Пенальти от видеосудьи и замена Гризманна. Всё, что нужно знать о матче Франции

Австралия на ЧМ — это круто!

Вот задумайтесь над простым вопросом: «Вы знаете, где находится Австралия?» Не спешите отвечать. Конечно, вы знаете, где расположено это пятно на географической карте. А сколько туда лететь? А как там живут? Это ведь вообще другой мир.

Фото: РИА Новости

И этот другой мир в большом количестве прилетел в Россию. И это очень круто!

Настолько они позитивные и весёлые.

Рассказы про болельщиков, наверное, вам уже начинают надоедать, но это потому, что вы с ними сами не общались. Попробуйте. Австралийцы ещё сыграют в Самаре и Сочи.

Расклад сил

Дидье Дешам по собственной воле отказался не только от нападающего «Реала» Карима Бензема, а ещё от Лейвина Курзава, Муссы Сиссоко, Адриена Рабьо, Кингсли Комана, Антони Марсьяля и Александра Ляказетта! А ещё были травмы Лорана Косельни и Димитри Пайета. А у австралийцев вы почти наверняка знаете только 38-летнего Тима Кэхилла. Он начал матч на скамейке запасных.

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Райан

Не сказать, что австралийский голкипер творил чудеса, просто не допускал ошибок. Мбаппе, Гризманн и Погба могли забивать, будь в воротах Австралии вчерашний де Хеа. Уго Льорис вступил в дело только один раз, не дав Толиссо, срезавшему мяч в угол собственных ворот, стать антигероем.

Видеосудья

На 54-й минуте Погба разогнал контратаку французов и сделал передачу вразрез, защитник в подкате выбил мяч у Гризманна, сорвав выход один на один. Вопрос был в том, случился фол до штрафной или уже в ней. Арбитр из Уругвая Андрес Кунья получил подсказку и пошёл смотреть повтор! Пенальти.

Обычный судья

Прошло всего четыре минуты, и пенальти был назначен в другие ворота. Юмтити сыграл рукой в собственной штрафной, пытаясь прервать навес. От мяча он отвернулся, глаза его были закрыты, но это не важно. Никаких споров быть не может. И Единак сравнял счёт.

Замена Гризманна

По законам жанра французы должны были разозлиться и порвать соперника. Но они не разозлились. Игра оставалась равной. И Дешам поменял Гризманна на Оливье Жиру. А Набиль Фекир заменил Усмана Дембеле.

И снова обычный судья

А забил в итоге Поль Погба. С помощью защитника, рикошета и перекладины. Мяч отскочил от перекладины за линию, Андрес Кунья взял двухсекундную паузу, получил подсказку и указал на центр. Гол действительно был, романтичные времена, когда очевидный гол Лэмпарда могли не засчитать, остались в прошлом.

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