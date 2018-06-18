«Панамцев сомнут как коробку из-под хлопьев». Прогнозы на матчи ЧМ-2018

Четвёртый игровой день ЧМ-2018 стал богат на сенсации, поэтому никто ничего не угадал.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Александр Мостовой заработал ноль очков.

Александр Титеев предсказал исход матча Коста-Рика – Сербия. Одно очко.

Сергей Степанов из Нижнего Новгорода — ноль очков.

Таблица

Специалисты — 19

Журналисты — 14

Читатели — 4

Прогноз специалистов

Руслан Нигматуллин, знаменитый российский футболист:

Швеция – Южная Корея — 1:1

Последнее время частые участники чемпионата мира, с абсолютно разными школами. Швеция будет играть без Ибрагимовича, смотреть будет не так интересно и игра будет равна, что и отразится в счёте.



Бельгия – Панама — 3:0

Тут будет игра в одни ворота, в ворота панамские. Панамцы и так прыгнули выше головы оказавшись на чемпионате мира в России. Здесь безоговорочная победа Азара и компании.



Тунис – Англия — 0:2

Так же, как и в 2002 году, когда играли мы с ними. Потенциально Англия сильнее, по всем раскладам. Тунису не удастся набрать очки в этом матче.

Прогноз читателей

Михаил Волков (Москва):

Швеция — Южная Корея — 1:2

По сути, матч за третье место в группе.

Бельгия — Панама — 2:0

Неизвестно, что ожидать от Панамы, но едва-ли она сможет что-то противопоставить бельгийцам.

Тунис — Англия — 0:1

Судя по тенденции первых матчей мундиаля, фавориты намерены выйти на пик формы ближе к плей-офф. Поэтому скромная победа англичан.

Канадский мясник с инструкцией для ЛГБТ-фанов – на пути в Волгоград Истории журналистов «Чемпионата» за день.

Прогноз журналистов

Евгений Слюсаренко, главный редактор «Чемпионата»:

Швеция — Южная Корея — 1:1

Ожидаю боевитый, но скучноватый матч двух команд, которым (после вчерашней победы мексиканцев над немцами) тяжело будет пробиться в плей-офф. Корейцев в противостоянии с любой европейской командой традиционно принято недооценивать, но их класс давно сравнялся со средним по континенту. По крайней мере, без Ибрагимовича шведы не выглядят фаворитами.

Бельгия — Панама — 3:0

Первая после матча открытия игра, где уровень одной из команд существенно выше. Панамцев сомнут как коробку из-под хлопьев. Бельгийцы стартуют на этом турнире мощно и резко, но на их общие перспективы я смотрю со скепсисом. Про их «талантливое поколение» мы слышим уже лет восемь, но уровень четвертьфинала остаётся его потолком. Так будет и в этот раз.



Тунис — Англия — 0:2

Меня можно назвать вечным скептиком по отношению к сборной Англии. Ожидания от этой сборной всегда запредельные, по именам команда выглядит мощно, но на выходе получается нечто невнятное. Тунисцев они, конечно, обыграют, но не так чтобы уж очень легко. Рискну предположить: голы будут забиты со стандартов.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018