Мексиканцы – лучшие на ЧМ. И игроки, и болельщики

За неделю до старта чемпионата мира игроки сборной Мексики показали, что перед этим турниром лучше выложиться не в товарищеских матчах, а в неравном сражении с эскорт-моделями. 9 против 30 – мексиканцы были в меньшинстве, но вроде бы справились. Приезжали ли девушки на виллу, так и осталось не ясно: Чичарито всё опроверг, хотя Гуардадо на просьбу прокомментировать случившееся заявил, что футболисты обычные люди и вне поля могут делать то, что захотят.

Кому верить, решать вам, но уже в первом тайме матча против Германии мексиканцы могли вести не 1:0, а 3:0. Помимо голевой атаки команда Хуана Пабло Осорио ещё пару раз убегала вперёд и должна была закончить вообще всё ещё до перерыва. Кажется, такую вялую сборную Германии на ЧМ не видели с 1986 года, когда немцы в последний раз проиграли в первом матче турнира. У Германии не получалось ничего: даже когда надо было отдать Юлиану Дракслеру на пустые ворота, Тим Вернер делал не пойми что.



На самом деле немцев разгромили задолго до матча. Пока скучные парни в белых майках прятались от солнца в тени от памятника Ленину, мексиканцы поджигали подходы к «Лужникам». Особенно круто было под мостом, а песни мексиканцев впечатлили даже человека за рулём автозака. Самый необычный оператор чемпионата мира найден.

Мексиканские болельщики – абсолютно лучшие по разнообразию и количеству нарядов. Помимо классических масок и сомбреро сегодня в «Лужники» пригнали и люди с кактусами на головах, и даже индейцы племени майя.

Но всё же главный наряд мексиканского болельщика – форма карикатурного вратаря Хорхе Кампоса, который всех покорил на ЧМ-1994. Небольшая справка для тех, кто тогда ещё не родился: Хорхе Кампос – вратарь-клоун с ростом 168 сантиметров, который надевал форму цветов навозной мухи и рвался играть в нападении, а на общих фотографиях держался на шеях партнёров и вставал на мяч, чтобы казаться выше всех. Этот мем живёт и сейчас, а благодаря мексиканским болельщикам – не умрет никогда.

Также в арсенале мексиканцев есть идея российской конной полиции. Мечтаю когда-нибудь пройти на стадион «Локомотив» мимо такой колонны лошадей, а не той, сквозь которую люди ходят ручейком до сих пор.

Кстати, о «Локомотиве». Его мексиканские болельщики тоже невольно покосплеили. По всей видимости, в костюме Бэтмена спрятался Юрий Сёмин.

В какой-то момент казалось, что немецких болельщиков вокруг «Лужников» просто нет – настолько мексиканцы были громкими, яркими и активными. То же самое случилось и на стадионе, когда начался матч. Вчерашний перформанс аргентинцев и исландцев в Тушино даже в сумме недотягивает до того, как шумели мексиканцы. Обычно эйфория от забитого гола у болельщиков длится не так долго, но мяч Лосано (35-я минута) отмечали до самого перерыва. Когда арбитр давал свисток, один из болельщиков мексиканцев продолжал радоваться и по-дружески трясти стюарда за грудки.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Складывалось ощущение, что лучшие годы Германии остались где-то там, откуда взялась эта футболка бременского «Вердера» с фамилией Озила.

Только в начале второго тайма немцы вспомнили, что они чемпионы мира. Мексиканцы как-то неуверенно действовали сзади, и казалось, что они сейчас посыпятся. Но запала у немцев на поле оказалось ещё меньше, чем у болельщиков сборной Германии около памятника Ленину. Каждый мексиканец продолжал показывать сумасшедший объём работы и успевать везде, а для верности в конце матча на поле вышел Рафаэль Маркес – третий в истории футболист, в карьере которого пять чемпионатов мира.

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Германии ничего не оставалось, как просто забрасывать мяч вперёд и бить издалека, но Очоа справлялся с этими угрозами так же легко, как сборная России забивала голы Саудовской Аравии. Даже отчаянный поход Нойера в чужую штрафную в духе Кампоса (Мануэль не возвращался в ворота) не представлял и намёка на опасность. Мексиканцы были в полном порядке и заслуженно победили. Причём пошумели так знатно, что в Мехико из-за прыжков фанатов после гола случилось землетрясение.

Так и надо играть и болеть на чемпионате мира!



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