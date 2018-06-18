Как мексиканцы сокрушили чемпионов мира – в лучших фото дня

В матче Коста-Рика – Сербия был забит ещё один великолепный гол со штрафного — Александр Коларов не оставил шансов Кейлору Навасу на спасение своей команды.
В конце матча сербы начали потасовку из-за того, что помощник главного тренера Коста-Рики Луис Марин не хотел отдавать мяч.
Александр Митрович присел отдохнуть.
Мексиканцы устроили настоящий сюрприз сборной Германии и оказались сильнее действующих чемпионов мира.
Как вам это удалось?
Невозможно не симпатизировать и мексиканским болельщикам, и тому, с какой страстью они болеют за свою команду.
Чемпионат мира не мог обойтись без Златана Ибрагимовича.
Кого только не встретишь на трибунах – тут и Элвис Пресли, и капитан Джек Воробей, и Дед Мороз.
Крутой вид на трибуну стадиона «Лужники».
Неймар решил изменить имидж накануне матча со сборной Швейцарии.
Вот как сборной Швейцарии пришлось сдерживать бразильцев.
Фотокорреспондент попал под освежающий душ перед матчем Бразилия — Швейцария.
Романтика на «Ростов-Арене».