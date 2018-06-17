«Россияне боятся нас не меньше, чем мы их». Английская пресса – о ЧМ

«Пока Россия живёт футболом, власти продваливают пенсионную реформу»

Любопытная публикация вышла в американском издании Bloomberg: авторы рассматривают ЧМ-2018 в России как механизм для продвижения непопулярных в обществе решений.



«Пока Россия охвачена футбольной лихорадкой и следит за тем, как сборная готовится к мундиалю, государство страны поспешило с заявлением, которого все с ужасом ждали вот уже десяток лет.



Страна, в которой сохраняется один из самых низких порогов пенсионного возраста в развитом мире, со следующего года начнёт постепенно откладывать момент, когда людям будет позволено оставить работу – если предложение кабинета министров будет принято законодателями. Ожидается, что проект закона отправят в Думу «в ближайшее время», чтобы его успели рассмотреть до летнего перерыва – и этот момент идеально ложится на сроки проведения футбольного турнира», — пишут авторы колонки.

Количество людей, близких к пенсионному возрасту в России, тяготит экономику и федеральный бюджет. Однако призывы чиновников к увеличению пенсионного возраста встретили серьёзный протест со стороны общества. При этом пенсии в стране низкие, и многие граждане предпочитают продолжать работу, даже официально уйдя на покой. Выбранный для заявления период может погасить негативную реакцию на время.



«Выбран хороший момент: начало лета, минимальная социальная активность и запрет на массовые мероприятия во время чемпионата мира. При этом из всех возможных вариантов увеличения пенсионного возраста правительство выбрало самый жёсткий», — приводит Bloomberg слова экономиста Сергея Алексашенко.

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«Ноу криминалити» во время ЧМ-2018

Автор The Telegraph рапортует о том, что российской полиции было дано указание не публиковать информацию о преступлениях во время чемпионата мира: «Владимир Путин пытается создать для России имидж страны без преступности».



На фоне страхов повторения терактов, наподобие прошлогоднего, который произошёл в Санкт-Петербурге, где сейчас базируется сборная Англии, стадионы были оборудованы ракетомётами и глушителями дронов. Полицию стянули в города-организаторы чемпионата мира, оголив регионы, пишет издание.

«Всё это делается ради повышения престижа страны на международной арене. Президент Путин в феврале обратился к полиции со словами: «Страна зависит от того, насколько тщательно вы проведёте свою работу», — объясняет автор материала.



Газета также приводит цитату из копии документа, попавшей в распоряжение редакции. В нём полковник полиции по Центральному федеральному округу даёт указание «прекратить публикации в СМИ о расследованиях и превентивных мерах с 5 июня по 25 июля».

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Волгоград боится возможных беспорядков от англичан

Волгоград с осторожностью готовится принять британских фанатов в преддверии матча Англии и Туниса. Репортёры The Telegraph встретились с жителями города и расспросили их о том, какими им видятся гости на фоне всех политических трений между Россией и Великобританией.



«Во многом благодаря таким фильмам, как «Хулиганы» и сериалу «Настоящие фанаты», британские болельщики снискали славу шумных и буйных провокаторов», — пишет газета, в то время как недавняя публикация Daily Star месяц назад опубликовала интервью с футбольным фанатом, который пообещал «Третью Мировую войну», что вызвало шумиху после перевода в российских СМИ.



Ранее прессу заверили в том, что болельщики приедут исключительно ради того, чтобы поддержать свою сборную, а не устроить разборки с русскими хулиганами.

Опросив местных, журналисты убедились в том, что город готов принять любых гостей, если они будут вести себя прилично и уважительно. «Люди боятся беспорядков, но это спорт – всё зависит от того, как команда сыграет. Политика не играет никакой роли»; «В России есть стереотип о том, что самые громкие и буйные фанаты – это англичане и поляки. Но это не значит, что что-то обязательно случится»; «Я даже не думаю об этом, потому что всё будет под охраной полиции – она не позволит случиться беде», — такие мнения звучали на улицах города.



Девушка, побывавшая на выездном матче «Спартака» с «Челси», отметила, что англичане «быстро напиваются»: «Они любят алкоголь, очень эмоциональны, но если они не атакуют первыми, всё будет хорошо».



«Русские могут быть как максимально гостеприимными, так и максимально агрессивными. Но, чтобы вызвать агрессию, нужно серьёзно спровоцировать», — отмечает ещё один спикер на улицах.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018