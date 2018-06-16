Чемпионское везение «Локо» покинуло Фарфана. Перу проигрывает красиво

Саранск объединил Европу и Южную Америку

Где в этом мире могли встретиться футбольные болельщики из Перу и Дании? Конечно же, в Саранске! Российский чемпионат мира создаёт совершенно невероятные связи людей, мест и событий. Тех же перуанцев есть возможность увидеть сегодня в любом крупном городе нашей страны, начиная от Москвы с Санкт-Петербургом и заканчивая, естественно, Саранском. Сообщалось, что граждане Перу выкупили 43 583 билета на игры группового этапа ЧМ-2018, показав седьмой результат среди иностранцев после США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики и Аргентины. Сборная Перу не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира с 1982 года, так что для болельщиков «инков» это действительно грандиозный праздник.

Дания ставила на преимущество в росте

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде – один из тех редких наставников, которые не стесняются говорить, что думают, даже если их слова как-то задевают соперника или дополнительно мотивируют его. Например, 64-летний норвежец заявлял, что не верит в сборную Франции, чей лидер Поль Погба думает только о своей причёске. Про Перу таких откровений от Харейде не было, тем не менее он прямо сказал, что его команда сильнее на «стандартах» и просто обязана использовать это преимущество. «Игроки из Дании в среднем выше на пять сантиметров? Ничего удивительного. Но мы не боимся взглянуть им в глаза. Эта разница ничего не значит», – парировал аргентинский главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека.

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Пенальти от Папы

Первый тайм начался и закончился с темы пенальти. Уже на 3-й минуте арбитр Бакари Папа Гассама имел основания указать на «точку» после того, как удар по ногам в штрафной Каспера Шмейхеля получил Эдисон Флорес. Скорее всего, гамбиец наказал бы датчан, если бы воспользовался системой VAR, однако он почему-то не стал даже смотреть повтор. Зато на 44-й минуте телеэкран помог африканскому судье разобраться в сложном эпизоде. Повтор убедил Папу Гассама, что игрок «РБ Лейпциг» Юссуф Поульусен при попытке отбора мяча зацепил за ногу Кристиана Куэву из «Сан-Пауло». Вообще-то этот момент выглядел менее очевидным. Куэва сам решил пробить – и послал мяч на трибуны своим фанатам.

Лима и «Локомотив»

Команда Гареки начала игру по-хозяйски. Благодаря дикой поддержке перуанских болельщиков она действительно чувствовала себя на поле «Мордовия Арены» словно в Лиме. Тот же активный Флорес, которого хочет привести в «Локомотив» Юрий Сёмин, имел ещё один шанс забить, однако промахнулся. Интересно, что этот левый хавбек выступает как раз в Дании за «Ольборг». Здорово напрягал оборону соперника и хорошо нам знакомый Джефферсон Фарфан. Именно «железнодорожник» появился в основе сборной Перу, а не Хосе Герреро, несмотря на то, что перуанцы так отчаянно боролись за отмену дисквалификации последнего. Фарфан полезно работал на команду, много действовал на рывках, боролся за мяч, уводил из зон защитников. Джефферсон и сам был близок к голу на 30-й минуте, вот только Симон Кьер успел накрыть его удар.

Фарфан ломает Квиста

Свой первый угловой датчане заработали в середине первого тайма, но суета в штрафной Педро Гальесе привела лишь к фолу на вратаре. Более того, до перерыва у команды Харейде было ещё три неудачных попытки реализовать подачи со «стандартов». Перуанцы компенсировали преимущество европейцев в росте самоотверженной борьбой за мяч. У лидера сборной Дании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена не шла игра. Его отрезали от мяча, зачастую он попадал под плотную опеку очень толкового левоногого центрхава Йошимара Йотуна. Эриксен даже опасный штрафной с 18 метров выполнил безобразно. Вдобавок получил травму и покинул поле на носилках его партнёр по средней линии Уильям Квист, которому в прыжке удар в грудь нанёс Фарфан.

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Невезение «инков»

Впрочем, во втором тайме Эриксен стал автором голевой передачи. Перуанцы, почувствовав, что сегодня игра даётся, увлеклись атакой. Оставили слишком много свободного пространства на собственной половине. Датчане вылезли из-под прессинга, а Кристиан тонкой передачей отправил Поульсена исправляться за «привоз» пенальти и забивать победный гол.

Очень увлекательный, зрелищный футбол получился в Саранске! При счёте 0:1 Гарека бросил в бой Герреро, и техничные, здорово разыгрывающие мяч перуанцы стали создавать один момент за другим. Им просто чудовищно не везло! Пару раз простил датчан Фарфан. Лучший шанс нападающий «Локо» загубил на 84-й минуте, после чего сразу же был заменён. Очень обидное поражение для одной из самых многочисленных групп болельщиков на чемпионате мира. Перу заслуживает того, чтобы подольше задержаться в России.