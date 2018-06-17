Красота дня. Сестра защитника сборной Нигерии Эконга

Главные красавицы чемпионата мира-2018. Фото Они станут самым ярким украшением турнира.

Сборная Нигерии стартовала на чемпионате мира с поражения от Хорватии – 0:2. Одной из самых красивых болельщиц на стадионе «Калининград» была сестра 24-летнего центрального защитника «Суперорлов» и турецкого клуба «Бурсаспор» Виллиама Троста-Эконга. Девушку зовут Эмили. Перед матчей с ней активно фоткались фанаты сборной Хорватии.

Эмили «Бэмби» Эконг – модель и специалист по связям с общественностью. Она на три года старше брата. Эмили и Виллиам родились в Харлеме в семье нидерландки и выходца из Нигерии.

По словам сестры Эконга, её прозвали «Бэмби» за красивые глаза. «Когда я училась в Лондоне, то меня – высокую, стройную девушку с большими глазами, – замечали скауты модельных агентств. Несколько раз я отказывалась от предложений попробовать себя в роли модели, но однажды всё-таки согласилась», – рассказывала в интервью Эмили.

Эмили любит спорт. А ещё она любит животных. У девушки много фотографий с собакой.

У «Бэмби» Эконг около двух тысяч подписчиков в «инстаграме». Она чуть менее известна, чем её брат. Но посмотреть есть на что.

Пожелаем Виллиаму Тросту-Эконгу удачи на чемпионате мира, а Эмили – хорошего отдыха в России! Вероятно, вы сможете встретить нигерийскую красавицу на следующих матчах «Суперорлов» в Волгограде (22 июня) и Санкт-Петербурге (26 июня).

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К сожалению, после первой игры с Хорватией все обсуждают эпизод с пенальти, который Виллиам Трост-Эконг «привез», нарушив правила на Марио Манджукиче.