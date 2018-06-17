«Папа здесь – в этом кубке». Дети знаменитого бразильца приехали в Россию

Для бразильцев финал чемпионата мира Аргентина — Германия стал огромным ударом: за главный трофей мог бороться кто угодно, но только не их заклятые враги. Когда сборная Бразилии проиграла Германии с разгромным счетом 1:7, казалось, будто команду кто-то проклял. Страна впала во всеобщую депрессию. Тогда многие не могли сдержать слёз, но в объективы множества камер попал колоритный дедушка. С пышными усами, в шляпе, усеянной совершенно разными значками, он держал в руке копию Кубка мира и горько плакал.

Фото: «Чемпионат»

Это был Кловис Акоста Фернандес. И после этого полуфинала он стал знаменит на весь мир.



— После того фото папа не мог спокойно пройти по улице – почти каждый хотел с ним сфотографироваться! – делится воспоминаниями Франк. — Но один человек тогда подошёл и первым делом спросил: «Это тот самый Гаучо? У меня есть для него подарок! Правда, с собой я его не взял. Давайте встретимся здесь завтра?». Мы, конечно же, согласились. На следующий день русский парень по имени Ник привёз папе матрешку. Знаете, каждый раз, отправляясь на чемпионат мира, мы говорили, что за нами следует ангел. В тот раз он наконец появился – и даже не с пустыми руками. Взяв матрешку, отец взглянул на меня и сказал: «На этот раз ангел пришёл слишком рано». Я посмотрел ему в глаза и понял, что он имеет в виду: в России его уже не будет. Понимаете, да? Он почувствовал.

Последнее турне Гаучо. Умер самый известный в мире болельщик 16 сентября не стало самого известного футбольного болельщика – Гаучо Кубка, Кловиса Фернандеса, объехавшего со сборной Бразилии весь мир.

Чуть больше чем через год Кловиса не стало. В течение девяти лет улыбчивый и жизнерадостный дедушка боролся со страшной болезнью – раком почки. В попытках победить недуг бразилец бросил пить, переехал за город и начал вести здоровый образ жизни. Его единственной страстью остался футбол, за которым он был готов ехать на другой конец света, несмотря на интенсивное лечение. За свою жизнь он посетил около 162 игр сборной Бразилии, 66 стран и своими глазами увидел, как его команда дважды стала чемпионом мира. Летом 2015 года он отправился на свой последний турнир – Кубок Америки в Чили. Но увидеть победу сборной ему не удалось – бразильцы вылетели в 1/4 финала, проиграв Парагваю по пенальти.

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Вернувшись в Бразилию, Кловис отказался от химиотерапии и провёл последние недели жизни не в больнице, а с семьёй.



— Когда папа умер, мы устроили своего рода вечеринку. Я не шучу, — с улыбкой рассказывает Франк. — У нас было 50 литров пива, 20 пицц. Да, а что вы удивляетесь? Почему нужно грустить? Он ушёл как звезда! И прожил отличную жизнь. Отец был бы не рад, если бы мы плакали на его похоронах.

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Сейчас дело Кловиса, или Гаучо Кубка, как его прозвали в болельщицких кругах за схожесть с ковбоем (gaucho – ковбой с португальского), продолжают его сыновья – Франк и Густаво. Они следуют за сборной Бразилии по всему миру, бережно относятся к кубку и шляпам их отца. Для Франка этот чемпионат мира уже седьмой по счёту.

— Когда папа вернулся из Италии, он сказал: «Учи английский. На следующем чемпионате мира ты будешь моим переводчиком!». Я, как футболист, упорно готовился к турниру, — смеётся Франк. – Английский я в итоге выучил, так что в США в 1994-м мы поехали вместе. В мой первый же чемпионат мира Бразилия стала чемпионом. Это было что-то невероятное. Папа мне тогда сказал: «Чемпионат мира – это самая большая и самая прекрасная вечеринка на свете. Но в своей жизни я чувствовал себя счастливее лишь в тот момент, когда четырежды стал отцом».

