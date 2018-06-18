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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ — 2018. День четвёртый. Самые яркие фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
«Чемпионат»
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Как мексиканцы сокрушили чемпионов мира – в лучших фото дня
Новый имидж Неймара, потасовка с сербами, восхитительные мексиканцы и сюрприз от Швейцарии – в нашем фотообзоре.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В матче Коста-Рика – Сербия был забит ещё один великолепный гол со штрафного — Александр Коларов не оставил шансов Кейлору Навасу на спасение своей команды.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В конце матча сербы начали потасовку из-за того, что помощник главного тренера Коста-Рики Луис Марин не хотел отдавать мяч.

Фото: Michael Steele/Getty Images
Фото: Юрий Стрелец, «Чемпионат»

Александр Митрович присел отдохнуть.

Фото: Stu Forster/Getty Images

Мексиканцы устроили настоящий сюрприз сборной Германии и оказались сильнее действующих чемпионов мира.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Как вам это удалось?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Невозможно не симпатизировать и мексиканским болельщикам, и тому, с какой страстью они болеют за свою команду.

Чемпионат мира не мог обойтись без Златана Ибрагимовича.

Кого только не встретишь на трибунах – тут и Элвис Пресли, и капитан Джек Воробей, и Дед Мороз.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Крутой вид на трибуну стадиона «Лужники».

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Неймар решил изменить имидж накануне матча со сборной Швейцарии.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Вот как сборной Швейцарии пришлось сдерживать бразильцев.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Фотокорреспондент попал под освежающий душ перед матчем Бразилия — Швейцария.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Романтика на «Ростов-Арене».

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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