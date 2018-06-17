Немцы подцепили заразную болезнь. Как чемпионы мира уступали на старте ЧМ

ЧМ-2018. Германия – Мексика – 0:1

«Золотой» чемпионат мира 2014 года сборная Германии прошла без единого поражения. Хотя и на турнире в Бразилии команде Йоахима Лёва не всегда хватало 90 минут, чтобы превзойти своего соперника: на групповом этапе немцы сыграли вничью с Ганой (2:2), а по ходу плей-офф только в добавленное время дожимали Алжир в 1/8 финала и Аргентину в финале. Однако после матчей сборной Германии на ЧМ-2014 не оставалось такого послевкусия, как сегодня. Дело даже не в самом факте проигрыша мексиканцам, просто действующие чемпионы мира не показывают чемпионский футбол. Лёву есть над чем поломать голову, чтобы избежать позора в России.

Чемпионы мира не те? Мексика сенсационно бьёт Германию! Похоже, немцы сегодня потеряли статус фаворитов чемпионата мира.

ЧМ-2014. Испания – Нидерланды – 1:5

Сборная Испании выиграла ЧМ-2010 в ЮАР и два чемпионата Европы, но в 2014-м победная серия «красной фурии» прервалась. Испанцы стартовали на бразильском турнире с шокирующего поражения от Нидерландов. Команда Висенте дель Боске была просто не похожа себя, хотя забила в этом матче первой с пенальти: на 27-й минуте удар с «точки» реализовал Хаби Алонсо. Начало разгрому испанцев положил знаменитый гол Робина ван Перси, пробившего головой в красивом прыжке «рыбкой». Во втором тайме оборона чемпионов мира совсем развалилась. В результате испанцы вообще не сумели выйти из группы, заняв третье место после Нидерландов и Чили.

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ЧМ-2002. Франция – Сенегал – 0:1

Вся Франция стояла на ушах, когда национальная команда выиграла домашний ЧМ-1998. Впервые в истории! Потом французы взяли ещё и золото Евро-2000. Однако ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее стал настоящим кошмаром для действующих чемпионов мира. Французы начали с сенсационного поражения от Сенегала, ставшего под руководством французского тренера Бруно Метсю открытием того турнира. Единственный гол забил полузащитник «Ланса» Папа Буба Дьоп, добивший мяч в сетку со второй попытки. После этого «трёхцветные» сыграли вничью с Уругваем и проиграли Дании. Финишировали последними – быстро отправились домой.

Марадона. Президент. «Динамо» Брест. Что? Или не президент, а тренер. Какого чёрта?

ЧМ-1990. Аргентина – Камерун – 0:1

На чемпионате мира 1986-го сверкал Диего Марадона, который привёл свою национальную команду к победе. Четыре года спустя аргентинцы с Марадоной в составе стартовали на ЧМ-1990 с удивившего всех поражения от сборной Камеруна. Тогда ещё никто не знал, насколько хороша команда Валерия Непомнящего. Исход матча решил гол, забитый Франсуа Омам-Бийиком после подачи со штрафного, удара головой и ошибки голкипера Нери Пумпидо. Причём камерунцы завершали игру вдевятером. Сборная Аргентины кое-как вылезла из этой группы благодаря победе над СССР и ничьей с Румынией, но опять добралась до финала, где проиграла немцам.

ЧМ-1982. Аргентина – Бельгия – 0:1

На ЧМ-1982 сборная Аргентины защищала титул, завоёванный у себя дома на предыдущем чемпионате мира. В Испании «альбиселесте», в основу которых тогда тоже попал 21-летний Марадона, стартовали с поражения от Бельгии. Как почти и во всех остальных случаях, решающим стал единственный точный удар. На 62-й минуте Эрвин Ванденберг остался один на один с выступавшим под седьмым номером голкипером Убальдо Фильолем и спокойно переиграл его. В следующих двух турах аргентинцы реабилитировались, победив Венгрию с Сальвадором. Чемпион мира пробился во второй групповой этап, вот только там был бит Бразилией и Италией.