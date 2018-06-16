«Критика? Даже играя во дворе, мы с друзьями критиковали друг друга»

В микст-зоне после матча между сборными Франции и Австралии было настолько тесно, что волонтёры просили журналистов подвинуться обречённым тоном, понимая, что двигаться некуда. Оживление корреспондентам придала возникшая на экранах пресс-конференция главных тренеров. Футболистов же пришлось ждать долго.

Первыми к прессе вышли австралийцы, но бредующий за ними Антуан Гризманн взял огонь на себя. Автор дебютного гола сборной Франции на этом мундиале долго не хотел останавливаться, но под напором просьб сдался. Вокруг Гризманна образовалась огромная многоязычная волна.

Пенальти от видеосудьи и замена Гризманна. Всё, что нужно знать о матче Франции И второй гол французов состоялся не без помощи судей.

— Показалось, что после первых 15 минут у сборной Франции пропала скорость. С чем это связано?

— У нас были голевые моменты, но штрафная площадь соперника была недостаточно насыщена нашими игроками. Может, нам стоит поменять эту схему. Обсудим это с тренером. Мы стремимся к совершенству.

— Влияло ли то, что вышедшие на поле австралийцы не играли на чемпионатах мира?

— Да. У меня уже есть опыт, я уже играл на мундиале.

— Чего ожидаете от следующей встречи?

— Мы будем прилагать все усилия, чтобы победить в следующем матче с Перу. Когда играешь на чемпионате мира по футболу, чувствуешь большое напряжение, от тебя многое зависит, ты представляешь свою страну. Но этот стресс нас не остановит, он является дополнительной мотивацией. Сегодня мы создали большое количество голевых моментов и играли прилично. У нас достаточно хорошо поставлена командная игра. Думаю, в матче против Перу мы должны оставаться верны своей игре и улучшить её. Сборная Перу – достаточно сильная организованная команда. В следующем матче будет сложнее, мы должны быть готовы и физически, и морально, чтобы проявить себя и показать лучшую версию нашей команды.

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— Как оцениваете систему видеоповторов?

— Считаю эту систему достаточно справедливой, она помогает игрокам, а арбитрам — особенно.

Только журналисты выдохнули после общения с Гризманном, как в микст-зоне появился Погба. В ходе общения с журналистами Поль задействовал четыре языка – пример для многих спортсменов. Начали журналисты с французского и испанского.

— Как относитесь к критике в адрес сборной?

— Нас всегда критикуют, без этого не обойтись. Это нормально. Даже когда я играл со своими друзьями, мы всегда критиковали друг друга и не воспринимали это всерьез. Всегда будут недовольные. Мы не принимаем это близко к сердцу. Я играю, потому что люблю. Я сконцентрирован на своей игре и не обращаю внимание на что-либо ещё. Я доволен тем, что тренер доверяет мне. Команда и семья – для меня самое главное. Комментарии на меня не влияют.

— Почему в сегодняшней игре возникли трудности?

— Австралия – достаточно сильная команда. Они хорошо сыграли в защите сегодня: очень плотно. Они постарались, чтобы у нас не было моментов, но для нас это было стимулом сыграть ещё лучше. Возможно, в первом тайме нам не хватило техники и скорости, но во второй половине матча мы это исправили, максимально постарались показать лучшую версию себя. Мы понимаем, насколько матчи чемпионата мира являются уникальными и сложными. Мы ощутили этот уровень в сегодняшней игре.

— Был ли пенальти в ворота Австралии? Система VAR помогла?

— Без видео я бы не сказал, что это пенальти, но судья разобрался и поставил пенальти в нашу пользу. После просмотра видеоповтора очевидно, что это 11-метровый.

— Чего можно ожидать о следующей встречи?

— Ни для кого не секрет, что Перу – сильная команда, которая хорошо играет. Без сомнения, это будет сложный матч.

Далее последовал вопрос на итальянском языке.

Аргентина — Исландия — 1:1. Месси не забил пенальти. LIVE Франция — Австралия, Аргентина — Исландия, Перу — Дания и Хорватия — Нигерия. Онлайн-трансляция 3-го дня ЧМ.

— Есть ли предпосылки для возвращения в «Ювентус»?

— Сейчас я нахожусь в распоряжении сборной Франции и не хочу говорить о будущем. Общался ли я с Дибалой? Да, как и с Умтити, который играет в «Барселоне». Это же не значит, что я буду там играть.

Полиглот Погба ответил на вопрос и на английском.

— Знаете ли вы о местном футбольном клубе — «Рубине»?

— Да, слышал о нем. Они играли то ли в Лиге Чемпионов, то ли в Лиге Европы. Хочу сказать, что Казань — очень красивый город.

Остановился пообщаться с журналистами и французский голкипер Уго Льорис.

— Как оцениваете сегодняшнюю встречу?

— Я бы не сказал, что сегодня мы сыграли очень хорошо. Но первый матч чемпионата мира – это всегда сложно и для команды, и для тренера. Главная цель в первом матче – победа, даже если уровень нашей игры не был высоким, это не повод расстраиваться. В следующем матче с Перу будет ещё сложнее, так как уровень будет выше. Нам надо будет подготовиться и сыграть ещё лучше. У нас всё идёт постепенно: если сегодня мы не так хорошо сыграли и победили, то в следующей встрече мы и сыграем отлично, и одержим победу.

— Согласны с тем, что сегодня Франция была не слишком технична?

— Да. Мы должны улучшить этот компонент с мячом и без. Нужно больше работать, стремиться к совершенству и быть увереннее в себе и команде. Теряя мяч, мы теряем уверенность в себе. Нужно стараться больше контролировать движение мяча, и мы усиленно будем работать над этим. Мы из разных клубов, и тот факт, что мы не играем вместе, усложняет задачу. Нужно общий язык и взаимопонимание. Конечно, у каждого есть индивидуальные навыки, но необходимо найти объединяющую точку, чтобы каждый мог проявить свои лучшие качества».