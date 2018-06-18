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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Девушки и жёны игроков сборной Бельгии ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Никита Кузин
Фото: instagram.com/pollyroseparsons
Кто помимо Бышовца верит в сборную Бельгии?
Эти красотки хотят задержаться в России на целый месяц.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Любимый футбольный тренер читателей «Чемпионата» Анатолий Бышовец сказал, что турнир в России – идеальная возможность для сборной Бельгии заявить о себе.

Основа бельгийской сборной находится в возрасте от 24 до 27 лет, а это идеальный возраст для футболиста, по мнению мэтра. Когда, как не сейчас, сборной Бельгии выходить в финал? Сегодня команда стартует на чемпионате мира в матче с Панамой. Помимо Бышовца и болельщиков в бельгийских футболистов верят их подруги и жёны. Они все хотят, чтобы Бельгия стала чемпионом мира — знакомимся!

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Шани ван Мигхем – жена защитника Тоби Алдервейрелда

Шани и Тоби давно вместе. Они поженилась совсем недавно и проводит друг с другом всё свободное время. Шани обязательно будет сегодня на стадионе.

Полли Парсонс – жена защитника Томаса Вермалена

В семье Вермаленов дома с детьми сидит Томас, а Полли разъезжает по миру для съёмок в глянцевых журналах и постоянно катается между Барселоной и Лондоном. На время чемпионата мира Поли возьмёт паузу в своей напряжённой работе, чтобы поддержать мужа на трибуне.

Мишель Лакруа — жена полузащитника Кевина Де Брёйне

Де Брёйне сделал предложение своей будущей жене в Париже. На Эйфелевой башне. Ну как тут устоять? Супруги уже четыре года вместе и полностью счастливы. Мишель обязательно поедет в Россию, чтобы поддержать своего любимого.

Красота дня. Жена Кевина Де Брёйне
Кто она, та, что вдохновляет главного бельгийского рыжика?

Рафаэлла Сабо-Витсель – жена полузащитника Акселя Витселя

Витсель и Рафаэлла прошли через огонь, воду, Санкт-Петербург, Китай и медные трубы. Девушка простила Витселю тёмную историю, а он в свою очередь выбрал деньги для семьи вместо яркой карьеры. Рафаэлла прекрасно знакома с Россией и обязательно будет сегодня болеть за мужа.

Ноэми Хэппарт — жена полузащитника Янника Феррейры Карраско

Пару лет назад Карраско забил гол в финале Лиги чемпионов, после чего побежал к трибуне. Там его ждала жена, и она подарила ему поцелуй на глазах у всей планеты. Пожалуй, это самое романтичное празднование гола. Ноэми обязательно приедет на чемпионат мира болеть за мужа и очень хочет задержаться в России подольше, чтобы повторить поцелуй в финале.

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