина — Исландия, Перу — Дания, Хорватия — Нигерия.
Футбол / РФПЛ

Во второй игровой день ЧМ-2018 ударно выступили специалисты и журналисты.

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Дмитрий Булыкин угадал разницы в матчах Египет – Уругвай и Португалия – Испания, набрав таким образом 6 очков.

Олег Лысенко также предсказал две разницы в тех же матчах — Египет – Уругвай и Португалия – Испания.

Москвич Алексей Поливанов угадал исход встречи Египет – Уругвай, у него один балл.

Таблица

Специалисты — 7
Журналисты — 7
Читатели — 2

В дело вступает Месси! И много кто ещё. LIVE!
Франция — Австралия, Аргентина — Исландия, Перу — Дания и Хорватия — Нигерия. Онлайн-трансляция 3-го дня ЧМ.

Прогноз специалистов

Анатолий Бышовец, знаменитый российский тренер:

Франция — Австралия — 2:1
Франция одержит победу. Будет не очень просто, потому что сборная Австралии достаточно сильно подготовленная команда, которая играет прагматично. Французам придётся столкнуться с силовой борьбой, что для них не очень хорошо. Нестандартность в действиях французов будет ставить в тупик австралийцев.

Аргентина — Исландия — 1:1
Аргентину ждёт сюрприз. Но думаю, будет ничья.

Перу — Дания — 0:2
Датчане выиграют у Перу. Их силовые и скоростные качества будут весовым доводом для обороны соперника, которая с трудом будет с этим справляться.

Хорватия — Нигерия — 2:1
Я симпатизирую Хорватии. Это серьёзная команда. Но Нигерия в состоянии оказать сопротивление, но разрушить связи в центре поля нет.

Просыпайтесь и празднуйте! Иначе пропустите лучшую вечеринку в истории
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Прогноз читателей

Иван Куприянов (Самара):

Франция — Австралия — 3:0
Австралийцы всегда славились бойцовским характером, но, по большому счёту, у подопечных Дидье Дешама не должно возникнуть особых проблем.

Аргентина — Исландия — 2:0
Месси и Ко начинают свой путь на чемпионате мира. Исландцы способны дать бой абсолютно любому сопернику, но Аргентина должна выигрывать.

Перу — Дания — 1:1
Матч равных соперников. Эта игра не выявит явного фаворита за второе место в группе C.

Хорватия — Нигерия — 2:1
Хорваты по традиции теневые фавориты мундиаля. И в матче с Нигерией они вряд-ли намерены терять очки.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»

Франция — Австралия — 2:0
Один из главных фаворитов турнира выиграет свой матч.

Аргентина — Исландия — 2:1
С исландцами буде непросто, но Месси потащит. Хет-трик Криштиану — вызов для него.

Перу — Дания — 0:0
Команды сделают ставку на оборону и мы увидим первую нулевую ничью на чемпионате.

Хорватия — Нигерия — 2:0
От хорватов как всегда много ждут и они как всегда хорошо начнут.

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