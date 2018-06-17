Аргентина – ещё не команда Сампаоли. Всё зависит от Месси

На фоне сборной Исландии атакующей команде легко выглядеть беспомощной и безыдейной. «Викинги» за матч сделали 132 точных паса на всю команду, перегородили штрафную гибким низким двойным блоком (самое яркое пятно их тепловой карты – в собственной вратарской) и в два с половиной раза превзошли соперников по совершённым отборам и перехватам (41-16). Из 57 перехватов и попыток отбора 44 приходятся на оборонительную треть поля. Автобус? Нет, мощнее. Ров с крокодилами.

Всё логично: сборная страны, в которой друг друга знают все жители, просто обязана знать толк в сплочённой игре в защите. Даже появляется искушение пренебречь географией (и заодно парой тысяч лет) и назвать исландскую оборону фалангой. Только не македонской, с шестиметровыми копьями сариссами, а более ранней, спартанской или фиванской. Которая не наступает, но и не уступает никому дорогу.

На фоне этой фаланги, повторю, легко выглядеть беспомощно и как-то потеряться. Это не поиск оправданий для Хорхе Сампаоли, а объективное объяснение ситуации: стилистически для него Исландия – очень неудобный соперник. Но всё дело в том, что даже этого объективного объяснения недостаточно. Потому что есть качества Исландии, а есть недостатки Аргентины.

Аргентина, что это было? Месси не забил пенальти, Аргентина не впечатлила.

В чём проблема Аргентины?

Футбол, который ставит Сампаоли, довольно сложен. Команда должна не просто держать мяч, а контролировать все зоны поля (отсюда и странноватая схема – 2-3-3-2). Управление пространством – ключ к тому, чтобы доставлять мяч в опасные зоны в полуфлангах и «зону-14» перед чужой штрафной.

Чтобы объяснить концепцию, придётся воспользоваться словами Хосепа Гвардиолы: «Футбол – сочетание хаоса и контроля». Это идеально соотносится с тем, чего ждёт от команды Сампаоли. Футболисты должны постоянно перемещаться, не оглядываясь на своё амплуа, но при этом ключевые участки поля должны быть всегда заполнены. Творчество – и одновременно жёсткий распорядок движения. Поезд покинул станцию – должен подойти следующий состав.

Такое сочетание автоматизма и импровизации – путь тренеров-идеалистов. Его реализация зависит от наличия трёх основных ресурсов.

1. Качественный состав. Попытка доминировать без соответствующих стилю игроков приводит к результатам, как у Саудовской Аравии с Россией.

2. Время. В какой момент латераль должен переходить на чужую половину поля: когда мяч у опорного или ещё у вратаря? Должен ли он спускаться, чтобы помочь в случае прессинга? Или наоборот ловить пространство? Кто пользуется плодами перегруза на правом фланге: вингер или латераль? Если трёх игроков недостаточно для розыгрыша мяча, кто должен спускаться четвёртым? Вопросов много, ответы требуют времени.

3. Безоговорочный авторитет. Только такой авторитет позволяет принять сложные идеи: в случае любого, даже минимального, конфликта любую недоработку легко списать на неясность задачи.

С третьим у Сампаоли, кажется, всё в порядке. В сборную не вызвали игроков, которые теоретически могли бы негативно повлиять на микроклимат. Лидер раздевалки Хавьер Маскерано играет там, где и просил – в полузащите. Месси предоставлена едва ли не чрезмерная свобода. В общем, авторитету тренера ничто не угрожает. Но с первыми двумя пунктами всё хуже.

Состав? В пяти последних товарищеских матчах перед ЧМ Сампаоли попробовал пять разных сочетаний в центре полузащиты. Против Исландии в старте вышла пара Маскерано — Билья, которая начинала жуткий матч с Испанией. В центре защиты с первых минут играл Маркос Рохо, который за целый год вышел в старте только раз. Что это, если не эксперименты, причём далёкие от завершения? Играют футболисты, превосходство которых над другими никак не проявляется на поле. Почему Меса, а не Павон? Сампаоли пока не подобрал свой состав. Это поправимо, но нужно время. Так мы подошли ко второму ресурсу. Тренеру сборной Аргентины времени явно не хватило.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Вернитесь на год назад, когда Сампаоли только возглавил Аргентину, и вы увидите кое-что знакомое. 0:0 дома с Уругваем, 0:0 дома с Перу – в обоих матчах Аргентина доминировала. Было владение мячом и были подходы к воротам, но прорыва на пути на чемпионат мира не случилось. Чтобы приехать в Россию, понадобилось не усвоить идеи тренера и подобрать идеальное сочетание игроков – понадобился хороший вечер Лео Месси. Он сделал всё сам в Эквадоре. А до этого не сделал в Перу: вот настолько эта команда, в которой по именам лучшая атака в мире, зависит от этого парня. Сейчас, через год, Аргентина по-прежнему сырая, а её результаты по-прежнему тождественны настроению Месси, которое подвержено перепадам.

Исландский кипер, взявший пенальти от Месси, снимает видео круче, чем играет Сегодняшний матч Ханнеса Халлдорсона – тоже почти фильм.

Насколько всё плохо?

Исландия – самый неудобный соперник для Аргентины в группе. Хорватия и Нигерия не умеют сохранять компактность целый матч (нигерийцы и не особо пытаются), а значит, у команды будет больше пространства. Уровень соперника иногда не так важен, как стиль. Только ведь стиль сборной Исландии не уникален. Португалия тоже умеет играть закрыто. И Уругвай. Вряд ли амбиции сборной Аргентины хоть как-то ограничены словами «выйти из группы». Нет, выход из группы — это для них по умолчанию, амбиции начинаются потом. А вот для «потом» должны удачно сложиться сразу несколько обстоятельств.

И мы уже представляем, что это за обстоятельства. Удачный день Месси, подходящий по стилю соперник, да и в целом команде успокоиться не мешало бы. Насколько эпизодически включали прессинг исландцы, и то защитники начали нервничать и допускать простые ошибки. Что, Аргентина и к прессингу так уязвима? Да, уязвима – мы видели матч с Испанией. В общем, пока это не команда Сампаоли. Как бы хороши ни были его идеи, года на реализацию оказалось мало. А чемпионат мира не ждёт.