ЧМ-2018 можно заканчивать. Уже ясно, кто победил

«К нам приедет весь мир», – твердили все подряд. В реальности же к нам приехала вся Латинская Америка. Остальные, конечно, тоже приехали, но совсем в другом количестве. Матч Германия – Мексика ещё раз подтвердил тенденцию.

Уже днём столичное метро было зелёным и пело на испанском. Всё стало окончательно ясно при исполнении гимнов. Сначала прозвучал гимн Германии. Красивая мелодия, между прочим, вдохновляющая. А потом слово взяли мексиканцы и просто уничтожили соперника ещё до начала матча. Весь стадион исполнил разудалый гимн Мексики, так что мурашки шли по коже и даже где-то внутри.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С первых же минут мексиканцы принялись освистывать игроков сборной Германии, если они делали пас назад. Если же Нойер выбивал мяч, то ему кричали «puta», как бы намекая, что у него есть вторая профессия – чуть менее статусная. Уже в первом тайме началось скандирование «olé» – этим словом мексиканские фанаты одобряли каждый пас своих футболистов.

Немецкую шумовую поддержку просто вырубили, а футболистов – оглушили. И похоже, что это сказалось на игре. Каждому удачному действию одних радовались, а других только освистывали. И не исключено, что именно вся эта мощь привела к голу. Бедного стюарда рядом со мной мексиканцы просто смяли в объятиях – у него не было шансов сопротивляться.

Похожая ситуация была в Саранске. Там на матч Перу – Дания пришло 40 тыс. человек, и подавляющее большинство яро топило за перуанцев. Тут красноречивее всего заголовок нашего корреспондента Юры Зотова из Саранска:



«Саранск – новая столица Перу. А где Дания? Ау!»

Саранск — новая столица Перу. А где Дания? Ау! Латиноамериканцы окупировали главный город Мордовии. Фото, видео.

Из европейских фанатов многим полюбились исландцы. Их история действительно впечатляет. Крохотная страна размером с район Марьино в Москве, но у парней есть собственный стиль. Однако и их превзошли на «Открытие Арене» аргентинцы, которые были просто мощнее.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018



Парни из Аргентины пока вообще лучшие на этом турнире (в отличие от сборной). В центре Москвы на Никольской улицы они отрываются как в последний раз. Вам точно не нужен билет на футбол, чтобы прочувствовать атмосферу мундиаля. Просто посмотрите вот это:

Отдельного внимания стоит бизнес, придуманный аргентинцами. Они подбрасывали в воздух каждого, кто делал пожертвование в шляпу. Так в вечеринку были вовлечены и россияне, и марокканцы, и много кто ещё.



Мы можем говорить, что в Европе формируется современное представление о тактическом футболе. Ну а как нужно болеть – это к латиносам.



И это ещё бразильцы не провели свой матч!!!