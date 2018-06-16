Саранск — новая столица Перу. А где Дания? Ау!

Ещё вчера в Саранске было тихо и спокойно, лишь в фан-зоне и окрестностях стадиона «Мордовия Арена» встречались немногочисленные зарубежные болельщики, которые спокойно осматривали город. Но сегодня ранним-ранним утром откуда-то издалека стало доноситься «Cómo no te voy a querer» («Как я смогу разлюбить тебя» — известная песня, популярная у фанатов – прим. «Чемпионата»). Сомнений быть не могло – началось! 16 июня – исторический день для Саранска, поскольку город впервые принимает матч чемпионата мира. Чести удостоятся сборные Перу и Дании.

Фото: «Чемпионат»

Столицу Мордовии не узнать, да и можно ли её продолжать называть столицей славной российской республики в то время, когда она буквально захвачена перуанцами? Они здесь повсюду, чувствуют себя настоящими хозяевами города. Посмотришь в любую сторону – везде радостные лица перуанцев: поют, что-то кричат по-испански, размахивают флагами.

Удивительно, но датчане растворились в толпе. То ли они ждут начала матча, чтобы показать себя во всей красе, то ли их в Саранске совсем мало. Так и хочется сказать: «Где вы, датчане? Ау!»

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Саранск, который неоднократно признавался самым благоустроенным городом России, прекрасно подготовился к мундиалю. Везде чисто, ухоженно, красиво. На каждом углу можно встретить волонтёров, которые с большим удовольствием откликаются на любую просьбу. Служитель правопорядка бросил с грозным видом: «Ваши документы!» Отвечаю: «Вот моя аккредитация». Слышу от него: «Хорошо, извините за беспокойство». Вроде пустяк, а понимаешь, что ты и в безопасности, и не чужой на этом празднике.

К слову о безопасности. Накануне мне довелось посетить две пресс-конференции с участием представителей сборных Перу и Дании. На входе в медиацентр стадиона был очень тщательный досмотр. «Руки в стороны, повернитесь!» То же самое было и на пути в фан-зону. Сегодня вечером болельщикам, собравшимся на стадион, не избежать подобной процедуры, так что лучше приходить заранее.

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Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека пригласил всех посмотреть игру и пообещал, что нас ждёт удивительное зрелище. Правдивость его слов мы проверим совсем скоро: в 19:00 мск начнётся поединок группы C Перу — Дания. Перуанцы одержали убедительную победу за пределами поля, но чем ответят датчане?