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ЧМ-2018. Болельщики могли не попасть на матч Швеция — Южная Корея

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Антон Третяк
В Нижнем Новгороде перекрыли главный мост. Шведы его штурмовали. Видео
Как одно идиотское решение властей может испортить впечатление о городе.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Нижний Новгород — очень красивый город. В нём есть что посмотреть, где погулять, где попить вкусного пива. Есть даже где искупаться. Отличное место для болельщиков.

К сожалению, российские власти всегда умудряются всё испортить. Ладно — почти испортить. Настоящий праздник не в силах испортить никто.

Вот географический расклад.

Но мост закрыт. Навигатор показывает, что 20 минут пешком — и ты на стадионе. Но пешком нельзя.

Только на специальном автобусе, которые ходят раз в 10 минут и даже не останавливаются, поскольку заполнены до отказа. А если и останавливаются, то внутрь попасть невозможно. Шведы негодуют и каждый шаттл встречают овациями и кричалками.

Наконец, все идут на мост. Там есть представитель полиции. Он лаконичен. На вопросы, чьё это решение, не отвечает.

Автобусы стали ходить чаще, но пробиться в них по-прежнему невозможно. Появляется реальный шанс опоздать на матч.

Наконец автобусы пошли непрерывным потоком, и все уезжают на стадион.

Мост так и не открыли для пешеходов.

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