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Таксист сбил пешеходов на Ильинке в Москве. Видео

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Полина Куимова
Фото: twitter.com/gucodd
«Я не спал 20 часов». Из-за чего на самом деле таксист в Москве сбил пешеходов
Среди них были две мексиканки.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Что произошло?

16 июня около семи часов вечера на Ильинке, 4 (около «Гостиного двора») произошла авария. Об этом сообщил аккаунт ЦОДД в Твиттере.

Такси наехало на стоящих на тротуаре пешеходов. Пострадали восемь человек, из них двое – мексиканские болельщики, приехавшие на чемпионат мира. Сообщалось, что таксист был пьян, а после происшествия пытался сбежать. Сразу же после происшествия мэр Москвы Сергей Собянин написал, что взял ситуацию под свой контроль.

Все живы?

Да, к счастью, пешеходы отделались легкими травмами. Скорая помощь оперативно прибыла на Ильинку и оказала необходимую помощь пострадавшим. Две гражданки Мексики, за которых все почему-то переживали больше всего, получили немногочисленные ушибы. Ну, и не самые приятные воспоминания о поездке в Россию.

ВИДЕО АВАРИИ

Кто таксист?

28-летний уроженец Кыргызстана Чынгыз Анарбек уулу.

Водитель был пьян?

Сначала сообщалось, что да. Но все оказалось куда прозаичнее. Таксист на допросе в ГУ МВД признался, что не спал 20 часов. И просто уснул за рулем.

— У меня все документы проверили, — заявил он. — Я никогда ПДД не нарушал, все всегда в порядке было. На работе всегда уважали.

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— Сколько вы за рулем в Москве?
— Месяц.

— До момента аварии сколько вы были за рулем?
— 20 часов.

— А спали сколько?
— Часа два-три.

— Как вы наехали на тротуар?
— Сам не знаю. Хотел тормоз нажать, пропустить человека… Но на какую-то секунду вырубился, нажал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.

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— Почему вы начали убегать?
— Испугался. Думал, меня убьют… Там столько людей было.

— Вы сожалеете?
— Очень. До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать.

— Вы пили?
— Нет, вообще! Когда маленький был, папа очень много пил. Я всю жизнь не пью, не курю. Спортом занимался.

— А таксистом вы оформлены официально?
— Мы документы наши отдаем, нас оформляют полностью. Потом каждый день 1850 рублей скидывают. Видео допроса можно посмотреть здесь.

Что дальше?

Открыто уголовное дело по ст. 264 УК РФ, идет расследование. Но, стоит предположить, что Анарбек в такси уж точно больше работать не будет. Натворить такое во время чемпионата мира – это, конечно, очень сильный поступок. Неудивительно, что новость об этом тут же разлетелась по всем СМИ.

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