Смертельная кружка. Печальная история великого футболиста Воронина

Валерий Воронин был звездой мирового футбола, должен был играть за «Реал» и сниматься в кино… но погиб в драке. От удара пивной кружкой.

Ты – звезда. Дружбой с тобой гордится Владимир Высоцкий, английская королева дарит тебе личный подарок, а «Реал» и «Интер» хотят видеть тебя своим игроком. Про тебя говорят – наш Ален Делон и прочат блестящую карьеру в кино. Советский бомонд, лучшие актёры и поэты страны – они все у твоих ног. Жизнь удалась…

Воспитанник Бескова

Валера родился летом 1939-го и войну практически не помнил. Зато в более сознательном возрасте почувствовал, что в стране, с трудом восстанавливавшейся после кровопролитных сражений, футбол был одной из главных отдушин для советских людей. Обращаться с мячом Воронин умел, а чего не умел – этому научил его Константин Иванович Бесков, тогда работавший в футбольной школе молодёжи и только начинавший свой путь к большим победам. Отец Валеры пошёл прямо к Бескову, поскольку служил с ним в армии, и тренеру паренёк понравился.

Воронин по рекомендациям Бескова упорно работал над собой, он тренировался каждый день и рос прямо на глазах, прибавляя и в футбольном мастерстве, и в атлетических качествах. В 16 лет парня пригласили в «Торпедо», где он три года выступал за вторую команду. Наверняка мог бы перейти в основной состав и раньше, если бы за «автозаводцев» не играли такие мастера, как Стрельцов, Шустиков, Иванов или Метревели. Но обновление команды уже назревало.

Футболист в бомонде

Молодой футболист ворвался в основной состав «Торпедо» в 1958-м. В центре поля он играл со своим сверстником Николаем Маношиным, и болельщики не могли нарадоваться на молодую пару полузащитников. Маношин поначалу считался более перспективным, но Воронин продолжал упорно работать и вскоре сравнялся с товарищем по команде, а затем и превзошёл его. В 1960-м «Торпедо» впервые в истории добралось до золотых медалей чемпионата страны, а Воронин был одной из главных надежд той команды. Сегодня его бы назвали плеймейкером, но Валерий легко мог оттянуться назад и отработать в защите, намертво закрыв игрока команды соперника.

На триумфальном для сборной Советского Союза чемпионате Европы 1960 года Воронина не было – тренерский штаб решил не торопить события, так что Валерий появился в составе команды в новом двухлетнем цикле. Чемпионство в «Торпедо», игра за сборную и незаурядная внешность, достойная киноактёра, позволили Воронину плавно влиться в советский бомонд. Футболисту новый круг общения нравился, и он старался ему соответствовать – всегда выглядел элегантно, имел ухоженную причёску с модным в те годы пробором и одевался с иголочки.

Звезда мирового футбола

Общаться с футболистом почитали за честь известные актёры: Ширвиндт, Даль, Арканов, поэты Дементьев и Евтушенко. Да что там, сам Высоцкий в 60-х находившийся в начале своего блистательного творческого пути, гордился дружбой с Ворониным. Случались и комичные истории: актёр Олег Даль как-то позвал футболиста на спектакль и прямо во время действа неожиданно спросил «Воронина», когда же «Торпедо» играет следующий матч. Стоит отметить, что и жену красавец-футболист нашёл себе под стать – танцовщицу из ансамбля «Берёзка».

Все эти яркие знакомства и пышные застолья совершенно не мешали Воронину проявлять себя на футбольном поле. На чемпионате мира 1962 года в Чили Валерий вошёл в состав символической сборной турнира. На Евро-1964 сборная СССР дошла до финала, и помог тому именно лидер «Торпедо», забивший датчанам победный гол в полуфинале. До титула в итоге советская команда всё же не добралась, но это не помешало Воронину оказаться в списке 10 лучших игроков мира, стать футболистом года в Советском Союзе и, по слухам, заинтересовать «Реал» и «Интер».

Поражение от Пеле

В середине 70-х популярность Воронина зашкаливала: способствовал тому и второй титул «Торпедо» в чемпионате Советского Союза. Однако где-то глубоко в душе футболиста, похоже, случился надлом. На международных турнирах он увидел, как живут зарубежные игроки того же калибра, и загрустил. А грусть русский человек часто заглушает алкоголем – Воронин стал им злоупотреблять, чего раньше за ним замечено не было. Второй серьёзный удар по психологии футбольного кумира тысяч мальчишек нанёс матч с бразильцами в Москве. Воронин, уверенный, что может прикрыть любого футболиста на планете, предположил, что матч получится скучным, мол, он и Пеле «съедят» друг друга. Но великий бразилец затмил своего визави, забив дважды.

Воронин надломился. Он по-прежнему был одним из лучших футболистов планеты, что и показал в 1966 году на чемпионате мира. Более того, он удостоился внимания самой английской королевы, подарившей ему чайный сервиз как самому обаятельному игроку турнира. Однако наиболее внимательные болельщики Валерия отметили, что больше не было в его глазах огня и страсти.

Авария и гибель

Футболист стал всё чаще нарушать спортивный режим. И если в «Торпедо» загулы Воронина терпели, то тренер сборной Михаил Якушин терпеть не стал и однажды выгнал его со сбора. Воронин с досады отправился кутить. Новый загул кончился тем, что футболист уснул за рулём своей «Волги» и врезался в автокран. Алкоголя в крови игрока экспертиза не обнаружила.

Врачи собирали Воронина по частям, смогли спасти ему жизнь и здоровье, но не природную красоту. Человек, которому предлагали сняться в кино, которого сравнивали с Аленом Делоном, с ужасом смотрел на себя в зеркало. И жизнь его с той поры стала мучением. После аварии Валерий вернулся в футбол и даже забил несколько голов. Но об этом периоде его биографии вспоминать не принято. Воронин всё чаще уходил в запои, развёлся с женой, а когда закончил с футболом, то не смог устроиться даже тренером.

Остановить своё падение Воронин не сумел. Может быть, ему просто не хватило времени. 19 мая 1984 года его обнаружили в кустах у Варшавских бань. Как показало следствие, Валерий получил смертельный удар пивной кружкой в голову.

Но до этого уже почти никому не было дела. Тысячи его почитателей по всему миру давно переключились на новых кумиров.