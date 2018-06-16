30 тысяч исландцев встретили столько же аргентинцев. Они раскачали Москву

То, что аргентинцы – короли Москвы, стало понятно еще за сутки до чемпионата. Сначала их было несколько десятков, потом сотен. Когда приехала первая тысяча, они на стенах вокруг баров развесили флаги. Аргентинского барабанщика уже знали все – он отбивал ритм для песен вообще всем болельщикам, которые его встречали. «Россия – Россия» под аргентинский барабан воспринимается совсем иначе. Главное, что аргентинцы обещали – к первому матчу их будет в десятки раз больше. Не обманули – в субботу Москва с утра стала «альбиселестес». На каждой станции метров в центре распевались группы аргентинских болельщиков.

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Для начала: минутка ада на выходе на Никольскую улицу.

Фото: «Чемпионат»

Ничего особенного, просто прелюдия к тому, что случится через полчаса, когда вся толпа отправится в метро — разумеется, не переставая петь. Пока все выглядит впечатляюще и безобидно.

Но они встретили достойный ответ. Начали исландцы с разминки на эскалаторе.

Аргентинцы не сдавались и чуть не сдвинули вагон силой легких. Это было громко.

Не помогло. Исландских болельщиков в поезде было меньше, но у них есть одна особенность, из-за которой это неважно. Исландцы собираются в группы по 5-8 человек на протяжении всего пространства — поезда, улицы — и начинают перекликаться. Если кто-то бросает клич с одной стороны, остальные подхватывают. Впечатления необычные: фанатов вокруг вроде бы немного, но их голоса доносятся отовсюду.



Вот так.

Аргентинцы в соседнем вагоне сначала растерялись, а потом ответили творчески: стали прыгать и раскачивать поезд. Ох. Веселые ребята. И смелые.

Но у исландцев был козырь. И они не постеснялись его использовать. Мощно и нецензурно прошлись по Месси и начали скандировать «Роналду! Роналду!». Битва в поезде была выиграна.

Правда, через минуту этот же парень на вопрос: «Значит, ты ждешь, что сегодня Исландия выиграет у Аргентины?» ответил: «Не, без шансов. Мы точно не выиграем».



***



Исландцы приехали в Россию точно к игре, но зато максимально организованно. Даже оповестили всех через твиттер, где и когда устроят сбор в Москве. 11 утра, парк Зарядье. Десятки тысяч северных парней репетируют, как будут отбивать на стадионе свое «У!». Зачем вообще нужен футбол, если не ради таких впечатлений.

После репетиции болельщики постепенно разбредались по парку и окружающим барам. 13 часов дня оказалось вполне подходящим временем, чтобы разбавить водкой вишневое пиво и употреблять такой коктейль в нечеловеческих дозах. Пьяные исландцы – добрые, но шумные.

Один, нацепив шапку Санты, все пытался сесть на шпагат. Когда не получалось – громко орал. Чуть раньше, на улице, встретилась девушка, которая громко объясняла что-то своему приятелю, регулярно употребляя слово «Путин». Потом сказала, что Владимир Путин – крутой.

На место топлы исландцев с барабаном пришел хор бабушек. Пока они готовились выступать, один из «викингов» успел их покорить. Отбил «пять», обнялся, одну чмокнул в щеку.

Главное разочарование – исландцы не в курсе, кто такой Валерий Карпин. Узнают только после уточнения, что у этого тренера играют сразу несколько футболистов сборной их страны. И сразу же проникаются верой.

***



Ближе к стадиону власть возвращали себе аргентинцы. Флагов и барабанщиков стало в разы больше, костюмы – оригинальнее, песни – громче. За Аргентину болели и практически все россияне, дошедшие до стадиона. Но эта игра пока первая на всем турнире, где иностранных болельщиков больше местных. Из Исландии приехали 30 тысяч человек, из Аргентины точно не меньше.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Самое приятное, что исландцы и аргентинцы братались, желая друг другу удачи. Мнения отличались только в вопросе Месси и количества его голов в этом матче. Болельщики из Аргентины уверяли, что хет-трик и гонка с Роналду реальны. Исландцы выражали надежду, что у Лео в субботу будет ноль.