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Дети Кловиса очень бережно относятся к кубку. Отец завещал, чтобы на фотографиях трофей обязательно держал кто-то из сыновей. Франк и Густаво наказ исполняют исправно.

— В 2002 году после чемпионата мира отец стал очень знаменит в Бразилии. Так сложилось, что он стал символом пятого чемпионства, которое наша сборная завоевала в Корее, — с гордостью говорит Франк. — Когда папа уже вернулся домой, ему позвонил один парень из Порту-Аллегри и сказал: «У меня кое-что для вас есть». Они даже не знали друг друга! Марсю Невис, так его звали, подарил моему отцу этот трофей.

С тех же пор федерация Бразилии выделяет семье знаменитого болельщика билеты на матчи сборной. Кроме того, после создания группировки Gaucho da Copa, объединившей множество таких же безумцев, периодически появляются спонсоры, которые оплачивают поездки.

— В детстве я и мечтать о таком не мог, — говорит Франк. – Речь идёт о двух самых больших страстях, которым поддаётся человек — путешествиях и футболе. Когда ты можешь совместить одно с другим — это прекрасно. В течение этих 30 дней мы погружаемся в мир футбола, проникаемся энергетикой чемпионата мира и забываем обо всём. Потом это время проходит, ты возвращаешься к обычной жизни, но почти сразу же начинаешь готовиться к следующему чемпионату. Знаете, я нашёл способ взрослеть, не чувствуя, что я старею. Трудно поверить, но мой первый чемпионат мира был 24 года назад. А я даже не заметил, как прошло время.

Ещё чемпионат мира – это маленькая жизнь, полная своих историй, радостей и печалей. Кловис и сыновья не раз попадали в забавные ситуации, которые дети вспоминают до сих пор.



— В 2002 году мы приехали в Японию, и оказалось, что там нельзя арендовать машину с бразильскими правами. Мы не знали, что делать – такой способ передвижения намного экономичнее дорогих поездов. Чуть позже мы познакомились с бразильцем – с ним и решили купить машину. Ну а что, раз арендовать нельзя. Взяли небольшую машину за 800 долларов. Подумали, что, если будем ездить аккуратно, нас никто не остановит и не поймает. После чемпионата мира мы не знали, что с ней делать, но один из японцев предложил обменять её на PlayStation 2. Понимаете, да? Чемпионат мира – он как раз о таком. О безумствах и магии!

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Первым крупным турниром без отца для Франка стала Олимпиада-2016. У сборной Бразилии были всевозможные трофеи, но не было олимпийского золота, поэтому сын Кловиса отправился в долгое путешествие по стране, в надежде увидеть очередной триумф любимой команды.



— Я объездил всю страну на машине один, потому что никто не захотел со мной ехать. Мне всё равно было весело! А на полуфинал мы с Густаво решили сходить вместе. Незадолго до матча он у меня спросил: «Как думаешь, я готов носить папину шляпу и носить кубок?». Я был очень рад это слышать. Тем более, что они так похожи. Он отрастил усы, надел шляпу…и стал молодой копией отца. Когда мы приехали в Рио, я увидел его и заплакал. Это было что-то невероятное. Он был слишком похож на папу.

Густаво и правда очень похож на отца. Может, именно поэтому на улицах Москвы им не дают прохода: бразильцы не могут пройти и пары сотен метров, чтобы кто-нибудь не сфотографировался с ними и знаменитым кубком.



— Как только ты достаёшь трофей, к тебе тут же подходят и просят сфотографироваться. Удивительно, но они и правда знают, чья эта шляпа, этот кубок. В который раз убеждаюсь, что, если ты создаёшь любовь, энергия распространяется, циркулирует – и ты все это чувствуешь. Моему отцу бы очень понравилось здесь.



Франк смотрит на кубок в течение нескольких минут и молчит.



— Я знаю, что он здесь, с нами. В этом кубке. Я это чувствую! – наконец произносит Франк и накидывает на трофей шляпу.