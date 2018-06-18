Германия начала плей-офф с 20-й минуты первого матча. Они с этим справятся

Так получилось, что все главные европейские претенденты на победу попали в первом туре в какую-нибудь вероятностную ловушку. Какова вероятность того, что Давид де Хеа забросит мяч в свои ворота после удара по центру? Ну, скажем, крайне низкая. Какова вероятность того, что в одном матче Франции помогут победить и видеорефери, и автоматическая система определения гола? Тоже невысокая. Но круче всех встряли немцы — против них сыграли сразу две аномалии.

Первая. Немцы в течение шести последних лет неизменно остаются лучшей сборной в мире по умению конвертировать свои удары в голы. За этот временной промежуток 18% ударов по воротам соперников сборной Германии становились голами — то есть почти каждый пятый удар становился результативным. За все семь игр на победном ЧМ-2014 команда Йоги Лёва нанесла менее 100 ударов — за один московский вечер 26 ударов. Даже исходя из чистой статистики Германия должна была как минимум забить — и это не считая ситуаций, когда на пас вразрез внутрь мексиканской штрафной откликаются сразу ЧЕТЫРЕ немца, но ни один до мяча не добегает.

Немцы подцепили заразную болезнь. Как чемпионы мира уступали на старте ЧМ Потрясающий факт: на пяти из десяти последних чемпионатов мира действующие чемпионы стартовали с поражения.

Вторая. Да, Германия по-прежнему зависит от того, какой уровень игры покажут её лидеры, но это не минус, а плюс команды. У других топ-сборных часто многое зависит от одной звезды — у немцев это не так. Пять-шесть человек своими действиями определяют игру команды, и вечер матча с Мексикой был тем самым вечером, когда у всех этих людей игра совершенно не шла. Показательны здесь два момента: а) худший матч за обозримое время провёл Сами Хедира, проигравший всю борьбу и позволивший мячу проходить через центр поля без помех — а Хедира обычно очень стабилен; б) главным действующим лицом и лучшим игроком «манншафт» стал Юлиан Дракслер, который в сборной в ту самую пятёрку влияющих на результат футболистов никогда не входил.

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Что со всем этим теперь делать? Оставаться спокойными. Да, так совпало, что чемпионы предыдущих мундиалей на следующий раз не выходили из группы, но совпадения — это иногда просто совпадения. Да, сборную сейчас будут троллить в первую очередь в самой Германии, но не смотрите на немцев — они так делают всегда. У них всегда до игры газеты выходят с ехидными политическими обложками в стиле «Прости, Мексика, мы построили стену, но после игры её снесём», а когда поражение случилось, начинаются не менее ехидные подколы сборной: «Аналитика по игре: лучшими у Германии были Сандро Вагнер и Лерой Зане».

Оставаться спокойными нужно, потому что если другая сборная и занервничала бы в таких обстоятельствах, то Германия это сделает едва ли. Так получилось, что плей-офф для «манншафт» начался не с 1/8 финала, а с 20-й минуты первого матча на турнире — теперь немцам надо выигрывать во всех оставшихся матчах. И это устраивает Германию.

Так как итальянцы на чемпионат мира не попали, то за менталитет плей-офф в России отвечают немцы — у них в национальном футбольном сознании игры на вылет и умение выжать из соперника унылые 1:0. Это ведь и было ключом к победе на чемпионате мира четыре года назад: после 2006 года Германия ассоциировалась с ярким и результативным футболом, который, однако, высшего результата так и не принёс. Как только Лёв перевёл команду на карантин бесконечного плей-офф, сборная стала чемпионом мира.



Поэтому беспокоиться за турнирные перспективы немцев не нужно. Да, сенсация случилась: мексиканцы были невероятно заряженными и победы в «Лужниках» заслуживали. Но с режимом, при котором выигрывать дальше нужно у всех, Германия справится. Свой худший матч на турнире они уже провели и как команда, и как сплав из лидеров и вспомогающих игроков. Свой аномальный по статистике матч они тоже уже провели.



Не верьте в проклятие чемпионов мира, здесь оно точно не сработает.