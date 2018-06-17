10 главных происшествий ЧМ-2018 с иностранцами

Такси сбило несколько болельщиков на тротуаре

16 июня, в разгар третьего дня российского мундиаля, из самого центра праздника пришли неприятные новости. В Москве таксист въехал в болельщиков сборной Мексики, гулявших по городу. О происшествии сообщил Telegram-канал Mash, а видео с места аварии опубликовали на сайте «Лайфа».

На записи группа людей гонится за мужчиной – как позже выяснилось, тем самым таксистом. В подписи к видео говорится, что водителя догнали и передали сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия. Поначалу ходили слухи, что таксист был пьян, однако это не подтвердилось.

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В результате аварии пострадало по меньшей мере семь человек. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

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В Москве у болельщика из Китая похитили деньги и ценности на 1 млн рублей

Самым обедневшим за время мундиаля туристом на данный момент можно считать гражданина Китая, у которого похитили рюкзак с вещами на миллион рублей. Потерпевший рассказал, что в похищенном рюкзаке он носил с собой два билета на футбол, два планшета, два телефона Samsung и сумму примерно в 30 тыс. юаней (около 300 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ).

«В дежурную часть обратился приезжий из Китая, который рассказал, что в кафе «Вокруг света» на Никольской улице у него похитили рюкзак», — цитирует РБК один из своих источников в ГУ МВД по Москве.

В Петербурге карманники обокрали марокканца

За два дня до старта мундиаля только приехавший в Россию фанат из Марокко стал жертвой карманников, сообщает 78.ru. У 36-летнего туриста украли мобильный телефон и 2,5 тыс. евро. По всей видимости, марокканец лишился ценных вещей на фестивале болельщиков, который проходил 12 июня на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.

Английского болельщика избили и ограбили в Москве

14 июня, за несколько часов до начала матча-открытия, британское издание Metro опубликовало новость об инциденте на территории ещё не начавшегося мундиаля. По сообщениям издания, в Москве пятеро местных хулиганов избили и ограбили английского болельщика. Сам потерпевший не помнит всех подробностей нападения, поскольку в тот момент был сильно пьян. Однако следствию, по слухам, удалось выяснить, что злоумышленники силой заставили англичанина снять деньги в банкомате и отдать им.

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Перуанскую болельщицу задержали на Красной площади за карманную кражу

Обманывают в дни чемпионата мира не только приезжих болельщиков. Некоторые туристы, бывает, злоупотребляют российским гостеприимством и позволяют себе лишнего. Например, перуанская болельщица с красивым именем Эви Патриция Кавессас Аяма была арестована российской полицией за карманную кражу на Красной площади.

Перуанскую болельщицу задержали на Красной площади за карманную кражу

«В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38», — сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь столичного ОНК Иван Мельников. — Гражданка Перу не жалуется на условия содержания и вполне довольна питанием. Женщина рассказала также, что не сопротивлялась задержанию, а сотрудники полиции в свою очередь вели себя корректно».

Полиция возбудила в отношении болельщицы уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

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Болельщик из Саудовской Аравии прокатился на такси за 30 тыс. рублей

15 июня в московскую полицию обратился гражданин Саудовской Аравии. Гостя столицы обманул таксист, прокативший туриста из «Лужников» до Проспекта Мира за 27 тыс. рублей, сообщает «Р-Спорт».

«После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», – рассказал источник.

К слову, самые популярные приложения, позволяющие вызвать такси официально, предлагают добросить от «Лужников» до Проспекта Мира примерно за 350-360 рублей. Тариф — «Эконом».

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Болельщик из Японии потерял документы и 800 долларов

15 июня в Москве на станции метро «Улица 1905 года» болельщик из Японии потерял кошелёк с документами и деньгами (около $ 800), сообщил портал «Версия.ру». Турист помимо средств в один миг лишился ещё и двух паспортов — японского и болельщика. Ко всему прочему, приезжему гражданину ещё и не смогли оказать помочь оперативно. Сообщается, что в отделении полиции, куда обратился японец, не оказалось нужного переводчика и потерпевший просто не сумел объяснить, что с ним стряслось. Будем надеяться, что гостю помогут вовремя восстановить утерянные документы и он успеет попасть на матчи ЧМ-2018.

Болельщик из США помочился в московском такси

Сборная Соединённых Штатов не отобралась на российский мундиаль, но многие американцы всё же нашли мотивацию приехать на турнир. Удивительно, но наибольшее количество билетов на ЧМ-2018 среди зарубежных стран было куплено именно болельщиками из США.

Один из них, Арельяно Гарсия Эрнесто, в ночь на 16 июня отличился хулиганской выходкой в российской столице, сообщает Telegam-канал 112. Сильно перебравший фанат вместе со своей женой (которая была не лучше) поймал такси в центре города и прямо по дороге решил справить малую нужду. На утро обиженный таксист принёс заявление в одно из московских отделений полиции.

В Саранске автомобиль сбил болельщика сборной Перу

16 июня СМИ сообщили об очередном ДТП с участием гостей нашей страны. Теперь пострадал болельщик, приехавший из Перу. По информации «Советского спорта», фаната сбила машина, когда тот пытался пересечь дорогу в неположенном месте. К счастью, перуанец не получил серьёзных травм и от предложенной медицинской помощи отказался.

В Саранске автомобиль сбил болельщика сборной Перу

Москвичи выбросили из окна нигерийского болельщика, который шумел

Новость с таким диким заголовком появилась днём 16 июня на Telegram-канале Mash. В сообщении говорится, что 26-летний нигерийский болельщик Толуопе Акинди, выпив лишнего, решил залезть на козырёк многоквартирного дома по улице Брусилова. Дальше парень начал петь, танцевать и вести себя громко. Жильцы попытались утихомирить весёлого фаната, но тот не понимал слов. Тогда один из жильцов не выдержал и якобы столкнул туриста со второго этажа. Болельщик в результате падения сломал обе пятки.

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Вечером 16 июня московская полиция выступила с заявлением, в котором говорится, что нигерийский болельщик на самом деле упал с козырька без посторонней помощи.

«Информация, размещённая в СМИ, о якобы совершенных противоправных действиях в отношении болельщика из Нигерии, приведших к его падению из окна и получению им травм, не соответствует действительности. В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома на козырёк подъезда и по собственной неосторожности упал», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по Москве.