Где же эти «Ольги с Волги»? Журналисту-швейцарцу не нравятся наши женщины!

«Не так много красавиц на 700 тысяч человек»

Традиционный обзор зарубежных СМИ начнём с публикации швейцарца Рене Вебера, который прилетел на ЧМ-2018 и остановился в Тольятти. Журналист обнаружил очень серьёзный недостаток у принимающей чемпионат мира страны. В своей статье для издания Die Südostschweiz, опубликованной перед матчем Бразилия – Швейцария, Вебер выразил разочарование россиянками. Статью он назвал «Где прекрасные Ольги с Волги?».

«Все наслышаны о красоте русских женщин, – отмечает господин Вебер. – Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением. Возможно, я ещё не был в нужном месте. Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами. Однако в городе с населением в 700 тысяч человек я заметил не так много красивых женщин».

Главные красавицы третьего дня чемпионата мира-2018. Фото Они украсили футбол.

Почему именно «Ольги с Волги»? Эта фраза в немецкоязычных СМИ стала популярной после исполненной в середине 1980-х песни немецкого рок-певца Удо Линденберга «Москва». В тексте были слова про «Ольгу с Волги, которая парит над Красной площадью». Кстати, Вебера уже подвергли критике в Швейцарии за негативный отзыв о российских женщинах. Одна из журналисток обвинила его в сексизме.

«Фестиваль насилия в России»

Тем временем британские журналисты продолжают запугивать собственных болельщиков. The Daily Star выпустил статью, которая была озаглавлена «Фестиваль насилия российских ультрас». Издание предупреждает, что ждёт сегодня англичан на матче с Тунисом в Волгограде.

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«Российские ультрас подготовили пугающую угрозу английским фанатам перед стартом «трёх львов» на чемпионате мира, – делится инсайдом автор текста. – В YouTube появилось видео тренировок русских хулиганов в специальных лагерях. Эти бойцы намерены испортить праздник и обещают, что англичане будут убиты. Более 10 тысяч болельщиков сборной Англии должны отправиться в турне по России. Среди них кучка хулиганов, ищущих приключений после того, как пробрались в страну по поддельным паспортам. Они будут мстить за Марсель».

«Неймар боялся за свою ногу»

В Бразилии разочарованы ничьей со Швейцарией. Критикуют судью Сесара Паласуэлоса из Мексики, который засчитал спорный гол и не назначил пенальти за фол на Габриэле Жезусе, есть вопросы и к команде Тите. От «селесао» требуют более яркого футбола.

«Сборная Бразилии играла в этом матче 19 минут, – анализирует ничью журналист O Globo. – На этом отрезке команда показывала свой лучший футбол. Окружала ворота соперника, была точна в передачах. Результат не катастрофический, но создаёт проблемы. В последний раз мы не сумели выиграть в первом туре в 1978 году, когда сыграли вничью со Швецией – 1:1. В Ростове стакан оказался наполовину пуст. У сборной Бразилии постоянно находилось пять-шесть человек впереди. За Неймаром охотились, а он как обычно боялся за свою правую ногу».

«Постыдное селфи Брандта»

Поражение действующих чемпионов немцев от Мексики шокировало всю Германию. После такого результата есть миллион поводов критиковать как команду в целом, так и отдельных игроков. Журналистов издания Bild возмутило селфи полузащитника Юлиана Брандта с болельщиками, сделанное сразу же по окончании матча.

«Постыдное селфи с матча Германия – Мексика. Через несколько секунд после финального свистка: разочарованные звёзды сборной уходят в подтрибунное помещение с опущенными головами и только один человек всё ещё может смеяться. Это Брандт. Он откликается на просьбу фанатов сделать фото, смотрит в экран смартфона и усмехается», – говорится в заметке.

«Мексика захватила Москву»

Тем временем вся Мексика празднует победу над сборной Германией. Игрокам команды выставляют высокие оценки, хвалят главного тренера Хуана Карлоса Осорио. Популярная спортивная газета Esto опубликовала статью «Мексика захватила Москву».

«Стадион «Лужники» был окрашен в зелёный цвет, он превратился в филиал арены «Ацтека» в Мехико, – написал автор материала. – В этот день тысячи и тысячи людей прибывали с раннего утра. Многие двигались на стадион организованными группами с Красной площади. Некоторые шли сами по себе, а кто-то даже потерялся. Стадион был полон, не уместилась бы и булавка. «Сьелито Линдо» (популярная мексиканская песня. – Прим. «Чемпионата») разнеслась по всей арене. Её эхо подавляло. Хотя у многих мексиканцев возникли проблемы с приобретением билетов, так как было много мошенничества и организация покупки оставляла желать лучшего. Несмотря на значительный дискомфорт, сборная Мексика подарила то, чего никто не ждал».

«Белград опустел из-за футбола»

«Русские боятся нас не меньше, чем мы их». Английская пресса – о ЧМ А теперь серьёзно о чемпионате мира: каким видит турнир в России иностранная пресса.

Чемпионат мира в России вызывает гигантский интерес по всему миру. Лишнее подтверждение этому – статья в сербском «Спортски журнал». Местный репортёр рассказал об атмосфере в столице страны во время матча Коста-Рика – Сербия.

«Белград остановился. Сербия остановилась. «Орлы» играют на чемпионате мира в России за честь, престиж и всё самое важное. Улицы столицы стали пустыми, только городской транспорт неохотно следует своему расписанию. На площади Николы Пашича собрались тысячи сербских граждан и десятки представителей других национальностей. Слышна французская, английская, испанская, португальская речь. Это свидетельствует о том, что футбол действительно объединяет конфессии и нации», – делает вывод журналист.