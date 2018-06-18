В Нижнем Новгороде перекрыли главный мост. Шведы его штурмовали. Видео

Нижний Новгород — очень красивый город. В нём есть что посмотреть, где погулять, где попить вкусного пива. Есть даже где искупаться. Отличное место для болельщиков.
К сожалению, российские власти всегда умудряются всё испортить. Ладно — почти испортить. Настоящий праздник не в силах испортить никто.
Вот географический расклад.
Но мост закрыт. Навигатор показывает, что 20 минут пешком — и ты на стадионе. Но пешком нельзя.
Только на специальном автобусе, которые ходят раз в 10 минут и даже не останавливаются, поскольку заполнены до отказа. А если и останавливаются, то внутрь попасть невозможно. Шведы негодуют и каждый шаттл встречают овациями и кричалками.
Наконец, все идут на мост. Там есть представитель полиции. Он лаконичен. На вопросы, чьё это решение, не отвечает.
Автобусы стали ходить чаще, но пробиться в них по-прежнему невозможно. Появляется реальный шанс опоздать на матч.
Наконец автобусы пошли непрерывным потоком, и все уезжают на стадион.
Мост так и не открыли для пешеходов.