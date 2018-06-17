Егоров и Карпов продолжают акцию #усынадежды, Хаит трясётся в «спятившем поезде», Лысенко ворчит в очередях.

Сами с усами! «Сториз» от «Чемпионата»

Денис Целых накануне ходил в парк «Зарядье» — поглядеть на колоритных исландских болельщиков. Посмотрел. Послушал. Впечатлился. Хлопают слаженно, «хукают» громко — а как поют, как поют!

Разве могли «викинги» с такой страстной поддержкой уступить на старте ЧМ-2018? Хоть Аргентине с Месси, хоть самому чёрту. Они и не уступили – поделили очки с вице-чемпионами планеты.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Кирилла Хаита угораздило в столичной подземке угодить в лазурно-белый водоворот – прокатиться в одном поезде с поющей, пляшущей и скачущей толпой аргентинцев. В тесноте, да не в обиде. Ему понравилось.

Тем временем Олег Лысенко ворчал по-стариковски на главном фан-фесте турнира – возле МГУ. Не за себя – за людей обидно!

А вот когда хорошо – тогда хорошо! Трансляции матчей в метро – отличная идея организаторов.

Дмитрий Егоров минувшие сутки провёл в поезде. И ближайшие проведёт в нём же. От Сочи до Петербурга путь неблизкий! 48 часов по «железке»!

Акция #усынадежды продолжается! Егоров всей душой за Станислава Саламовича!

Иван Карпов тоже в тренде.

Тина Канделаки нашла второго человека после своего мужа, угадавшего счёт матча Россия – Саудовская Аравия (5:0), и поспешила сделать с провидцем селфи. Или наоборот? В общем, как-то так.

Как мы спасли португальских агентов от таксистов. «Сториз» от «Чемпионата» Наши спецкоры продолжают радовать читателей познавательными или просто прикольными постами.

Никита Кузин сейчас в Калининграде. Ходит по городу, удивляется. Например, количеству велолюбителей среди болельщиков. Где-то заборы замочками завешивают, а тут – великами!

Григорий Телингатер продолжает популяризировать родной «Чемпионат» на ТВ. Непонятно только, почему он это делает в майке развалившегося клуба. Возможно, таким образом выражает солидарность тем, кому «Тосно» был небезразличен…

Признайтесь, вы же открыли этот текст только из-за наших очаровательных корреспонденток? Ну так вот вам свежие поступления от Полины Куимовой. Море, солнце, кукуруза. От Сочи Поля осталась в восторге.

Ира Белкина весело бредёт навстречу новым впечатлениям.

А Галина Козлова встретила в Тушино Диего Армандо Марадону! А, стоп… Ну, почти Марадону. С нетерпением ждём Галю в понедельник в офисе в этом сомбреро.

И о любви.