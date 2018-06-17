Коста-Рика играет с Сербией. LIVE!

- Бразилия — Швейцария. Текстовая трансляция
- Германия — Мексика. Текстовая трансляция
- Коста-Рика — Сербия. Текстовая трансляция
15:10. Сербские болельщики рассказали о братских отношениях с Россией.
15:00. Стартовал матч Коста-Рика — Сербия! За ходом встречи вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.
14:52. Владимир Жириновский уверен, что сборная России сможет выйти из группы в чемпионате мира — 2018.
14:47. Болельщики Бразилии и Швейцарии веселятся перед матчем.
14:40. Бразильскому болельщику так понравилось в России, что он решил переехать в Ростов.
14:35. Бранислав Иванович станет рекордсменом сборной Сербии по проведенным матчам. Для защитника «Зенита» матч с Коста-Рикой станет 104 в карьере за национальную команду.
14:30. До первого матча дня осталось полчаса! Стали известны стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии.
Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Уренья.
Сербия: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Ляич, Митрович.
14:24. Болельщики сборной Сербии: «Русские и сербы — братья навек».
14:18. Виталий Мутко поделился мыслями об игре сборной России на ЧМ-2018 и рассказал, что строится на Красной площади.
14:12. В Ростове продолжается веселье. Бабуля отжигает вместе с бразильскими фанатами.
14:07. «Германия – фаворит, но может быть и ничья». Прогнозы дня на матчи ЧМ-2018.
14:00. Культурная программа на набережной перед стадионом в Ростове.
13:55. Немецкие болельщики гуляют около фан-зоны в Ростове.
13:50. Бразильцы продают браслеты за 300 рублей и шарфы за 700.
13:42. А это Самара. Сербский и коста-риканский болельщики поменялись шапками.
13:35. Шикарные граффити перед «Ростов-Ареной»!
13:28. Атмосфера Ростова: бразильцы веселятся в фан-зоне.
13:25. Наблюдения Полины Куимовой. Говорит, 100 рублей с изображением Льва Яшина продают за 300.
13:20. Интересное мнение Фабио Капелло о противостоянии Месси и Роналду. Итальянский специалист считает аргентинца лучшим.
13:12. Болельщики сборной Бразилии уже у «Ростов Арены». Гуляют на набережной перед стадионом.
13:05. Алан Дзагоев рассказал о своей травме. Пожелаем здоровья «армейцу».
13:00. «Россияне боятся нас не меньше, чем мы их». Галина Козлова — с разбором иностранной прессы.
12:52. Помните Кловиса Фернандеса? Знаменитый бразильский дедушка с усами, объехавший со сборной весь мир. В 2015 году его не стало. Теперь его дети поддерживают традицию отца — они приехали на ЧМ в Россию.
12:42. Вчера таксист сбил пешеходов на Ильинке в Москве. Полина Куимова разобралась, что там произошло на самом деле.
12:37. Новости из стана сборной России. Алан Дзагоев не полетит на матч с Египтом — он останется в Москве для продолжения реабилитации, а Юрий Жирков вернулся в общую группу.
12:32. Сегодня в борьбу вступают действующие чемпионы мира — немцы. Команда Йоахима Лёва сыграет против сборной Мексики. А вот полное расписание дня.
12.30. Добрый день. Сегодня четвёртый день чемпионата мира.