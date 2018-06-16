Сборной Аргентины нужен не Месси, а десять Маскерано

Уже на третьей минуте он прыгает на месте и орет на партнеров, которые неправильно располагаются под передачи. Чуть позже опускается глубже к своим воротам, потому что без него атака просто не развивается. Размахивая руками, он постоянно показывает, что надо сделать для преодоления прессинга соперника. Именно его максимальное ускорение позволяет прервать опасную атаку исландцев. И это, само собой, не Лео Месси. Речь о Хавьере Маскерано.

Следить и описывать игру Месси бесполезно, вот что я вам скажу. Все процессы происходят у него в голове – до реализации доходят только необходимое. Лео не стоит на месте по нескольку минут, но силы на какие-то внушения партнерам он тоже не тратит. Его способ управления игрой – передачи, движения, удары. Или попытки сделать все самостоятельно, потому что эта сборная Аргентины нуждается в постоянных криках. Не опускаться слишком глубоко, не делать бездарных поперечных передач у своей штрафной, напоминать собственному вратарю, что он не в цирке. Месси не может заниматься подобным – это отвлекает от планирования хода игры.

Аргентина, что это было? Месси не забил пенальти, Аргентина не впечатлила.

И хорошо, что есть Маскерано – безумная собака в центре поля. Невозможно понять, как он этого добился, но в Китае вообще не растерял форму. мощно ускоряется, уверенно уничтожает оппонентов корпусом. Как будто вообще не уходил из «Барселоны».

Оборона Аргентины в первом матче ЧМ-2018 – полный абсурд. Даже хозяева стадиона, на котором играют команды, не позволяли себе такой бездарной игры у своих ворот. Кабальеро не понимает, как и куда пасовать. Летит на мяч невпопад, вынося его на ноги соперникам. Маскерано от ярости уже не знает, как себя вести – просто разводит руками.

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Перед началом второго тайма 14-й номер Аргентины молча посмотрел на партнеров и нахмурил брови – его совершенно не устраивало происходящее. Менять счет – вообще не его работа, но после перерыва по объему работы Маскерано – идеальный b2b. Выносит в подкатах мяч от своих ворот, поддерживает распасовку перед чужой штрафной.

В его игре больше исландского, чем аргентинского. Добежать, уничтожить, докричаться, забыть о боли и усталости. Сборная Аргентины без него – ботан, который не может даже повиснуть на турнике. Проблема в том, что задача Маскерано не в том, чтобы сделать свою команду лучше. Все его силы уходят на то, чтобы не было совсем плохо.

Маскерано лучше всех в этой команде понимает, что для достижения результата 10 человек вокруг Лионеля Месси должны умирать на поле. Не быть теми, кем они себя считают. Теми, кем являются для своих клубов. Хотя бы потому, что в случае провала весь мир будет обсуждать только одного человека.



Факт – Месси не принес Аргентине победу, запоров пенальти. На фоне перфоманса Криштиану сутками раньше – серо и стыдно. Второй факт – если бы не Маскерано, исландцы напихали Аргентине столько, что у пенальти не было шансов стать победным. Месси – лучший игрок своей команды, но Аргентине нужны главари.