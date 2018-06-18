ЧМ-2018. Швеция — Южная Корея, Бельгия — Панама, Тунис — Англия. LIVE!

Онлайн:

13:40. Путин — крутой. Исландцы говорят.

13:38. И еще немного уверенности от Станислава Саламовича.

Черчесов ответил, как сборная России собирается сдержать Салаха

13:37. Хорошие новости от Станислава Черчесова! Он говорит, что всё идёт по плану. «Добавили работу над стандартами сегодня на тренировке. Все готовятся. Дзюба или Смолов выйдут в атаке? Мы наигрываем все варианты, как и перед первым матчем. Ещё есть время принять правильное решение. От стадиона и перого матча ничего не зависит. Нам важно сыграть против Египта, нужно отталкиваться от соперника, от его слабых сторон. Мы каждую команду изучаем, у Египта – ровная команда, но выделяется Салах. Естественно, нам нужно всё учитывать. Есть понимание, как это сделать», — передаёт Дарья Тубольцева.

13:30. А вот так в Нижнем выглядит посадка на автобус.

13:27. Нижний Новгород, что происходит? Вы посмотрите на эту очередь…

13:22. Полина Куимова делится фотографиями: путь к стадиону в Волгограде. Похоже на чемпионат мира на Марсе.

13:15. Антон Третьяк передаёт из Нижнего Новгорода: Канавинский мост перекрыт для пешеходов, это значит, что добраться к стадиону из центра города можно только на автобусе. Автобуса нет уже 15 минут, собралась очередь.

13:08. Болельщики из Туниса (те самые, которые раскачивали поезд) добрались до Волгограда. Им весело.

13:00. Под газета Daily Star публикует тревожную статью о «русских хулиганах», которые устроят англичанам в Волгограде «фестиваль насилия», англичане и русские в Волгограде вместе поют «Катюшу». Не читать газет до обеда советовал ещё Булгаков, кажется…

Английские фанаты спели с россиянами «Катюшу» и «Калинку-малинку»

12:55. Олег Лысенко считает, что на предматчевых тренировках на ЧМ делать нечего. И аргументирует.

12:50. Антон сообщает, что многие улицы в Нижнем Новгороде перекрыты. Местные жители жалуются на пробки.

12:45. До тренировки сборной России добрался Дмитрий Егоров.

12:41. Антон Третьяк гуляет по Нижнему Новгороду и наблюдает шведских и корейских болельщиков. Шведы оккупируют бары и пританцовывают, а корейцы дисциплинированно проводят экскурсию по городу.

12:36. А потом на это чудесное поле вышли игроки сборной России. На разминку. В ней не участвует только Алан Дзагоев… Олег и Даша передают, что Станислав Черчесов взял слово на пару минут, а потом команда разбилась на две группы: вратари занимаются с Гинтарасом Стауче, а полевые игроки — с Паутина Гранеро.

12:35. Пора в Питер. Олег Лысенко и Дарья Тубольцева наслаждаются погодой.

Фото: «Чемпионат»

12:30. Зато медиацентр в Волгограде прекрасный. Паша оценил.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

12:26. А сам город встретил наших корреспондентов… мошкарой. «Буквально облепили», — сообщает с места событий Галина Козлова. Более того, она передаёт слова одного из волонтёров стадиона: на поле видели саранчу!

12:20. Напомним, что дорога в Волгоград получилась насыщенной: Галя и Паша завели интересные знакомства и посмотрели, как болельщики России, Туниса и Англии соревнуются в пении. Победили все, проиграл вагон-ресторан.

Канадский мясник с инструкцией для ЛГБТ-фанов – на пути в Волгоград Истории журналистов «Чемпионата» за день.

12:16. Хорошо, что изображения подписаны. Гарри Кейна трудновато узнать… Зато он похож на актёра Тима Рота.

Фото: «Чемпионат»

12:15. С утра наши корреспонденты в Волгограде делятся впечатлениями. Галина Козлова и Павел Пучков нашли граффити с игроками сборных. Круто!

Фото: «Чемпионат»

12.00. Добрый всем день! Сегодня на чемпионате мира пятый игровой день и в дело вступают команды группы G. Также состоится второй матч группы F. Нам предстоит увидеть следующие матчи: Швеция — Южная Корея, Бельгия — Панама, Тунис — Англия.

Оставайтесь с нами, будет интересно и весело!

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе F Вы же понимаете, кто займёт в ней первое место?

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе G Ну уж из этой группы Англия должна выйти.

Швеция — Южная Корея. Текстовая трансляция

Бельгия — Панама. Текстовая трансляция

Тунис — Англия. Текстовая трансляция